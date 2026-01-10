Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia, según AtlasIntel

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

La firma AtlasIntel ha sido reconocida como la principal empresa de estudios electorales en Estados Unidos según un ranking de 2025 elaborado por el estadístico Nate Silver.

De acuerdo con Semana, la compañía alcanzó ese estatus tras obtener los pronósticos más precisos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024 en ese país, además de registrar éxitos en procesos similares en Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica y España.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Colombia, el medio citado informó que AtlasIntel debutó en las presidenciales de 2022, cuando obtuvo el rendimiento más destacado entre las encuestadoras, y luego extendió su trabajo a las elecciones regionales y locales de 2023.

A cinco meses de los próximos comicios presidenciales, Semana reveló los resultados de la primera encuesta desarrollada por la firma para el medio, la cual señala una competencia cerrada entre dos figuras: Abelardo de la Espriella, quien lidera con 28% de la intención de voto, y Iván Cepeda, que suma 26,5%.

El estudio resaltó que Sergio Fajardo ocupó el tercer lugar, con 9,4%, seguido por Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, ambos con 5,1%.

Noticia en desarrollo...