Pico y Placa Solidario 2026: Bogotá confirmó fuerte incremento para vehículos que no están registrados en la capital

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ratificó nuevas disposiciones en la materia para vehículos no matriculados en la ciudad, entre las que se incluyen cambios al programa Pico y Placa Solidario. La medida, que regirá desde el próximo semestre, busca modificar la circulación de vehículos particulares con placas de otros municipios que transiten en la capital colombiana, de acuerdo con la determinación de la administración distrital.

La Administración local confirmó que la alternativa, que permite a los propietarios pagar por un permiso temporal de circulación sin restricciones, sufrirá modificaciones sustanciales. Según la secretaría, la sobretasa para vehículos matriculados fuera de la capital aumentará de un 20% a un 50% adicional sobre la tarifa regular a partir de 2026. Una decisión que empezó a causar controversia entre los usuarios, que aguardaban por un cambio de opinión.

Esta decisión fue comunicada con la advertencia de que la medida tendrá un periodo de aviso previo para los se vean afectados. Por su parte, de acuerdo con la dependencia distrital, el nuevo valor para el Pico y Placa solidario para vehículos en la ciudad aumentará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se fijó en 5,1% para el 2026, y su valor empezará a regir a partir de la semana del 13 de enero de 2026.

¿Cómo operará el Pico y Placa los fines de semana en Bogotá?

A su vez, en lo que respecta al Pico y Placa dispuesto los fines de semana para los automotores que no tengan su placa registrada en la capital de la República, los mismos deberán cumplir con la restricción dos sábados al mes, bajo la modalidad “un sábado sí y otro no”, y replicando el horario habitual de la medida semanal. La intención es reducir el volumen de automotores externos durante los días de mayor flujo, minimizando la congestión en las vías principales.

Los nuevos lineamientos establecen que los vehículos con matrícula de fuera de Bogotá tendrán restringido el tránsito no solo de lunes a viernes bajo el ya conocido esquema de pico y placa, sino que enfrentarán una limitación adicional durante los fines de semana; salvo que paguen el ya explicado programa de exoneración: que como se anunciaba, tendrá un fuerte incremento por parte del distrito, que espera recoger importantes recursos por esta vía.

El alcalde Carlos Fernando Galán justificó los cambios al argumentar que el objetivo es incentivar que los que se benefician de la infraestructura vial bogotana matriculen sus automóviles en la ciudad. “La medida está pensada para que las personas que usan la infraestructura vial y se benefician de las inversiones en movilidad en Bogotá matriculen sus vehículos en la capital”, declaró el mandatario, en declaraciones recogidas por Pulzo.

Además, el burgomaestre expresó en ese entonces que estos automotores contribuyen al desgaste de las vías, el aumento de la congestión, la contaminación y los accidentes de tránsito; motivos por los cuales se considera necesaria la actualización de las restricciones y tarifas. Según datos del distrito, tres de cada 10 vehículos que circulan en Bogotá están matriculados en otros municipios, se buscan que matriculen su vehículo en la capital o trasladen su registro.

El anuncio ha causado diversas reacciones entre propietarios de vehículos de municipios vecinos, que deberán adaptarse a la nueva normativa y a los incrementos previstos en el costo del permiso para circular sin restricciones. En ese orden de ideas, la Secretaría Distrital de Movilidad planea implementar campañas informativas para garantizar que los usuarios conozcan los detalles de las próximas modificaciones y los plazos de entrada en vigor.

El gobierno distrital prevé que con estas modificaciones se reduzca el número de vehículos foráneos en circulación y se promueva la matriculación en Bogotá, y se fortalezca los ingresos locales derivados de impuestos y permisos. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que próximamente dará a conocer los mecanismos para el registro y el pago de la nueva tarifa, así como los canales de atención para resolver inquietudes de los ciudadanos.