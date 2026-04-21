Estados Unidos dejó de invertir una millonada en Colombia en 2025 y las empresas alertaron por la generación de empleo y los servicios

La inversión de Estados Unidos a Colombia tuvo una reducción del 37% en 2025- crédito Sebastiao Moreira/EFE

La inversión extranjera de Estados Unidos en Colombia cayó 37% en el último año, según datos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). Para contrarrestar esta tendencia, el gremio presentó una hoja de ruta hasta 2030, centrada en fortalecer la relación comercial mediante cinco ejes estratégicos dirigidos a potenciar crecimiento, empleo y cooperación.

De acuerdo con la entidad, el gigante norteamericano redujo su inversión en el país suramericano debido a la priorización del capital en resiliencia y retorno doméstico, lo que disminuyó el flujo hacia el país andino. Para revertir la caída, AmCham Colombia propone una estrategia integral que abarca exportaciones, servicios, inversión, turismo y cooperación, con la que se busca atraer recursos, dinamizar el comercio y generar más empleo en los próximos años.

Caída de la inversión estadounidense en Colombia

Según AmCham Colombia, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos descendió de USD5.406 millones en 2024 a USD3.375 millones en 2025, lo que significa una reducción del 37%. Además, el capital fresco se contrajo un 27%, lo que afectó las fuentes de financiamiento y la generación de oportunidades laborales en Colombia.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que "el norte que proponemos a empresarios y al próximo gobierno es blindar 2026, abrir acceso real, capturar inversión y escalar a Colombia hacia 2030" - crédito @AmChamCol/X

A pesar del contexto adverso, Estados Unidos mantiene su posición como el principal origen de inversión extranjera directa en Colombia. Sin embargo, la preferencia actual por los mercados domésticos y el fortalecimiento de cadenas seguras ralentizaron el crecimiento de nuevas inversiones en el país sudamericano.

La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, resaltó, durante la Cumbre AmCham Colombia 2026 | Colombia – Estados Unidos: Construyendo lo que sigue, 2026 – 2030, que “contamos con las herramientas para pasar de sostener la relación Colombia - EE. UU. a escalarla. Para ello, el norte que proponemos a empresarios y al próximo gobierno es blindar 2026, abrir acceso real, capturar inversión y escalar a Colombia hacia 2030”.

Remarcó la necesidad de que las políticas públicas se orienten a transformar la resiliencia del vínculo bilateral en acciones a largo plazo, más allá del ciclo político y económico actual.

Estrategias para fortalecer la relación comercial

La hoja de ruta de AmCham Colombia prevé un aumento superior al 60% en todas las variables claves para estimular ingresos, empleo y cooperación entre ambos países de aquí a 2030. El plan identifica oportunidades en 28 estados de Estados Unidos y define sectores y empresas estratégicas en cada región.

La inversión extranjera directa de Estados Unidos a Colombia se redujo 37% - crédito Infobae Colombia

Dicha estrategia se apoya en cinco pilares fundamentales:

Exportaciones.

Servicios.

Inversión.

Turismo.

Cooperación.

La propuesta fue expuesta tanto a empresarios como a candidatos presidenciales, al resaltar la importancia de la colaboración entre Ejecutivo, Congreso y sector privado en el futuro desarrollo bilateral.

Lacouture afirmó que “debemos pasar de una relación vigente a una que produzca más para generar más crecimiento, inversión y oportunidades”. Añadió que es fundamental “seguir trabajando en unión con el sector empresarial, en cada uno de sus sectores, para mantener los cimientos de la relación, independientemente de si hay tensión o fricción”.

Exportaciones y sectores con mayor crecimiento

En cuanto a exportaciones, AmCham Colombia resaltó que ocho de cada diez productos no minero energéticos incrementaron su presencia en el mercado estadounidense sin apoyarse en preferencias arancelarias. El comportamiento evidencia el potencial del comercio bilateral, sobre todo, para bienes y manufacturas de valor agregado.

Dentro de los productos con mayor crecimiento reciente sobresalen:

Carne y los despojos comestibles: 552%.

Materias vegetales para tranzado: 249%.

Manufacturas de metal común: 112%.

Según el gremio, es prioritario mantener e intensificar estos flujos como base del crecimiento a largo plazo.

La presidenta ejecutiva enfatizó que “esta hoja de ruta propone estados, empresas, sectores y proyectos a los cuales podemos atraer inversión y generar confianza”, e invitó a aprovechar el momento para ampliar la balanza favorable en sectores competitivos.

Colombia y Estados Unidos tiene firmado un Tratado de Libre Comercio desde 2012 - crédito Infobae

Servicios, turismo y agro: oportunidades de crecimiento

En el sector de servicios, Colombia importó USD7.100 millones desde Estados Unidos, mientras las exportaciones en este rubro hacia el país norteamericano alcanzaron USD19.587 millones. Al no estar sujeto a aranceles, el segmento de servicios ofrece oportunidades para escalar mediante oferta especializada y cumplimiento.

Asimismo, el plan de crecimiento también abarca el turismo y el sector agroalimentario. Actualmente, el mercado agrícola bilateral moviliza USD5,9 millones. La meta es alcanzar USD9,4 millones en 2030, para ampliar así las opciones para los productores colombianos dentro de cadenas globales de valor.

Alianzas estratégicas y generación de empleo

De acuerdo con AmCham Colombia, la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos se refleja en la generación de más de cinco millones de empleos y la presencia de al menos 650 empresas estadounidenses en territorio colombiano. Dicha dinámica robustece los cimientos institucionales que respaldan el flujo de capital, tecnología y confianza bilateral.

“La relación Colombia-Estados Unidos también se juega en el Capitolio y en el Congreso, y gana escala cuando Ejecutivo, Congreso y sector privado avanzan hacia la misma dirección”, expresó María Claudia Lacouture. Dentro del horizonte a 2030, la hoja de ruta incorpora un mecanismo de seguimiento y monitoreo para evaluar metas e hitos en la relación binacional.