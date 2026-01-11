Camioneta cayó en el río Suratá, en Santander: autoridades se encuentran en búsqueda de ocupantes

El accidente ocurrió la mañana del domingo 11 de enero y dejó la camioneta Dimax atascada en mitad del río Suratá - crédito Redes sociales/X

El hallazgo de una camioneta atrapada en medio del río Suratá encendió las alarmas entre los habitantes de la zona rural del departamento de Santander.

Las autoridades y los vecinos mantienen la vigilancia a lo largo de las orillas, ante la incertidumbre sobre el paradero de quienes viajaban en el vehículo.

Durante la mañana del domingo 11 de enero, las fuertes lluvias y el mal estado de la vía en el sector El Guayabito complicaron la circulación por la región.

En ese contexto, una camioneta Dimax, identificada con las placas FVN470, perdió el control y terminó sumergida en el caudaloso río.

Una camioneta terminó en el río Suratá tras un accidente en el sector del Guayabito, en Santander - crédito Defensoría

El vehículo, que pertenece a Erwin Lizcano, permanece atascado en la mitad del afluente. Hasta el momento, no se ha logrado establecer cuántos ocupantes iban a bordo ni si lograron salir a salvo tras el accidente.

La comunidad permanece expectante y se ha pedido a los vecinos mantenerse atentos en los márgenes del río Suratá. El objetivo es poder socorrer rápidamente a cualquier persona que logre salir del agua o requiera ayuda tras el siniestro.

Las autoridades locales aún no han brindado información sobre las labores de rescate ni sobre el estado del propietario del vehículo.

El operativo de búsqueda sigue en marcha, mientras la tensión crece entre quienes temen por la suerte de los posibles afectados. La temporada de lluvias en Santander ha elevado el nivel de alerta en varios municipios, donde las autoridades monitorean posibles emergencias.

Santander se encuentra alerta: más de 10 municipios bajo amenaza por las intensas lluvias

Se desconoce el paradero de los ocupantes de la camioneta accidentada y continúa la búsqueda en la zona - crédito @OGRDSantander / X

El impacto de las lluvias intensas en Santander se manifiesta en las tareas de emergencia que continúan desde la madrugada en municipios afectados por el riesgo de deslizamientos.

Los equipos de socorro mantienen la vigilancia sobre catorce localidades, priorizando zonas de ladera y pendientes pronunciadas, según informó la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento.

La saturación de los suelos representa el mayor peligro en este momento. Eduard Sánchez, director de la entidad, advirtió que la humedad acumulada eleva la posibilidad de emergencias y pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y a las líneas de emergencia.

La recomendación se extiende de forma particular a los conductores, quienes deben extremar la precaución en el tránsito, debido a las condiciones adversas en las carreteras.

Uno de los episodios más severos se registró en Guapotá, donde la tormenta y el vendaval del nueve de enero provocaron daños considerables en la infraestructura local. El alcalde, Edison Cortés Vallejo, detalló a los medios locales que las lluvias dejaron árboles derribados, alcantarillas desbordadas y varias viviendas afectadas por inundaciones en la parte baja del pueblo.

Familiares y organismos de rescate pidieron ayuda a quienes se encuentren en las orillas del río para apoyar las labores de auxilio - crédito @JorgeEmilioRey/X

El mandatario precisó que la vía principal hacia la estación Guapotá presentó nueve derrumbes, y uno de ellos ocupó más de medio carril, dificultando el paso vehicular. Además, varias veredas quedaron sin servicio de energía eléctrica, situación que ya se reportó a las empresas encargadas para su pronta solución.

Desde las primeras horas del día, equipos municipales y departamentales, junto con maquinaria y personal de apoyo, trabajan en la atención de la emergencia, según explicó el alcalde Cortés Vallejo. Las autoridades invitaron a los habitantes de las zonas urbanas y rurales a informar cualquier eventualidad para facilitar una respuesta oportuna.

El llamado urgente de las autoridades apunta a evitar tragedias mayores. La presencia de árboles caídos, derrumbes y zonas inestables en las vías exige atención constante y la colaboración de la ciudadanía. Los organismos de socorro insisten en la importancia de acatar las recomendaciones y mantenerse informados, mientras las lluvias persisten y el monitoreo se mantiene activo en las áreas de mayor riesgo.