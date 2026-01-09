Un adulto mayor resultó herido tras ser atropellado por un taxista en Bogotá: familia denuncia que el conductor huyó de la escena

La huida del taxista tras impactar a un adulto mayor con enfermedades crónicas enciende el debate sobre las obligaciones legales y éticas, así como sobre la capacidad de respuesta colectiva ante la omisión de auxilio - crédito metropolitano.com.co

Un adulto mayor resultó herido de gravedad tras ser atropellado y abandonado por un taxista en el barrio Tibabuyes, localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

La víctima, de más de 70 años y con enfermedades crónicas, permanece hospitalizada en la clínica Shaio en estado crítico, mientras su familia exige justicia y colaboración de las autoridades, según City Tv.

Según la denuncia recogida por el medio mencionado, los hechos ocurrieron “recientemente”, cuando el hombre regresaba a su vivienda en bicicleta tras visitar a unos familiares. “Iba andando normal y, de repente, el taxista lo embistió, lo atropelló del costado derecho”, relató un familiar de la víctima.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el vehículo de transporte público impactó al adulto mayor y prosiguió su marcha sin detenerse ni prestarle ayuda.

El hombre quedó tendido en el suelo tras el golpe. Fue auxiliado por transeúntes y trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra hospitalizado y a la espera de una cirugía y la valoración de un neurocirujano.

La condición médica del adulto mayor es delicada. De acuerdo con su familia, la combinación de su edad avanzada y los padecimientos previos incrementa el riesgo de complicaciones durante la hospitalización.

Los familiares solicitaron públicamente la intervención de la Policía de Tránsito para identificar las placas del taxi implicado. “Necesitamos dar con el paradero de este taxista, ya que él huyó y lo dejó ahí sin auxiliarlo”, afirmó una de las hijas del hombre

Hasta el momento, el conductor responsable no ha sido localizado. La omisión de socorro ha generado indignación entre familiares y vecinos.

Como parte de su esfuerzo por obtener justicia, la familia pidió a la comunidad aportar cualquier material audiovisual que ayude a identificar el vehículo involucrado. Las grabaciones de cámaras cercanas han sido fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos, aunque hasta ahora no han permitido identificar plenamente la placa del taxi.

Vecinos del sector y familiares han difundido el video del impacto y solicitado apoyo en redes sociales para facilitar la labor de las autoridades.

La Fiscalía imputa cargos a taxista por atropello múltiple en Bogotá, en el 2025

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra José Eduardo Chalá Franco, quien fue identificado como el conductor de un taxi que atropelló a 11 personas en el barrio Santa Rita, en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2025.

El acusado permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.

Entre las víctimas estaba una adolescente de 15 años que falleció días después a consecuencia del incidente, lo que derivó en una ampliación de la imputación inicial para incluir el cargo de homicidio agravado, según la Fiscalía.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el conductor presentaba grado tres de alcoholemia, el nivel más alto reconocido por la legislación colombiana y que indica una intoxicación alcohólica severa.

De acuerdo a los materiales probatorios presentados por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, la Fiscalía atribuyó el accidente tanto al exceso de velocidad como al elevado grado de alcohol en sangre de Chalá Franco, circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo y el atropello masivo.

Durante la audiencia inicial de judicialización, el procesado admitió su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas agravadas, aunque no aceptó el cargo de homicidio agravado imputado tras la muerte de la menor el 11 de noviembre.

El fiscal argumentó que, considerando su experiencia como taxista, el acusado era plenamente consciente del riesgo de conducir en estado de embriaguez y de desobedecer las señales de tránsito.

La autoridad judicial destacó: “La muerte se presentó como consecuencia de las lesiones sufridas el día de los hechos, al indicar que se trata de una adolescente de 15 años que falleció por choque neurogénico secundario a contusión hemorrágica frontoparietal derecha debido al trauma encefálico severo en calidad de peatón atropellada por taxista. La causa de la muerte: trauma encefálico severo contundente en manera de muerte violenta en incidente de tránsito”.