Las canciones icónicas de Yeison Jiménez: unieron generaciones en torno a la música popular

La tragedia ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a cinco personas de su equipo y el piloto, se estrelló entre Paipa y Duitama, truncando así una carrera marcada por logros internacionales y legado musical

Yeison Jiménez murió y consternó
Yeison Jiménez murió y consternó a sus seguidores y fanáticos - crédito YeisonJiménez/Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, desató conmoción en el mundo artístico del país.

El artista murió en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el trayecto entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. En la aeronave, identificada con matrícula N325FA, viajaban seis personas, incluido parte de su equipo y el piloto, con destino a Medellín.

Yeison Jiménez, trayectoria y canciones que marcaron su éxito

Jiménez, nacido en Manzanares (Caldas), forjó su trayectoria musical desde sus inicios en las plazas de mercado en Bogotá, donde trabajó durante cinco años mientras soñaba con alcanzar el éxito en la música popular.

Participó en concursos de canto locales y a los 13 años incursionó en la composición, lo que marcó el inicio de una carrera que años después lo llevaría a ser uno de los artistas más escuchados del género en América Latina.

La carrera de Jiménez despegó tras la grabación de sus primeros cinco sencillos, que le abrieron camino en la industria. En 2013 lanzó su primer trabajo musical propio, el sencillo Te deseo lo mejor, incluido en el álbum Con El Corazón-Volumen 1.

Desde entonces, consolidó su presencia en la música popular, componiendo para otros artistas, manteniéndose en los primeros lugares de reproducción y realizando presentaciones internacionales en países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y especialmente en México, donde su música encontró gran acogida.

El artista alcanzó hitos como llenar el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, convirtiéndose en el primer colombiano de su género en presentarse en solitario ante más de 40.000 personas.

Con más de 15 años de carrera, dejó temas que se convirtieron en himnos para diferentes generaciones de colombianos, tanto en celebraciones como en momentos de desahogo emocional.

Entre sus canciones más representativas se encuentran Qué día es hoy, El Aventurero, El Desmadre, Vete, Qué Día es Hoy y Me sacaron del Tenampa, Ya no mi amor, piezas que acompañaron su recorrido en escenarios, emisoras y plataformas digitales.

Su último álbum, Pedazos (2025), incluyó sencillos como Se Acabó y una colaboración con la cantante española Natalia Jiménez en el tema Pedazos.

Todos los albumes de Yeison Jiménez:

  • Con el corazón (2015)
  • Todo de mí (Vol. 4) (2017)
  • Aventurero (2018)
  • Mi promesa (Con el corazón) (2019)
  • Quinto elemento (Deluxe) (2021)
  • De farra con Yeison Jiménez (En vivo) (2022)
  • En escena, Vol. 1 (En vivo) (2023)
  • Hasta la madre (2023) 

La vida y obra de Jiménez reflejan el ascenso de la música popular al centro de la cultura colombiana, pasando de los bares y tarimas regionales a la consolidación en grandes escenarios y mercados internacionales.

Yeison Jiménez, un artista vigente en la industria musical

A lo largo de su trayectoria, Jiménez fue candidato en múltiples ocasiones a reconocimientos de la industria musical. Su nombre apareció en diversas categorías de los Premios Nuestra Tierra, como Artista Popular del Año y Canción del Año, y también fue incluido en las listas de nominados de certámenes internacionales como los Premios Juventud y Premios Lo Nuestro, lo que evidenció tanto su éxito comercial como su conexión con el público.

Además de su labor como intérprete y compositor, Jiménez intervino en televisión en calidad de jurado del programa Yo Me Llamo de Caracol Televisión, donde valoró y juzgó a imitadores de diferentes artistas reconocidos durante una de las temporadas del formato, ampliando así su presencia mediática y llegando a audiencias ajenas al circuito habitual de la música popular.

Yeison Jiménez era una figura
Yeison Jiménez era una figura vigente en la industria musical - crédito cortesía Canal RCN

Dentro de su agenda artística, Jiménez tenía planificada una gira nacional para comenzar el año 2026, con conciertos previstos en municipios y ciudades de Colombia. El itinerario incluyó presentaciones el 3 de enero en Palermo (Huila); el 4 en Manizales (Caldas); el 9 en Málaga (Santander); el 10 en La Pintada (Antioquia); el 11 en Miraflores (Boyacá; el 16 en un evento privado en Cali, el 17 en San Luis de Gaceno (Boyacá) y el 20 en Morales (Bolívar). Estas fechas estaban destinadas a inaugurar su calendario musical de 2026 y propiciar el reencuentro con su público en distintas regiones del país.

