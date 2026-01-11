Colombia

Armando Benedetti reveló la razón por la que Petro reconoció la investidura presidencial de Delcy Rodríguez en Venezuela: “La esperamos aquí”

El ministro del Interior afirmó que el jefe de Estado propuso actuar como intermediario para avanzar hacia el fin de la crisis política que experimenta el vecino país

Armando Benedetti reveló la razón por la que Petro reconoció la investidura presidencial de Delcy Rodríguez en Venezuela - crédito Presidencia/EFE/x

El Gobierno de Gustavo Petro decidió reconocer oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, lo que supone un giro notable en la política exterior regional y abre una renovada etapa de relaciones bilaterales y mediación diplomática.

Este reconocimiento, que Bogotá articula en sintonía con la intervención promovida por Estados Unidos, refuerza el papel de Colombia como posible puente en la resolución de la crisis venezolana y condiciona los próximos encuentros al más alto nivel entre ambas naciones sudamericanas y Washington.

Entre los cambios más relevantes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el reconocimiento a Rodríguez como mandataria interina fue avalado por el presidente Petro, que, según sus palabras a El Espectador, manifestó su disposición para reunirse personalmente con la dirigente venezolana:

“Ya el presidente dijo que la reconocía como jefa de Estado y que iba a hablar con ella, por lo que esperamos que pronto esté aquí”. La presencia de la presidenta encargada de Venezuela en Bogotá se espera en pocos días, antes de la visita de Petro a Washington para su encuentro con Donald Trump.

El ministro del Interior afirmó que el jefe de Estado propuso actuar como intermediario para avanzar hacia el fin de la crisis política que experimenta Venezuela - crédito Luisa González/Reuters

La visión de Benedetti subraya la influencia que Rodríguez ya tenía en el Palacio de Miraflores, a pesar de ejercer como vicepresidenta bajo la administración de Maduro. En palabras del ministro: “Delcy era la verdadera persona que operativizaba o hacía funcionar a Venezuela. Conoce muy bien a Venezuela y no fue al azar que llegara”. Así, el Gobierno colombiano justifica este paso como una actuación pragmática —dentro de los límites del Derecho Internacional— ante el vacío de poder generado tras la intervención internacional.

El titular de la cartera resaltó los contactos sostenidos entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, los cuales sirvieron para “desescalar la tensión binacional”. Benedetti explicó los alcances de la conversación telefónica sostenida el 7 de enero de 2026 entre Petro y Donald Trump, donde se abordaron dos puntos centrales: la lucha contra el narcotráfico en Colombia y la política regional hacia Venezuela, con especial énfasis en los vínculos entre la estabilidad de ambos países.

“La paz de Venezuela depende de la paz de Colombia y la paz de Colombia depende de la paz de Venezuela. Por eso, dijo que se ofrecía para ser un mediador con el tema de Venezuela”, detalló Benedetti al periódico.

Armando Benedetti reveló que Estados Unidos tiene la última palabra para la intermediación con Delcy Rodríguez

El ministro del Interior indicó que la reunión se llevará a cabo en la semana del 19 al 25 de enero de 2026- crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la reunión con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, se llevará a cabo en la semana del 19 al 25 de enero de 2026. Frente a la intermediación de Colombia, señaló que Estados Unidos tiene la última palabra, por lo que esperarán a la reunión en la Casa Blanca de Petro y Trump con el fin de determinar el paso a seguir.

“Que sería dentro de... quince días, menos de quince días, ella estaría aquí en Colombia. Estaría en Bogotá. Y... bueno, falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos tienen que estar en la mesa de negociación. Hasta que ellos no digan que acepten esa intermediación, pues, es difícil saber o predecir qué va a suceder”, explicó en entrevista con Semana.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, quiere reunirse con Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

A la par, el exembajador de Colombia en Venezuela señaló que el presidente Petro propuso actuar como intermediario para avanzar hacia el fin de la crisis política que experimenta el vecino país, que llegó a su punto más álgido con el amaño de las elecciones de 2025 por parte del régimen de Nicolás Maduro.

