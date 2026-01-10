Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia, según AtlasIntel

El estudio ubicó a Sergio Fajardo en tercer lugar y confirmó la fragmentación del voto entre otros candidatos

Guardar
Abelardo de la Espriella e
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

La firma AtlasIntel ha sido reconocida como la principal empresa de estudios electorales en Estados Unidos según un ranking de 2025 elaborado por el estadístico Nate Silver.

De acuerdo con Semana, la compañía alcanzó ese estatus tras obtener los pronósticos más precisos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024 en ese país, además de registrar éxitos en procesos similares en Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica y España.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Colombia, el medio citado informó que AtlasIntel debutó en las presidenciales de 2022, cuando obtuvo el rendimiento más destacado entre las encuestadoras, y luego extendió su trabajo a las elecciones regionales y locales de 2023.

A cinco meses de los próximos comicios presidenciales, Semana reveló los resultados de la primera encuesta desarrollada por la firma para el medio, la cual señala una competencia cerrada entre dos figuras: Abelardo de la Espriella, quien lidera con 28% de la intención de voto, y Iván Cepeda, que suma 26,5%.

El estudio resaltó que Sergio Fajardo ocupó el tercer lugar, con 9,4%, seguido por Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, ambos con 5,1%.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Encuesta precandidatos presidencialesAbelardo de la EspriellaIván CepedaSergio FajardoPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Pasajes gratis en TransMilenio beneficiarán a población vulnerable en Bogotá mediante recargas con tarjeta TuLlave

La Alcaldía de Bogotá activó recargas de pasajes gratuitos en TransMilenio para adultos mayores, personas con discapacidad y hogares vulnerables, como parte del Ingreso Mínimo Garantizado, con una inversión superior a 10.000 millones de pesos

Pasajes gratis en TransMilenio beneficiarán

Carolina Arbeláez critica al Gobierno por señalamientos al sector constructor y advierte efectos en vivienda social

La representante Carolina Arbeláez cuestionó los señalamientos del Gobierno al sector constructor por precios de la VIS y señaló impactos en empleo, ventas y acceso a vivienda social, tras cambios normativos y la cancelación de subsidios

Carolina Arbeláez critica al Gobierno

Importación de gas elevó la inflación en Colombia durante 2025, con impactos desiguales en las principales ciudades

La importación de gas natural incidió en la inflación de 2025, según el Dane. Varias ciudades registraron alzas por encima del promedio nacional, mientras otras mostraron reducciones frente a los niveles observados en 2024

Importación de gas elevó la

Resultados Lotería de Santander viernes 9 de enero de 2026: número ganador del premio mayor y secos millonarios

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Resultados Lotería de Santander viernes

Resultados Lotería de Medellín viernes 9 de enero: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Medellín viernes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo fue objeto de

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: movimientos de los equipos durante el viernes 9 de enero

Crece la tensión por la reducción de cupos en las plantillas del fútbol colombiano: los jugadores evaluarían cese de actividades

Colombiano campeón de la Libertadores y referente con Flamengo reveló intención de comprar el Real Cartagena: “Ese es mi sueño, la verdad”

Jhon Jáder Durán y Dávin Sánchez paralizan Turquía por la Supercopa: hora y dónde ver Galatasaray vs. Fenerbahce

No todo es alegría en Junior de Barranquilla con Luis Fernando Muriel: le dañó un fichaje de peso