Esta fue la última publicación de Yeison Jiménez en sus redes sociales horas antes de morir: “Lo que Dios da, también lo puede quitar”

Una avioneta se accidentó la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, generando alarma entre los habitantes de la zona y una rápida movilización de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro, en el que la aeronave se incendió tras impactar contra el suelo, cobró especial relevancia nacional al confirmarse que en la aeronave tripulaba el cantante de música popular Jeison Jiménez, junto a Juan Manuel Rodríguez, óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el piloto, capitán Hernando Torres.

La aeronave tenía como destino Medellín, desde donde Jiménez se trasladaría posteriormente al municipio de Marinilla (Antioquia), para realizar una presentación artística. La noche anterior, el artista había ofrecido un concierto en el municipio de Málaga (Santander).

La noticia del accidente provocó una oleada de mensajes de tristeza en plataformas digitales, donde seguidores y colegas del artista lamentaron lo ocurrido.

La Alcaldía de Marinilla expresó públicamente sus condolencias por la tragedia, indicando: “Este trágico hecho enluta al país y al mundo de la música popular. Expresamos nuestra más sincera solidaridad y condolencias a su familia, amigos, equipo de trabajo y a todos sus seguidores, así como a los seres queridos de quienes también iban a bordo de la aeronave.”

La administración municipal informó que Jiménez tenía programada su presentación parala noche del sábado 10 de enero, a las 9:00 p. m., como parte de la programación de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre. En homenaje, se realizó un minuto de silencio y se anunció un acto simbólico en su memoria a la hora en que debía iniciar su show.

Jiménez, que era activo en redes sociales, solía compartir detalles de sus giras y agradecimientos a su público.

Su última publicación en Instagram fue poco después del mediodía del 10 de enero, donde compartió un video de su presentación en Málaga con los mensajes: “Siempre humilde porque lo que Dios da también lo quita (...) Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía 😮‍💨 (sic)”, otra de sus recientes publicaciones, el viernes 9 de enero, escribió “No todos celebran el éxito, algunos solo critican lo que no se atrevieron a intentar 🥷🏼“.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la publicación se llenó de mensajes de condolencia dirigidos a su familia.

En su historias de la mencionada red social también hubo actividad, destacando la inovidable presentación en el municipio santandereano: “Que noche”, fue el mensaje del artista.

Sueños premonitorios y despedida: Yeison Jiménez contó sus temores a un accidente aéreo antes de su muerte

Durante una entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres también lloran, Yeison Jiménez reveló que había experimentado tres sueños en los que se veía a sí mismo involucrado en un accidente aéreo. Según relató Jiménez en esa conversación, estos sueños siguieron un patrón repetitivo que le generó inquietud y afectó su estado emocional.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Dos sueños en España, el señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Soñé que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice ‘Yei, estamos listos’ y yo le digo ‘vaya dele una vueltica al avión y vuelve’. El man prende el avión, despega y cuando llega me dice ‘se me soltó un tubo, pero como iba liviano no pasó nada. Ya lo corregimos’“, indicó el artista en la entrevista.

Y agregó: “Yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los ocho días vuelvo y me sueño lo mismo, pero yo ya me subí al avión, se estrella. Faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín cómo me estoy yendo. Eso fue el 24 de mayo del año pasado”, relató Jiménez en el pódcast.

En otra ocasión, el artista volvió a soñar con el accidente, describiendo que se despertó a las 3:00 a. m. tras una experiencia onírica en la que ignoraba varias señales y el avión sufría una falla a los tres minutos de vuelo.

“Llegamos al aeropuerto, me subí al avión, ignoré las tres señales. Tres minutos despega el avión, dura tres minutos, se nos va un motor, y lastimosamente empiezo a ver toda la vida. Pasando por los edificios de Medellín, ves al piloto desesperado, yo sentí cuando algo se desconectó. Duramos tres minutos, treinta segundos en el aire, gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico”, relató Jiménez durante la entrevista con Raba.

El cantante explicó que la reiteración de estos sueños le provocó episodios de depresión y ansiedad, por lo que decidió buscar ayuda profesional. “Yo decía ‘Dios mío, casi me voy, mi bebé, yo lloraba. Esos han sido mis momentos más difíciles en mi vida en cuanto al tema de depresión y ansiedad. La vida es un nido”, expresó Jiménez, que se mostró visiblemente afectado y tuvo que hacer una pausa durante la grabación para recuperar la compostura.

De otro lado, el medio regional TuBarco difundió un video del último concierto de Jiménez en Cali, en el que el artista anunció: “El próximo año voy a estar un poco ausente, porque prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco, llevo 20 años trasnochando…”. Tras su fallecimiento, ese mensaje adquirió relevancia y generó interpretaciones en redes sociales.