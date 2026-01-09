Ministro de Trabajo contestó al alcalde Galán por aumento de pasaje de Transmilenio para el 2026: “Irresponsable”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, criticó incremento del pasaje de Transmilenio - crédito Ministerio de Trabajo

El Gobierno nacional advirtió que la cofinanciación entre los recursos de la Nación y el Distrito para la nueva flota de buses eléctricos de Bogotá estaría en riesgo tras el aumento del pasaje de Transmilenio, anunciada por la gerencia del sistema masivo de transporte bogotano.

El anuncio lo hizo el alto funcionario después de que la Administración Distrital oficializara el incremento de la tarifa a $3.550 para 2026, decisión que generó una respuesta inmediata por parte de autoridades nacionales.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló en la red social X que la medida adoptada por el alcalde Carlos Fernando Galán podría afectar el acuerdo de cofinanciación firmado entre la Nación y el Distrito Capital para la adquisición de una nueva flota cero emisiones.

Según Sanguino, el alza no solo pondría en entredicho la entrega de recursos sino que también impactaría negativamente la demanda de pasajeros del sistema de transporte masivo.

Además advirtió medidas ante incrementos, según él, “desmesurados”, a raíz del ajuste al salario mínimo.

Estas fueron sus palabras: “Irresponsablemente ha puesto el Alcalde @CarlosFGalan en riesgo el compromiso de transferencia de la nación de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema de @Transmilenio con @MinHacienda @MinTransporte”.

Incluso, comentó que, en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte “examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del mínimo salario vital”, escribió Sanguino.

Noticia en desarrollo...