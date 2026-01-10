Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias de IPS: anuncia posibles sanciones si incumplen

La Secretaría de Salud de Cali exige a las IPS del oriente atención inmediata y sin restricciones en servicios de urgencias- crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE/

La Secretaría de Salud de Cali emitió una circular dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que operan en el oriente de la ciudad, exigiendo garantías de atención inmediata y sin restricciones en los servicios de urgencias.

La iniciativa surge en un contexto de profunda crisis sanitaria en Colombia y responde a las numerosas denuncias presentadas por usuarios ante retrasos y barreras para el acceso a atención médica urgente.

Entre las disposiciones de la circular, se establece la obligatoriedad de atender sin demora a las personas que lleguen con urgencias vitales, advirtiendo que cualquier IPS que incumpla este mandato será objeto de sanciones administrativas conforme a la legislación vigente.

En casos de conductas especialmente graves, la Secretaría podrá remitir los antecedentes ante las autoridades competentes para procesos adicionales, informó la dependencia distrital.

Escobar fue enfático sobre el alcance de la medida y señaló que existe una “imposibilidad legal de cualquier negación de servicios de urgencias en lo relacionado con urgencias vitales y requerimientos en este sentido del derecho fundamental a la salud”, en cumplimiento de la ley estatutaria 1751.

¿Cómo funcionará el sistema para categorizar a los pacientes?

El secretario de Salud Pública de Cali, informa sobre la expedición de una circular que recuerda a todos los prestadores de salud la obligación legal y constitucional de atender las urgencias vitales sin excepción, para proteger el derecho fundamental a la salud- crédito Secretaría de Salud de Cali/X

En el documento oficial se detallan los criterios del sistema de triage para la priorización de pacientes: Triage I corresponde a riesgo vital inmediato y requiere intervención rápida; Triage II abarca a pacientes con posibilidad de deterioro rápido, que deben ser atendidos en un lapso máximo de 30 minutos; Triage III incluye a pacientes estables que aún así necesitan estudios o tratamientos inmediatos para evitar complicaciones posteriores.

Como parte de las acciones de recuperación del sistema, desde finales de 2025 se encuentra en marcha un ambicioso plan de modernización de 18 sedes de IPS en el oriente de Cali, intervención que cubre cerca del 80% de la infraestructura de salud de este sector, según datos proporcionados por el secretario de Salud Pública Germán Escobar.

Paralelamente, avanzan las obras en la infraestructura sanitaria del oriente de la ciudad, como parte del compromiso de la administración con la recuperación y dignificación del sistema de salud.

“En el oriente, donde más se necesita, priorizamos la acción dentro de un gran proyecto que modernizará 18 sedes en total, lo que representa casi el 80% de la infraestructura de esta zona de la ciudad. Esta es una transformación profunda para devolverle la dignidad a la atención en salud en Cali”, afirmó Germán Escobar, secretario de Salud Pública de Cali.

Así avanza la renovación del sistema de salud en las IPS de Cali

El incumplimiento de la atención de urgencias acarreará sanciones administrativas e incluso procesos legales para las IPS infractoras- crédito Concejo de Santiago de Cali / sitio web

Las primeras adecuaciones ya se desarrollan en el Centro de Salud El Diamante y en los puestos de salud Los Lagos, Alirio Mora y Pízamos, con fondos del Ministerio de Salud. La gerente de la ESE Oriente, Sandra Velásquez, explicó que se ha implementado un plan de contingencia para asegurar que los usuarios continúen recibiendo atención de calidad a pesar de las intervenciones.

“Para garantizar la atención hemos dispuesto reubicaciones en centros cercanos, instalado pendones en cada sede, distribuido volantes y socializado la información en todo el oriente. Con estas obras buscamos no solo modernizar la infraestructura, sino también avanzar hacia energías limpias con la instalación de paneles solares”, sostuvo Velásquez.

Durante las obras, la atención en el Centro de Salud El Diamante se realiza en dos fases. Primero, se adecuan espacios como el auditorio y áreas no utilizadas para consultorios provisionales, derivando los procedimientos menores a los centros de salud Vallado, Llano Verde y Calipso, mientras que la medicina general prioritaria se atiende en Desepaz.

Las estrategias incluyen reubicación de pacientes, información preventiva y atención alterna en sedes cercanas para mantener la continuidad de los servicios mientras avanzan las fases de remodelación en la red de salud pública- crédito Germán Escobar/X

Al concluir la primera etapa, la medicina general se trasladará a los hospitales Carlos Holmes Trujillo y Llano Verde; la odontología, a Llano Verde y El Vergel; la higiene oral a Ulpiano Lloreda; la ginecología al hospital Carlos Holmes Trujillo; la psicología a Llano Verde; y la nutrición a Vallado.

Los puestos de salud Los Lagos, Alirio Mora y Pízamos afrontan cierres temporales totales, con la atención de los usuarios derivada a IPS El Poblado II, Los Naranjos, Alfonso Bonilla, Intervenidas y Potrero Grande, este último funcionando en su horario habitual y sumando la atención de enfermería para infancia y planificación en el puesto de salud Navarro