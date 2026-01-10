Plan Retorno a nivel nacional: 20 departamentos cuentan con cámaras de fotodetección, conózcalas con anticipación

Colombia refuerza su red de fotodetección: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran en cámaras y sanciones - crédito Colprensa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) reportó que 20 de los 32 departamentos colombianos cuentan con cámaras de fotomultas, dispositivos cuya presencia busca promover la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Solo en Bogotá, la Secretaría de Movilidad proyectó para el puente de Reyes la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1′080.414, un flujo vehicular que genera preocupación por el aumento potencial de accidentes y víctimas fatales en las vías, según información obtenida por El Tiempo.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las llamadas ‘Cámaras Salva Vidas’ funcionan como herramientas para incentivar el respeto a las normas de tránsito.

De acuerdo con la Escuela Virtual de Seguridad Vial de la Ansv, estos dispositivos se utilizan como estrategia para disminuir los siniestros viales y proteger la vida de los actores en la vía pública.

Récord de comparendos y cámaras en las vías: motociclistas y exceso de velocidad, los mayores retos para la seguridad vial - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde diciembre de 2018 hasta la primera semana de enero de 2026, se autorizaron 1.223 cámaras de fotodetección. Bogotá encabeza la lista con 240, seguida de Antioquia (233), Valle del Cauca (187), Atlántico (149) y Santander (67), mientras que La Guajira y Quindío solo cuentan con una cada una.

La siniestralidad se concentra en los mismos departamentos, de acuerdo con datos del Siras, que registró 96.657 víctimas de accidentes en 2025. Valle del Cauca (15.760 casos), Antioquia (10.923), Bogotá (13.567), Atlántico (7.539) y Santander (4.693) suman el 54,31 por ciento de las víctimas.

Durante 2025, se autorizaron quince nuevos dispositivos, principalmente en Cundinamarca, Antioquia, Santander y Cauca.

El año anterior se aprobaron 409 cámaras, la mayoría aún por instalar, con Valle del Cauca y Bogotá como principales receptores.

En 2024, se autorizaron 125 dispositivos y en 2023, 95, con Atlántico, Caldas, Bolívar y Magdalena como focos de instalación. Años previos muestran cifras variables, siendo 2021 el periodo con menor número de autorizaciones.

Las cámaras de videodetección en Bogotá monitorean el flujo vehicular en tiempo real sin imponer comparendos a conductores o peatones - crédito Alcaldía de Bogotá

La distribución por ciudades revela que Bogotá lidera con 240 cámaras, seguida de Medellín (133), Cali (127), Barranquilla (76) y Barrancabermeja (66).

Del total nacional, 407 están pendientes de instalación, 285 en operación, 283 renovadas y 232 vencidas, de acuerdo con la Ansv.

Respecto a las sanciones, el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) reportó 1′363.952 comparendos en el tercer trimestre de 2025, un aumento del 22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La mayoría se impuso de manera manual (689.641), mientras que 674.311 fueron electrónicas. Las infracciones se concentraron mayormente en zonas urbanas, con 1.285.001 comparendos, frente a 78.951 en vías intermunicipales.

Motociclistas encabezaron la lista de infractores, con 742.604 sanciones; les siguieron conductores particulares (539.416), de transporte de carga (37.291), otros tipos de transporte (28.325) y pasajeros (14.844).

La expansión de cámaras, junto con controles manuales y electrónicos, apunta a reducir accidentes y proteger la vida de los actores viales en las ciudades y carreteras nacionales -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las diez principales faltas fueron exceso de velocidad, no cumplir con la revisión técnico-mecánica, circular sin Soat vigente, transitar con pico y placa, estacionar en zonas prohibidas, conducir sin portar licencia, carecer de licencia vigente, no respetar semáforos o señales de pare, no usar cinturón y conducir sin luces o reflectivos.

El medio citado destacó que la implementación y control de estas medidas continúa siendo clave para reducir la accidentalidad en el país.

¿Cómo prevenir los accidentes viales?

El Ministerio de Salud pide a la ciudadanía tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes viales. Recomienda asegurar el uso adecuado del cinturón de seguridad y, en caso de transportar niños, emplear sillas especiales según la edad.

Antes de iniciar cualquier trayecto, sugiere planificar el viaje, revisar condiciones climáticas, estado de las carreteras y programar paradas para descanso.

La revisión técnica del vehículo resulta fundamental para evitar imprevistos durante el recorrido. Además, se enfatiza la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad.

El consumo de alcohol antes de manejar está desaconsejado, pues la sobriedad es clave para la protección de todos los ocupantes.

Para peatones, cumplir las normas de tránsito es igualmente esencial. Por último, el uso responsable de dispositivos tecnológicos minimiza distracciones y contribuye a la seguridad colectiva en las vías.