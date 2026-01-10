No para la violencia en Medellín: ya van 13 muertes en los primeros 8 días de 2026, según defensores de derechos humanos

La distribución de los homicidios en Medellín este 2026 abarca tanto el centro como las periferias, según datos del SISC- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El inicio de 2026 en Medellín está marcado por un repunte de la violencia, con 13 homicidios en los primeros ocho días del año y únicamente dos jornadas sin muertes violentas, una tendencia que, según la organización de derechos humanos Corpades, refleja no solo una persistencia del crimen organizado, también un aumento preocupante en hechos relacionados con conflictos de convivencia, violencia de género y problemas intrafamiliares.

Este escenario, reportado por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), contrasta con el periodo equivalente de 2025, cuando la ciudad había tenido seis días sin homicidios.

La radiografía de estos hechos muestra que, hasta las 10:00 del jueves 8 de enero, se habían contabilizado dos nuevos asesinatos, consolidando una preocupante frecuencia diaria de muertes violentas.

Para Corpades, pese a la existencia de avances en espacios como el Espacio Sociojurídico de la cárcel La Paz de Itagüí, persisten estructuras armadas ilegales en más del 90% de la ciudad, un fenómeno que, consideran, ni la captura de criminales ni los decomisos logran revertir de manera estructural.

“El control policial no es suficiente para disminuir la violencia en Medellín”

El 90% del territorio de Medellín mantiene presencia de estructuras armadas ilegales, pese a avances en control y judicialización- crédito Alcaldía de Medellín

La ONG advierte que concentrar la política pública en el control policial y la judicialización, sin atacar las causas sociales ni debilitar las organizaciones armadas, resulta insuficiente.

“La violencia en la ciudad no responde solo a la lógica de bandas y territorios: la convivencia, la violencia intrafamiliar y de género siguen alimentando las cifras”, afirman desde la entidad.

Así, la violencia no solo persiste, sino que se despliega con patrones dispersos tanto en el centro como en las periferias de la ciudad, afectando a distintos sectores sociales e incrementando la preocupación de organismos defensores de derechos humanos como Corpades, que reclaman una política pública “integral, enfocada en las raíces estructurales del problema y no exclusivamente en la represión criminal”.

La organización social subraya que el impacto de la violencia se expresa en la multiplicidad de contextos de los homicidios recientes.

Del total de los crímenes registrados entre el 1 y el 8 de enero, al menos dos corresponderían a presuntos feminicidios, entre ellos el asesinato de una joven migrante venezolana en la comuna Doce de Octubre y de otra mujer en el sector Versalles N.° 1, en Manrique.

Las 13 muertes violentas presentadas en Medellín durante 2026

El inicio de 2026 en Medellín deja 13 homicidios en apenas los primeros ocho días del año, según el Sisc-crédito Luis Eduardo Noriega A /EFE

En uno de los hechos más graves, la muerte de un ciudadano estadounidense golpeado en el barrio Universidad Nacional, se reportó la captura de su pareja sentimental.

El listado oficial recogido por el Sisc permite observar la distribución geográfica y la variedad de las circunstancias. El 1 de enero, Carlos Enrique Restrepo Sánchez fue asesinado en Santa Elena, mientras que Jhonatan Fernando Toro Rincón murió tras ser atacado con arma de fuego en La Iguaná, comuna Robledo.

A estos sucesos siguió el asesinato de Jhon Henderson Fernández Romero, de 18 años, en Altavista, comuna Belén, al día siguiente, así como el doble homicidio en Prado, comuna La Candelaria, donde fueron atacados Egelman de Jesús Tamayo Osorio y Luisa María Mejía Mosquera.

La diversidad geográfica y de circunstancias de los homicidios refuerza la urgencia de una política pública integral en Medellín, según expertos en seguridad.- crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Otros episodios muestran la persistencia de la violencia urbana. El sábado 3 de enero, Kevin Álvarez fue asesinado con arma cortopunzante en La Loma, corregimiento de San Cristóbal. El martes 6, se sumaron los casos de Areimy Valentina Quintero Paz, ciudadana venezolana de 20 años, en Kennedy, comuna Doce de Octubre; de Yennifer Pérez Gutiérrez, de 25 años, en Versalles N.° 1, comuna Manrique; así como la muerte no identificada de un hombre de entre 40 y 45 años en barrio Universidad Nacional, y el deceso de Sergio Alfredo Zabala Galeano, de 62 años, tras una agresión sufrida el 1 de enero en Estación Villa.

La jornada del miércoles 7 de enero registró el asesinato de Óscar Leonardo Correa Tejada en Palmitas, corregimiento de San Sebastián de Palmitas. El jueves 8, Benji José Ardila Estivenson fue atacado en San Benito, comuna La Candelaria, y Gustavo Andrés Morales Pico murió en La Loma, corregimiento de San Cristóbal.