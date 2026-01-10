Recuerdan cuando Abelardo de la Espriella defendió a Jorge Visbal, condenado y capturado por nexos con paramilitares

Abelardo de la Espriella aseguró en su momento que Jorge Visbal tenía autorizados los acercamientos a paramilitares - crédito Luisa González/Reuters

El 6 de enero de 2026, el exsenador y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) Jorge Visbal Martelo fue capturado por las autoridades tras confirmarse su condena por concierto para delinquir agravado. Fue localizado en el kilómetro 46 de la vía Oriental, cerca del municipio de Ponedera, Atlántico.

Según reportó la Policía Nacional, el arresto se llevó a cabo luego de que uniformados detuvieran el vehículo particular en el que viajaba en un puesto de control ubicado en la vía. Al consultar su historial judicial del excongresista, detectaron la orden de captura vigente que había en su contra. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a Bogotá.

En primera instancia, el expresidente de Fedegán fue condenado a nueve años de privación de la libertad. Esa pena quedó ratificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que avaló en segunda instancia el fallo contra Visbal Martelo por sus nexos con jefes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, haciendo una crítica directa al abogado y también candidato Abelardo de la Espriella. En su publicación, desempolvó una entrevista que otorgó el profesional en Derecho a Noticias RCN en su momento, cuando fungía como defensor de Jorge Visbal.

Según indicó el abogado en ese entonces, su cliente no tuvo nexos ilícitos con los paramilitares. “Jamás hizo pacto alguno Jorge Visbal con los paramilitares. Actuó amparado por la ley. La ley le obligaba a esos acercamientos y además tuvo permiso de los gobiernos de turno”, precisó De la Espriella en conversación con el medio citado.

Sin embargo, los testimonios de los criminales desestimaban esas declaraciones. Pues, los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez aseguraron que el expresidente de Fedegán patrocinó a las AUC para que combatieran a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

En la entrevista con el noticiero, De la Espriella indicó que el excongresista no fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario porque logró demostrarse que su libertad no representaba ningún riesgo para la comunidad.

“Jorge Visbal sigue gozando de su libertad porque hemos logrado comprobar en el proceso que no representa un peligro para la sociedad y que puede enfrentarse a un juicio en libertad y que solamente le pueden quitar su libertad en caso de ser vencido en juicio”, señaló.

Claudia López relacionó este caso con la insistencia de De la Espriella en conseguir que Estados Unidos intervenga en Colombia; aseguró que está buscando la impunidad, que la conseguiría consiguiendo poder y respaldo norteamericano.

“Jorge Visbal, expresidente de Fedegan, a la cárcel por narco paramilitarismo. Por eso los defensores de la mafia han buscado intervención de Trump en Colombia. Saben que sin poder es insostenible su impunidad. Por eso están dispuestos a todo, a vendernos por un calao!”, aseveró la candidata presidencial en la red social.

También compartió una fotografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aspira al Senado y cuya situación jurídica por presunta manipulación de testigos no ha sido resuelta, acompañado del ahora condenado Jorge Visbal.

Al igual que López, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro reaccionó a la captura del expresidente de Fedegán, resaltando la cercanía que tuvo por miembros de la política tradicional colombiana, como Uribe.

“Capturado Jorge Visbal, otro de los “buenos muchachos”, condenado por ser aliado de los paramilitares. A esta Colombia de políticos y empresarios paramilitares no podemos regresar”, aseveró.

