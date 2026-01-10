Colombia

Yeison Jiménez tuvo tres veces el mismo sueño premonitorio: “El avión seguía recto y frente a nosotros solo estaba la montaña. Nunca se levantó”

19 días antes del nacimiento de su bebé, Yeison Jiménez ya había tenido un accidente del que salió ileso y tres sueños premonitorios

El caldense recordó el accidente
El caldense recordó el accidente de su aeronave y temió por su vida antes del nacimiento de su hijo - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Yeison Jiménez confesó en entrevista con el programa Se dice de mí que tuvo tres sueños premonitorios antes del accidente aéreo que marcó su vida.

En cada uno, experimentaba la sensación de que el avión sufriría un percance e intentaba advertir al piloto.

En los sueños, relató, le decía al piloto que revisara la aeronave y este le respondía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”, tema que se repitió en dos oportunidades mientras dormía.

La tercera vez soñó con el desenlace fatal: veía el accidente y las noticias informando sobre el suceso. “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, reconoció, rememorando el temor de no llegar a conocer a su hijo.

El cantante detalló que el incidente ocurrió luego de realizar varias entrevistas en Medellín.

El cantante tuvo tres sueños
El cantante tuvo tres sueños premonitorios antes de subirse a la aeronave - crédito Natalia Perilla

Explicó que el avión había salido del taller minutos antes, lo que, en su opinión, debía inspirar confianza. Sin embargo, recordó: “Nosotros carreteamos y exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en pista, el avión despega y siento un estallido. De inmediato, el avión comienza a inclinarse”, relató inicialmente el cantante de género popular.

Y agregó en la conversación con el programa Se dice de mí que “empiezo a mirar los paneles; todo fallaba, no había velocidad ni ascendíamos, los motores marcaban errores: ‘Bad, bad left, bad right’. El avión seguía recto y frente a nosotros solo estaba la montaña. Nunca se levantó”.

La tensión creció cuando uno de sus acompañantes dentro de la aeronave advirtió un problema mecánico: “El camarógrafo me dice: ‘Yei, está saliendo agua de este motor’”.

El artista colombiano temió no
El artista colombiano temió no ver a su hijo por el incidente que tuvo su avión privado - crédito Yeison Jimpenez / Instagram

El intérprete de temas como Vete y Aventurero relató que, en ese momento, todo pareció ir en cámara lenta frente a sus ojos.

“Faltaban 10 días para que naciera mi niño; eso fue el 24 de mayo y él nació el 4 de junio”, agregó, revelando la angustia de imaginarse sin conocer a su hijo.

El impacto emocional fue profundo, pues en ese momento apenas faltaban 10 días para que su hijo naciera. “Yo dije: no conocí al niño. No lo conocí”, expresó entre lágrimas. Reconoció que la experiencia fue devastadora: “Fue muy duro. Estuve en depresión cerca de cuatro meses, tuve que ir al psicólogo”.

La familia también sufrió durante esos momentos, su esposa Sonia Restrepo, recordó: “Él me llama llorando. Yo me asusté mucho, apenas podía hablar y me dice: ‘Mi amor, casi no conozco al niño’. Cuando le pregunté por qué, respondió: ‘El avión está fallando, estuvimos a punto de estrellarnos; el avión se descompensó’”.

Yeison Jiménez, su esposa y
Yeison Jiménez, su esposa y sus dos hijas celebran la venida de un nuevo integrante de la familia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Por su parte, Marcela Jiménez, hermana del artista, narró la reacción al enterarse: “Cuando llegué a un grupo, escuché: ‘Oiga, y su hermano casi se mata’. Llamé de inmediato y me encontré con que él, como sabemos, es muy creyente. Me dijo: ‘Nena, Dios, estoy acá por Dios’”.

En medio de la zozobra, la fe se consolidó como refugio para la familia, que atribuye la supervivencia de Jiménez a una razón superior y la certeza de que su vida adquirió un nuevo significado.

Así era la familia de Yeison Jiménez

Con Camila, a quien Jiménez decidió reconocer legalmente como su hija, y Thaliana, la familia había mantenido hasta ahora una presencia femenina dominante.

La noticia de la llegada de un tercer hijo fue vivida por ambos como una sorpresa llena de alegría, ya que representaba el primer niño de la familia. “Este es nuestro primer varón, lo que hace que la espera sea aún más especial”, compartieron el cantante y su esposa durante su entrevista con 15 minutos.

Yeison Jiménez visitó Emiratos Árabes
Yeison Jiménez visitó Emiratos Árabes Unidos en compañía de su esposa e hijas - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El anuncio del embarazo se realizó en febrero de 2025, momento en el que ambos expresaron su entusiasmo por la expansión de su núcleo familiar. La pareja ha enfatizado que, tras más de una década juntos, la llegada de un hijo varón constituye un motivo de celebración y un nuevo capítulo en su vida en común.

