Colombia

Fuerte explosión en vivienda de Kennedy por presunta fuga de gas deja una persona herida

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar tras recibir la alerta y realizó labores de control para evitar riesgos mayores. Las autoridades recomiendan a la comunidad extremar las medidas de seguridad en instalaciones domésticas

Guardar
Vecinos del barrio Moravia 2
Vecinos del barrio Moravia 2 observaron los daños provocados por el estallido - crédito @PasaenBogota/x

Una fuerte explosión por una presunta fuga de gas en una vivienda del barrio Moravia 2, en la localidad de Kennedy, Bogotá, se registró hacia las 6:30 p.m. del 10 de enero de 2025, según reportó la cuenta de la red social X Pasa en Bogotá.

Las imágenes difundidas muestran la magnitud del daño con la puerta principal del inmueble completamente destruida y muebles calcinados fuera de la casa. Una persona resultó gravemente herida, de acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudió a la zona para controlar la situación y verificar la existencia de otros riesgos. De acuerdo con lo reportado por Pasa en Bogotá, la vivienda afectada corresponde a una estructura de dos pisos, cuyos daños materiales fueron notorios tras el estallido. La identidad y el estado de salud de la persona afectada no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

En las imágenes compartidas por la cuenta de X, se observa la destrucción ocasionada en la vivienda, así como rastros de incendio en muebles y enseres. No hay confirmación oficial sobre la causa exacta de la explosión, aunque la información inicial apunta a una posible fuga de gas en el domicilio.

Las autoridades recomiendan a la
Las autoridades recomiendan a la comunidad extremar las medidas de seguridad en instalaciones domésticas. - crédito @PasaenBogota/X

Incidentes similares en el país

El mismo 10 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio en el barrio Flor del Campo, manzana 1B. Según la información oficial, una llamada a la línea de emergencias 119 alertó sobre el fuego. El teniente Franklin Hamilton lideró la respuesta, movilizando la máquina No. 6 y un carrotanque al sitio.

Al llegar, los bomberos encontraron que la comunidad había utilizado arena para sofocar las llamas, lo que permitió controlar el avance del siniestro. Durante la inspección del inmueble, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un menor de cuatro años en una de las habitaciones. Esta situación está bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, informó según Blu Radio que “al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección lamentablemente se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”.

Las autoridades locales investigan si el menor se encontraba solo en la vivienda y quién era responsable de su cuidado al momento del incidente. La tragedia generó consternación y motivó un llamado a la prevención por parte de los organismos de emergencia.

Niño de cuatro años murió
Niño de cuatro años murió tras incendio de vivienda en el sur de Cartagena - crédito captura de video

Recomendaciones de seguridad ante emergencias domésticas

Tras estos hechos, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena reiteraron recomendaciones clave para la prevención de incendios y explosiones en viviendas. Las medidas de seguridad incluyen:

  • No dejar niños solos en viviendas, especialmente en espacios cerrados.
  • Evitar el uso inadecuado de velas, velones, mecheros u objetos con llama abierta.
  • Desconectar electrodomésticos que no estén en uso y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.
  • Mantener fósforos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de menores.
  • Ante cualquier señal de incendio o explosión, reportar de inmediato a la línea de emergencias 119.

La solidaridad con las familias afectadas ha sido expresada por los cuerpos de socorro, que insisten en la importancia de la prevención y el reporte oportuno de cualquier anomalía en instalaciones de gas y eléctricas. Los organismos de emergencia continúan monitoreando las zonas afectadas y brindando acompañamiento a los damnificados.

Las labores de control del
Las labores de control del incendio evitaron que las llamas se propagaran a casas vecinas en Kennedy. - crédito Bomberos de Bogotá

Llamado a la comunidad de Kennedy

La emergencia en Moravia 2, Kennedy, se suma a una serie de incidentes domésticos que han ocurrido en distintas ciudades del país durante la temporada de altas temperaturas. Las autoridades locales y los cuerpos de rescate subrayan la necesidad de mantener la vigilancia sobre instalaciones de gas y eléctricas, así como de no dejar niños ni personas vulnerables sin supervisión en el hogar.

Los equipos de bomberos y las autoridades distritales se mantienen atentos a nuevas eventualidades, al tiempo que refuerzan las campañas de educación y prevención para reducir el riesgo de tragedias en el entorno doméstico.

Temas Relacionados

Explosión vivienda KennedyFuga de gas BogotáAccidente domésticoBomberos BogotáemergenciaIncendio hogarPrevención accidentes domésticosColombia-Noticias

Más Noticias

Conoce los números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 10 de enero de 2026

El sorteo se lleva a cabo cada sábado, en cada uno puedes ganar varios millones de pesos

Conoce los números ganadores de

Lupita, la famosa guacamaya de Calarcá fue atacada mientras acompañaba ciclistas y motociclistas

El ataque dejó al ave azul con lesiones graves en su cola y plumaje. La comunidad de Quindío hace un llamado a proteger su bienestar y garantizar su libertad

Lupita, la famosa guacamaya de

Barrancabermeja ofrece recompensa de $15 millones por información del asesinato del patrullero Hamer Martínez

Las autoridades investigan el caso como un posible hurto y hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con datos que ayuden a esclarecer el crimen

Barrancabermeja ofrece recompensa de $15

Capturan en Colombia a Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo, buscado por tentativa de asesinato en Ecuador

La detención se produjo en Cúcuta gracias a la coordinación entre autoridades ecuatorianas, colombianas y cooperación internacional, mientras Morocho intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela

Capturan en Colombia a Miguel

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Durante su presentación, el artista transmitió un mensaje de respeto y admiración por la trayectoria de su colega fallecido, resaltando la fuerza de la música como medio para mantener viva la memoria de quienes dejaron huella en el público

Carlos Vives homenajea a Yeison
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Confirman masacre de tres personas

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives homenajea a Yeison

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Equipo de Yeison Jiménez despide al artista: “se va físicamente, pero su legado se queda en la música y en el corazón de su gente”

Yohan Úsuga, amigo y productor de Yeison Jiménez, habla del impacto de su partida: “Pensamos que era un mal sueño”

En video: Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en Boyacá

Sonia Restrepo, la esposa y gran apoyo de Yeison Jiménez, protegió su historia de amor fuera de los escenarios

Deportes

Alarmas en la selección Colombia

Alarmas en la selección Colombia por las lesiones de Jhon Lucumí y el Cucho Hernández: esto se sabe

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del 10 de enero en el mercado de fichajes

Deportivo Cali y Once Caldas no se hicieron daño en Palmaseca: empate sin goles en amistoso por la Serie Colombia

José Enamorado se olvidó de Junior y ya es jugador de Gremio: así fue la presentación del atacante

Junior de Barranquilla aún no cerraría el fichaje de Luis Fernando Muriel: detalle clave tiene demorados a los tiburones