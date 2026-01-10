Colombia

Álvaro Uribe reveló que dirá a San Pedro si le pregunta por las acusaciones de Iván Cepeda en su contra: “Aquí está tu prueba”

El ex jefe de Estado colombiano aseguró que el candidato presidencial del Pacto Histórico hacía favores a altos mandos de las extintas Farc

Álvaro Uribe habló sobre Iván Cepeda, el paramilitarismo y su deseo cuando fallezca - crédito @CeDemocratico/X

El expresidente de la República Álvaro Uribe lideró una reunión del Centro Democrático en Magangué, Bolívar, donde se dirigió a la población para exponer el proyecto político de la aspirante a la Casa de Nariño Paloma Valencia.

Durante su intervención, destacó la importancia de impulsar el sector empresarial orientado a aumentar las posibilidades de empleo para los colombianos. Además de explicar la necesidad urgente de conformar una unidad de cara a las elecciones de 2026.

Álvaro Uribe reveló que le dirá a San Pedro si le pregunta por las acusaciones de Iván Cepeda en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El exmandatario sostuvo un cruce de palabras con una asistente que terminó en declaración de amor. “Lo que pasa conmigo es que te quiero, te quiero totalmente. Te quiero con un amor que no conocía. Eso se lo quiero decir a todas las mujeres de Magangué”, expresó Uribe Vélez.

Después de este sorpresivo gesto, se refirió a los señalamientos en su contra de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, sobre una presunta participación en la creación de grupos paramilitares-

“¿Saben cómo me voy a defender yo cuando me muera? Que me diga San Pedro: “Pero si Cepeda decía que tú eras paramilitar”. Hombre, San Pedro, le trajo las pruebas”, dijo el aspirante al Senado de la República.

Y agregó: “No, él dijo por allá en un discurso, ¿a dónde están las pruebas? Le va a decir: “¿Usted qué bueno hizo, Uribe?” No me robé un peso y quise con corazón grande al gran pueblo colombiano. Muchas gracias”.

El exgobernador de Antioquia también señaló que Cepeda lo acusa sin pruebas en redes sociales. Sin embargo, durante el proceso legal en su contra que terminó en su absolución, el senador aseguró que no tenía pruebas que lo vincularan con grupos al margen de la ley.

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda le hacía mandados a las extintas Farc - crédito @CeDemocratico/X

En su defensa, sostuvo que Cepeda tenía contactos con los altos mandos de las extintas Farc, señalando que en los computadores incautados a alias Raúl Reyes había conversaciones en las que se mencionaban favores que recibió del legislador.

“Cepeda dice: Uribe paraco. Y apenas le pregunta un juez, dice: A mí no me consta. A mí no me consta. Él me... Él dice embustes contra mí, me calumnia sin pruebas. Cuando yo digo Cepeda le hacía mandados a la Farc, es porque eso está probado en los computadores de Reyes. Estaba muy jovencito Cepeda y en los computadores de Reyes decía: Hablen con Iván Cepeda para hacer una movilización. Ustedes lo vieron en fotos con Santrich y con Iván Márquez”.

El expresidente Álvaro Uribe explicó en qué quedaron las propuestas de Petro - crédito @CeDemocratico/X

Por otra parte, Álvaro Uribe Vélez hizo un análisis de las propuestas del presidente Gustavo Petro, que, a su juicio, tienen al sistema de salud en crisis, y a los jóvenes con menor acceso a educación tras cambios al Icetex y otras entidades educativas.

“¿En qué quedaron las promesas de Petro? Los médicos mal, los pobres comprándoles medicamentos, los hospitales públicos acabados y los jóvenes. Me llamó una amiga, una señora un poquito menos vieja que yo. Dijo: Tenía un muchacho en la universidad, lo tenía con crédito de Icetex y me dejaron sin Icetex. Dijo: ¿Y lo llevaste a la universidad gratuita del presidente Duque, que Petro dijo que iba a ampliar? Fui, pero me dijeron que los cupos gratuitos que dejó Duque, Petro no los había ampliado. ¿Y qué va a hacer ese muchacho? Me dijo: Estoy bregando a mandarlo para Estados Unidos para que trabaje allá, porque aquí no le queda sino ponerse a distribuir droga. Eso es lo que Petro le ha cumplido a la juventud. ¿Les parece bien?”, cuestionó.

