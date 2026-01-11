Colombia

Gustavo Petro respondió a exviceministro del Interior tras acusación de “arrodillarse” ante Trump: “Yo dejé las armas”

El mandatario colombiano rechazó los señalamientos de Rafael Nieto Loaiza sobre su postura frente a Estados Unidos y defendió su gestión y llamado a la paz

El presidente colombiano se pronunció en redes sociales tras los cuestionamientos sobre su relación con el expresidente estadounidense y su política de seguridad - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones de Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior, tras la afirmación en la red social X de que el mandatario se “arrodilló” ante el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La discusión se centró en una acusación directa de Nieto Loaiza sobre la supuesta sumisión de Gustavo Petro ante Donald Trump, a lo que el mandatario colombiano contestó públicamente y con firmeza.

Nieto Loaiza criticó a Petro en varios mensajes publicados en X. En uno de ellos, aseguró que el presidente colombiano actuó “con el rabo entre las patas, aterrado de miedo”, y agregó: “Petro se le arrodilló a Trump. Pero no le bastará con la llamada para conjurar el peligro. Tendrá que abandonar las provocaciones y corregir su conducta”.

Rafe Nieto Loaiza criticó a Gustavo Petro en varios mensajes publicados en X - crédito Colprensa/AP

El exviceministro también expresó dudas sobre la gestión de Petro en la lucha contra el narcotráfico y sus acciones durante el proceso electoral.

En ese sentido, afirmó: “Ojalá la reunión planeada sirva para que en lo que queda de gobierno algo haga Petro para combatir al narcotráfico. Y deje de interferir en el proceso electoral y favorecer tramposamente a Cepeda, cuyos vínculos con las Farc son viejos y que, lo mismo que él, ha beneficiado a los narcos con la excusa de buscar la paz”.

En otra publicación, Nieto Loaiza hizo referencia a la situación política de Colombia en comparación con Venezuela, señalando que, a su juicio, el país sigue contando con instituciones democráticas a pesar de los intentos del actual gobierno.

“Petro no es Maduro ni Colombia es Venezuela. Acá, aunque con problemas y debilidades y a pesar de los intentos de Petro por socavarlas, hay democracia y funcionan las instituciones. No hay necesidad de una quirúrgica operación norteamericana. Pero Petro tiene un descomunal rabo de paja en materia de narcotráfico y el país exige que, al menos estos seis meses, luche contra los mafiosos”, afirmó Loaiza.

Rafel Nieto Loaiza hizo referencia a la situación política de Colombia en comparación con Venezuela - crédito @RafaNietoLoaiza/X

La reacción de Gustavo Petro fue inmediata y se centró en rechazar las acusaciones de sumisión y las insinuaciones sobre su gestión.

En su respuesta, el presidente mencionó que algunos opositores viajaron a Miami con el objetivo de desacreditarlo internacionalmente y crear un ambiente de tensión: “Se fueron a Miami a calumniar al presidente, casi arman una invasión contra Colombia, porque no les importa la vida, ya han ayudado a matar mucha gente, y ahora porque trato de arreglar el desastre que produjeron entonces soy arrodillado”.

Petro también abordó las consecuencias de los conflictos armados en el país, mencionando el impacto en las familias colombianas y su propio historial como exintegrante de grupos armados.

El mandatario afirmó: “Cada madre, novia, hija que espera a su padre, novio o hijo, mueren en vida si hay una guerra, irresponsables, yo dejé las armas hace 36 años y pedí que la paz sea posible en Colombia y sigo en el empeño”.

Gustavo Petro también abordó las consecuencias de los conflictos armados en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El intercambio de mensajes entre ambos políticos se produjo en un contexto de alta tensión política, en el que temas como la seguridad, la paz y la relación con el gobierno de Estados Unidos ocupan un lugar central en el debate público colombiano.

Recientemente, Trump confirmó la reunión entre él y Gustavo Petro a través de su cuenta oficial en la red social Truth Social, donde declaró: “Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.

Trump también afirmó esperar “con interés” el encuentro con Petro en Washington. La coordinación de esta cumbre responde a un contexto de declaraciones cruzadas entre las partes, centradas principalmente en la problemática del narcotráfico y en la postura estadounidense frente a la situación venezolana.

