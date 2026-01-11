Muerte de Yeison Jiménez: entidades oficiales, políticos y figuras del entretenimiento reaccionaron a la muerte del cantante en redes sociales

Las redes sociales de figuras de la política, el fútbol y el entretenimiento se volcaron a despedir a Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo que tuvo lugar cuando su aeronave intentaba despegar del Aeródromo Juan José Rondón. la aeronave que iba rumbo a Medellín no alcanzó a tomar vuelo y sufrió un impacto en tierra que se cobró la vida del artista, sus cuatro acompañante y el piloto.

El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto que formaba parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, tradicionales del municipio, en la noche del sábado.

Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, compartió un mensaje en su cuenta de X destacando: “Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”. El mensaje fue acompañado por fotografías donde se observa a ambos en diferentes encuentros, subrayando la cercanía y admiración mutua.

En la misma red social, el humorista Piter Albeiro expresó: “Que horrible noticia la muerte de un amigo, de un artista de alguien que estaba cumpliendo sus sueños, Dios lo tenga en su gloria, hasta siempre Yeison Jiménez”, reflejando el impacto personal y profesional que generó la partida del cantante.

Por su parte, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, manifestó: “Siento un profundo dolor por la muerte de Yeison Jiménez y sus compañeros. Yeison fue un artista que con talento, disciplina y esfuerzo se ganó a pulso un lugar en lo más alto de la música popular. Sus canciones le hablaron a la gente, a sus dolores, a sus luchas y a sus alegrías. Hoy se apaga una voz que acompañó a muchos, pero su legado permanecerá”. Quintero también envió un mensaje de solidaridad a la familia y amigos del artista, remarcando la trascendencia de su obra en el género popular.

Roy Barreras, candidato a la presidencia por el Pacto Amplio, mostro sus condolencias en un video difundido en sus redes sociales. “Estoy en este recorrido por Colombia y recibimos la triste noticia de la muerte de Yeison Jiménez, ese cantante popular, joven, que interpreta el corazón de los colombianos, que le cantó al amor, a la vida. Condolencias para su familia, para sus tres hijitos, para el pueblo de Caldas, de donde él salió adelante, de abajo hacia arriba, vendiendo pancartas, demostrando que es posible con talento y con trabajo salir adelante. Yeison seguirá vivo en las canciones, en las voces de quienes lo seguirán cantando (...) la verdadera muerte es el olvido, y a Yeison la gente que lo canta y que lo quiere no lo va a olvidar. Condolencias a su familia. Y sigamos escuchando”, manifestó.

Angélica Lozano Correa, senadora, lamentó la tragedia resaltando el dolor de la familia del cantante: “Dolor infinito. Su hija tiene 3 años. No hay consuelo para su familia. Los músicos y pasajeros, dolor infinito por su muerte”. El mensaje alude al impacto personal que deja la ausencia de Jiménez, especialmente en su entorno más cercano.

En Instagram, el cantante Jessi Uribe expresó su despedida con un mensaje acompañado de una fotografía en blanco y negro: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez. Te vas como un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”. Esta publicación reunió miles de interacciones en pocos minutos y fue replicada por diversos seguidores del artista.

Otros exponentes del mundo musical también manifestaron su pesar. En X, el cantautor Fonseca compartió: “Mi querido Yeison Jiménez, me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Qué dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere”, declaración que rápidamente sumó cientos de reacciones. El actor Lincoln Palomeque optó por un mensaje breve: “Triste noticia la de Yeison Jiménez”, acompañado de emoticones de luto y oración, como se observa en su perfil oficial.

El cantante Jhony Rivera recurrió a Instagram para expresar: “Dios te tenga en santa gloria, mi hermano, no logro asimilar que te hayas ido tan pronto. Esto es inexplicable, tantos sueños por cumplir, no puede ser, qué tristeza tan grande”. En su publicación, Rivera también manifestó el vacío que deja la pérdida de Jiménez en su familia y en su equipo de trabajo.

Otro exponente del género, Luis Alfonso, compartió un video lamentando la noticia. “La verdad, estamos vueltos mierda. Estamos muy, muy aburridos y no es para menos. Queremos enviar un saludo muy especial a doña Sonia, a sus hijitas, a su hijito, a su familia, a todos sus seres allegados. De pronto estas palabras no sirvan pa’ un culo porque, pues, no va a cambiar el resultado, que fue que se nos fue el viejo. Pero quería pasar a decirles que lo sentimos mucho. Para nadie es un secreto que en el tiempo que mi Diosito nos lo regaló fuimos muy parceros. Hicimos música, tuvimos momentos bonitos, aprendimos mucho. Mmás que una persona, fue un gran artista para mí. Lo quise, lo admiré mucho, lo sigo queriendo mucho. Hasta las alturas de mi parcerito, que mi Dios te bendiga, que, que en paz descanses".

En otra muestra de pesar, la cuenta oficial de Sencia Bogotá, administradora del estadio El Campín donde brindó uno de sus conciertos más recordados el 26 de julio de 2025, publicó:

“Hoy el estadio guarda silencio. Nos duele despedir a Yeison Jiménez, un artista que convirtió la música popular en un abrazo colectivo y que hizo del escenario un lugar donde los sueños se hacían realidad cantando”.

La consternación se extendió a otros exponentes de la música. Silvestre Dangond optó por un mensaje breve en X, acompañando emojis de corazón roto, llanto y paloma, como muestra de su sentir ante la noticia. También publicó un video con el último momento que compartió con Jiménez.

Otra leyenda de la música popular, El Charrito Negro también se sumó a las condolencias a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “Hoy queda un silencio difícil de explicar. Se va una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y un ser humano que siempre llevó la música popular con orgullo y pasión. El vacío es inmenso, especialmente para su familia, sus hijos, su esposa y todo su equipo de trabajo”. Además, subrayó el aporte de Jiménez al género y la importancia de sus logros para la música popular.

Pipe Bueno, amigo cercano de Jiménez y con el que colaboró en la recordada Tengo Ganas, manifestó: “Todavía no logro procesar esta noticia… Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo (...) Hoy el género popular Colombiano está de luto. Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria. Todo mi amor y solidaridad para su familia, amigos y seguidores. Paz en tu camino, hermano.”

El exfutbolista René Higuita también lamentó la pérdida y publicó en su cuenta: “Qué dolor tan grande la pérdida de nuestro amigo, hermano, hincha de nuestro atlético nacional. Descansa en paz.”

El artista Carlos Vives expresó su pesar previo a su concierto en la Feria de Manizales, donde el fallecido cantante se presentó días atrás. En su cuenta oficial, compartió: “Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”, acompañado de una imagen en blanco y negro de Jiménez sobre el escenario.

En Instagram, el actor Juan Pablo Raba que entrevistó al cantante en su pódcast Los Hombres Sí Lloran publicó una fotografía abrazando a Jiménez, junto al mensaje: “Me quedo con tu generosidad, con tu sonrisa, con tu entusiasmo, con tus ganas, tu fuerza y tu honestidad. Me quedo con este abrazo. Descansa en paz”.

