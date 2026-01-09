Margarita Rosa de Francisco respaldó a Iván Cepeda tras su anuncio de reducción de sueldos en caso de llegar a la presidencia

El candidato presidencial afirmó que su intención es mostrar austeridad desde el Gobierno, orientada a paliar las problemáticas sociales del país - crédito @LaBase_TV/X

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentra en Madrid (España) cumpliendo una agenda de trabajo centrada en fortalecer las relaciones entre Colombia y España, además de promover su candidatura para las elecciones de 2026.

Entre las actividades programadas se incluyó una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que demostró un respaldo incondicional al proceso de paz en Colombia y a la estabilidad de América Latina, especialmente a raíz del ataque de Estados Unidos a Venezuela para dar con la captura del dictador Nicolás Maduro.

La visita de Cepeda a suelo ibérico incluyó una entrevista con La Base TV, pódcast de actualidad en el que abordó aspectos relacionados con las propuestas de la campaña presidencial con la que busca que la izquierda conserve el control del ejecutivo tras los cuatro años de Gustavo Petro.

Durante la conversación se le preguntó por las políticas que buscaría implementar de manera prioritaria, a lo que Cepeda no dudó en señalar que intentaría decretar una reducción de sueldo entre congresistas, miembros de su gabinete y hasta del mismo presidente de la República, en caso de ganar las elecciones.

Iván Cepeda reveló una de sus prioridades en caso de ganar la presidencia de Colombia, hecho que fue ampliamente elogiado por Margarita Rosa de Francisco - crédito - crédito Colprensa y @margaritarosa.defrancisco/Instagram

“Hay una primera que, que ya está prácticamente clara y la he anunciado y es una rebaja salarial de los funcionarios del Gobierno, comenzando por mi propio salario. Y pediré a las personas que me acompañen en el Gabinete de Ministros y Ministras que también hagan lo propio”, afirmó Cepeda.

El candidato esgrimió como motivación de esta propuesta que “hay que comenzar a dar ejemplo”, negando que se tratara de una medida de corte populista. “Es sencillamente, desde el comienzo del Gobierno, mostrar que vamos por una austeridad enfocada en lo social. Es decir, que vamos a apretarnos el cinturón para que sean el pueblo y los sectores que están pasando las situaciones de pobreza, de exclusión, de abandono del Estado, quienes se beneficien con una política de austeridad del Gobierno”, expresó.

Pese a que los comentarios en redes sociales frente a las declaraciones de Cepeda fueron divididos entre quienes mostraron su apoyo y quienes le recordaron que algo similar propuso otro miembro del Pacto Histórico, Gustavo Bolivar durante su campaña al Senado, y que no se cumplió; hubo alguien que no dudó en elogiar a Cepeda.

Margarita Rosa de Francisco expresó públicamente su apoyo a Iván Cepeda, esperando que el Pacto Histórico conserve la presidencia en 2026 - crédito @Margaritarosadef/X

Se trató de la actriz, presentadora y escritora Margarita Rosa de Francisco. La caleña, en su cuenta de X, reposteó lo dicho por Cepeda en la entrevista y añadió las palabras: “Ojalá @IvanCepedaCast sea el próximo presidente de Colombia”, dejando en claro sus expectativas de que la colectividad retenga el control del ejecutivo en el periodo entre 2026 y 2030.

Cepeda no descarta posible ataque militar de Estados Unidos contra Colombia

Cepeda mostró sus reservas frente al diálogo sostenido entre Petro y Trump para desescalar la tensión entre Colombia y Estados Unidos - crédito Europa Press

Pese a los acercamientos entre ambos mandatarios y los arreglos orientados a coordinar una visita de Petro a Washington para dialogar con el presidente norteamericano, el candidato del Pacto Histórico mostró cautela.

En diálogo con W Radio y pese a celebrar el acercamiento diplomático entre ambos gobernantes, manifestó la necesidad de mantenerse en alerta frente a la posibilidad de que un operativo como el efectuado en el vecino país se efectúe en el territorio colombiano.

“A mí me complace que haya habido en las últimas horas un diálogo entre el presidente Petro y el presidente Trump. Me parece que esos diálogos siempre son bienvenidos (...) pero aquí se juzga por los hechos, y los hechos que estamos viendo son de intervención, agresión, control sobre los países de la región que no acaten los lineamientos estratégicos y los intereses de Estados Unidos”, indicó Cepeda.

Así mismo, el congresista del oficialismo mencionó que “estamos ante circunstancias que son muy preocupantes y que ponen en peligro la estabilidad, la paz y, obviamente, la soberanía del Estado colombiano”.

Adicional a ello, Cepeda denunció que existen ciertos sectores que, según él, estarían intercediendo para que se realice una intervención militar en Colombia. “Creo que sí existen fuerzas en Colombia que están interesadas en propiciar esa intervención, ese tipo de política hacia nuestro país”, agregó.