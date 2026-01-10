Importación de gas elevó la inflación en Colombia durante 2025, con impactos desiguales en las principales ciudades

Importación de gas natural a Colombia - crédito Colprensa

La importación de gas natural se reflejó de manera directa en la inflación registrada en Colombia durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Los datos oficiales, citados por Semana, muestran que el comportamiento de los precios del servicio fue desigual entre las principales ciudades del país.

El contexto del sector gasífero ha estado marcado por restricciones en la oferta interna, lo que llevó a que el abastecimiento dependiera parcialmente de gas importado.

Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta situación, según se explica en el análisis divulgado, implicó costos adicionales asociados a logística, transporte y procesos técnicos necesarios para traer el combustible desde el exterior, en contraste con la producción nacional.

Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, había advertido previamente sobre un escenario complejo para el suministro, caracterizado por incrementos en los precios y una operación cercana al límite del sistema. Este panorama se vio reflejado en el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025, que permitió medir el impacto específico del gas en la inflación.

De acuerdo con el Dane, Florencia fue la ciudad con mayor inflación en el servicio de gas, al registrar un aumento del 32,43 %. Este resultado la ubicó como el territorio con el mayor encarecimiento del suministro durante el año analizado, superando ampliamente el promedio nacional.

En segundo lugar se situó Tunja, donde la inflación del gas alcanzó el 25,85 %. A esta ciudad le siguió Popayán, con un incremento del 23,89 %, consolidándose como otra de las capitales con mayores variaciones en el precio del servicio domiciliario de gas natural.

GLP

Bogotá también figuró entre las ciudades con aumentos significativos, al registrar una inflación del 16,98 % en este componente. La capital se ubicó por encima del promedio nacional, lo que evidenció que el impacto de la importación no se concentró únicamente en zonas periféricas.

El quinto lugar del ranking lo ocupó Villavicencio, con una inflación del 13,09 % en el servicio de gas. Todas estas ciudades, según el reporte citado por Semana, se situaron por encima del consolidado nacional, que cerró el año en 8,60 %.

El informe del Dane también permitió identificar un comportamiento contrario en otras ciudades, donde el precio del gas mostró variaciones negativas durante 2025. Este fenómeno se presentó principalmente en territorios que en 2024 habían registrado incrementos elevados.

La ciudad con la mayor reducción fue Neiva, que reportó una inflación de -13,65 % en 2025. Este resultado contrastó con lo ocurrido el año anterior, cuando la inflación del gas en esa ciudad había alcanzado el 87,78 %, una de las cifras más altas del país en ese periodo.

- crédito Colprensa

Pasto fue otra de las capitales donde el indicador mostró una disminución. En 2025, la inflación del gas se ubicó en -10,28 %, mientras que en 2024 había registrado un aumento del 22,32 %, según las cifras oficiales.

La tercera ciudad con inflación negativa fue Ibagué, donde el indicador descendió -4,25 %. En contraste, durante 2024 el gas había presentado una inflación del 57,48 %, lo que refleja un cambio significativo en la tendencia anual.

El comportamiento dispar entre ciudades evidenció que el impacto de la importación de gas no fue homogéneo, y que factores locales influyeron en la forma como se trasladaron los costos al consumidor final. El Dane precisó que estos resultados hacen parte del seguimiento regular al Índice de Precios al Consumidor y permiten observar variaciones regionales.