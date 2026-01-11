Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

La comunidad reportó la presencia de banderas del grupo insurgente, hecho que motivó investigaciones de la Fuerza Pública y operativos para garantizar la seguridad de la población - crédito stringer / Reuters

La instalación de varias banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales de Andes y Támesis, en el suroeste del departamento de Antioquia, activó una alerta entre las autoridades locales y encendió el temor en las comunidades residentes de la zona.

Incluso, cuando los habitantes denunciaron la instalación de los elementos alusivos al grupo armado, en los días siguientes comenzó a circular un panfleto atribuido al ELN, en el que el supuesto grupo declaraba su llegada para enfrentar a otras estructuras delincuenciales del territorio, situación que profundizó la incertidumbre en la población.

El supuesto documento está firmado por el frente de guerra oriental Omar Gómez del ELN en la que lanzaron advertencias a la ciudadanía para evitar ser ultimados por los integrantes del grupo guerrillero.

El panfleto atribuido al ELN, que circuló tras la aparición de las banderas, fue desmentido por la Policía y el Ejército de Antioquia - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

No obstante, la Policía y el Ejército Nacional de Colombia desmintieron la autenticidad del documento, asegurando que el panfleto es falso y recomendaron a los habitantes no dejarse intimidar, además de denunciar cualquier hecho inusual que afecte la tranquilidad de sus localidades.

“Del ELN supuestamente, donde le está advirtiendo a los ciudadanos del suroeste que hace presencia en la zona y que llega para, digamos, controlar, según ellos, la situación de organizaciones delincuenciales que hay en el territorio”, expresó Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

Uno de los argumentos presentados por las autoridades para probar la falsedad del panfleto radica en que este fue firmado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, nombre que ya no está en uso, pues fue sustituido por Ogli Padilla.

No obstante, las autoridades continúan investigando tanto la aparición de las banderas como la difusión del panfleto, e instaron a los residentes a no ceder ante mensajes intimidatorios y a colaborar con las fuerzas públicas mediante la denuncia inmediata de cualquier actividad sospechosa.

Luis Eduardo Martínez Guzmán señaló que la instalación de los emblemas es atípica en la subregión, descartó la presencia de explosivos y aseguró que no hay evidencia de injerencia armada del ELN en el Suroeste de Antioquia. - crédito @AndresJRendonC/X

Según información de inteligencia y de policía judicial, la acción obedece a un intento de generar percepción de control territorial e incrementar el temor en la comunidad, posiblemente como mecanismo para facilitar extorsiones o disputar economías ilícitas con otras estructuras.

La aparición de las banderas comenzó en inmediaciones del sector El Porvenir, en la vía que comunica Andes con el corregimiento de Tapartó. Posteriormente, se detectó otro emblema en la vereda Quebrada Arriba y, más tarde, en un camino terciario de Jardín.

Cada vez, grupos del Ejército Nacional y la Policía intervinieron para retirar los símbolos y verificar la ausencia de explosivos, acción habitual cuando el ELN realiza intervenciones de este tipo en otras zonas del país.

El gobernador de Antioquia confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos y recordó que las denuncias se recibirán de manera confidencial. - crédito @AndresJRendonC/X

Recompensa por alias Yosa

La Gobernación de Antioquia ha establecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a la captura de alias Yosa, principal sospechoso de colocar banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales del suroeste antioqueño.

Esta decisión busca frenar el impacto de una campaña de propaganda intimidatoria que ha provocado inquietud entre los habitantes de municipios como Andes y Jardín, pese a que las autoridades no han detectado presencia armada real del grupo guerrillero.

Las pesquisas apuntan a que alias Yosa es oriundo de Jardín (Antioquia) y vinculado previamente al Clan del Golfo, grupo con el que habría delinquido varios años en el suroeste del departamento. Posteriormente, según las autoridades, se desplazó al departamento del Chocó y se integró a las filas del ELN.

El gobernador de Antioquia pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita dar con la captura de "Yosa". - crédito @AndresJRendonC/X

Ahora, de acuerdo con el avance de la investigación, habría regresado a la región para disputar el control de rentas ilegales mediante acciones intimidatorias y de propaganda.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, exhortó a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y denuncias, subrayando la peligrosidad y versatilidad del señalado.

“Antioqueños, ayúdennos con información que permita la identificación y captura de alias Yosa. Es un sujeto que ha delinquido en grupos criminales de distinto pelambre: Clan del Golfo y ahora se dice del ELN”, expresó el mandatario departamental en sus redes sociales.