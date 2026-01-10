Colombia

Cabecillas de Los Costeños y Los Pepes serán trasladados a Barranquilla: “No van a un hotel”

En medio de una tregua momentánea, ‘Castor’ y Digno Palomino serían trasladados a la capital del Atlántico

Guardar
Cabecillas del crimen organizado en
Cabecillas del crimen organizado en el Atlántico negocian con el Estado - crédito Montaje Infobae (X)

En el final del 2025, con intervención del Gobierno nacional, Los Pepes y Los Costeños, que son las estructuras criminales de mayor importancia en el Atlántico, anunciaron que protagonizarían una tregua momentánea.

Este anuncio fue producto de meses de trabajo en las que el Gobierno Petro ha negociado con Jorge Eliecer Díaz “Castor” (líder de Los Costeños) y Digno Palomino (cabecilla de Los Pepes), a pesar del rechazo general al respecto en la región.

En un accionar parecido al que se registra en Antioquia con cabecillas del crimen organizado, el objetivo del Estado es consolidar una “paz urbana” que ha generado opiniones divididas.

Entre los argumentos negativos al respecto, líderes políticos de los dos departamentos han indicado que, mientras el Gobierno negocia con criminales en prisión, las bandas delincuenciales siguen cometiendo crímenes en las calles.

Avanza la “paz urbana” en Barranquilla

Presuntamente, se mantiene la tregua
Presuntamente, se mantiene la tregua entre las bandas delincuenciales del Atlántico - crédito @HOLLMANMORRIS/X

En una decisión polémica, el 10 de enero El Heraldo informó que, tanto “Castor”, como Digno Palomino, serán trasladados a una prisión en Barranquilla tras la firma de una solicitud del Ministerio de Justicia por parte de Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El medio citado mencionó la resolución 442 del 5 de diciembre de 2025 como argumento principal para que sea aprobado el traslado de los dos criminales condenados.

“Por la cual se autoriza adelantar acercamientos exploratorios y contactos con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’”, es parte de la resolución.

El alcalde de Barranquilla ha
El alcalde de Barranquilla ha cuestionado los avances de la "paz urbana" en el Atlántico - crédito Colprensa/RedesSociales

En la solicitud del Ministerio de Justicia se plantea el traslado de veinte personas privadas de la libertad a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque, en Barranquilla. El documento no especifica fechas para el movimiento, pero sí insta a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad que permitan llevar a cabo la medida.

El texto señala que la Consejería Comisionada de Paz ha avanzado en la identificación de los reclusos que serían trasladados, siguiendo una petición realizada por Jorge Díaz Collazos, líder de una de las organizaciones involucradas en el proceso. El listado con los nombres de los privados de la libertad será remitido a los organismos correspondientes a través de los canales oficiales dispuestos para este trámite.

El documento enfatiza que la resolución vigente autoriza el desarrollo de estos acercamientos, cuyo propósito es comprobar la disposición real de los implicados para alcanzar la paz, formalizar conversaciones y avanzar hacia acuerdos. Estas gestiones responden a los lineamientos establecidos por el presidente para la consolidación de la “paz urbana”, que busca reducir la violencia en la capital del Atlántico y sus alrededores.

El Gobierno Petro busca el
El Gobierno Petro busca el traslado de los criminales más peligrosos del Atlántico crédito Montaje Infobae (Colprensa/@primeronoticiaa/X)

El perfil de los criminales mencionados

Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos “Castor”, son identificados como dos de los principales líderes de organizaciones criminales que han operado en Barranquilla y otras zonas del Caribe colombiano.

Digno Palomino ha sido señalado como cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico, la extorsión y otros delitos de alto impacto en la región. Su nombre ha estado vinculado a disputas violentas por el control de rutas y territorios.

Por su parte, Jorge Eliecer Díaz, alias Castor, es considerado líder de otra organización con actividades similares, responsable de múltiples hechos delictivos que han afectado la seguridad y el orden público en Barranquilla.

Ambos han figurado en investigaciones y operativos de las autoridades, y su influencia ha sido señalada como un factor clave en la persistencia de la violencia urbana en el Atlántico. Actualmente, forman parte de procesos de diálogo en el marco de iniciativas de paz urbana impulsadas por el gobierno.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia confirmó el traslado de los criminales, pero garantizó que seguirán recluidos en prisiones de alta seguridad, no en “hoteles”.

El ministerio de Justicia confirmó
El ministerio de Justicia confirmó el traslado - crédito Ministerio de Justicia

