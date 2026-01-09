Colombia

Ideam aclaró si Colombia está en riesgo de una “tormenta negra” en estos días de enero

La institución reiteró su compromiso de mantener informada a la población con datos confiables y oportunos sobre el comportamiento climático en el territorio nacional

Guardar
Las autoridades meteorológicas de Colombia
Las autoridades meteorológicas de Colombia han tenido que aclarar la situación ante rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta "tormenta negra" que afectaría al país entre el nueve y el doce de enero de 2026 - crédito @IDEAMColombia/X

Las autoridades meteorológicas de Colombia han tenido que aclarar la situación ante rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta “tormenta negra” que afectaría al país entre el 9 y el 12 de enero de 2026. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que tales afirmaciones carecen de fundamento.

El Ideam informó que no ha emitido ninguna alerta, comunicado ni boletín respecto a la aparición de la mencionada tormenta. La institución enfatizó que “la información que actualmente circula en algunos espacios digitales, medios de comunicación y redes sociales es falsa y carece de todo sustento técnico y científico”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El comunicado del instituto rechaza de manera firme la difusión de mensajes no verificados que puedan generar alarma o confusión en la población. El instituto meteorológico insistió en que cualquier dato sobre condiciones meteorológicas y ambientales del país será divulgado exclusivamente a través de sus canales oficiales y autorizados.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que evite compartir información sin confirmar y, en su lugar, verifique siempre la fuente antes de replicar datos relacionados con el clima o fenómenos naturales.

“El Ideam invita cordialmente a consultar y corroborar toda la información relacionada con el estado del tiempo, alertas y fenómenos naturales únicamente a través de los medios oficiales del Instituto”, remarcó la entidad.

Ideam desmintió riesgo de una
Ideam desmintió riesgo de una "Tormenta Negra" en varias regiones del país - crédito Ideam

La institución reiteró su compromiso de mantener informada a la población con datos confiables y oportunos sobre el comportamiento climático en el territorio nacional.

Se desconoce cuál fue el origen de la invención del término tormenta negra, que es las redes sociales y varios medios de comunicación empezaron a replicar la información, generando confusión entre los lectores.

Ideam advirtió condiciones climáticas adversas en Colombia

Las recientes advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han puesto la atención en las condiciones atmosféricas que se presentan en el país, especialmente por la nubosidad y las precipitaciones detectadas en sectores estratégicos.

La entidad amplió su alcance a través de publicaciones en redes sociales para alertar sobre el impacto de estos fenómenos durante las jornadas más recientes, puntualizando: “En horas de la tarde se han registrado precipitaciones y nubosidad sobre diversos sectores del oriente de la Amazonía, suroriente de la Orinoquía, norte del Pacífico y nororiente de la región Andina”, según la comunicación publicada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Ideam sobre condiciones climáticas en
Ideam sobre condiciones climáticas en Colombia - crédito @IDEAMColombia/X

Las advertencias del Ideam subrayan la importancia de mantener la vigilancia ante los cambios climáticos previstos en distintas regiones durante los próximos días, reafirmando su compromiso de informar con precisión sobre las condiciones del tiempo.

Reporte de atención por emergencia de lluvias en Kennedy

Tras los incidentes reportados por encharcamientos y rebose de aguas residuales ocurridos la tarde y noche del 6 de enero en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señaló que la situación en la zona retornó a la normalidad.

El balance de la emergencia revela que, a pesar del impacto inicial, las condiciones actuales no presentan mayores complicaciones y los servicios esenciales funcionan con regularidad.

Desde el cierre de la contingencia, el instituto y otras entidades distritales mantienen un monitoreo constante sobre los efectos que han dejado las lluvias en distintas zonas de Bogotá. Este esquema de vigilancia, informado por el Instituto, busca anticipar cualquier eventualidad y coordinar respuestas rápidas en caso de nuevos reportes.

En Bogotá, lo más seguro
En Bogotá, lo más seguro al quedar varado por el agua es pedir grúa y no forzar el motor - crédito VisualesIA

Las autoridades han recordado a los ciudadanos que cualquier emergencia vinculada a precipitaciones puede canalizarse a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo habilitado para centralizar acciones de respuesta en situaciones similares. Según el informe difundido por el Idiger, la colaboración ciudadana resulta determinante para garantizar la eficacia de la atención y la seguridad de las comunidades afectadas.

El reporte íntegro del incidente y los detalles del operativo fueron publicados en los canales oficiales del Idiger, donde la entidad reiteró su compromiso con la gestión y reducción del riesgo ante eventos climáticos en la capital.

Temas Relacionados

ideamTormenta negra en ColombiaIdeam negó Tormenta NegraInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios AmbientalesColombia-Noticias

Más Noticias

Enviaron a prisión a los ocho investigadores de la Fiscalía que habían sido capturados por manipular procesos de lavado de activos

Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación

Enviaron a prisión a los

Adres responde a críticas por su reestructuración y niega aumento de personal en medio de la crisis de salud

La entidad aseguró que convertirá contratistas en empleos formales sin aumentar el número de trabajadores y sostuvo que sus gastos administrativos no superan el 3 por mil de los recursos que administra

Adres responde a críticas por

Andrés Forero hizo grave denuncia contra interventor del Gobierno en EPS Famisanar: “Bachilleres ganando 28 millones”

El representante a la Cámara ha realizado otras denuncias recientemente en contra del sector salud. Contra la EPS denunció que tras la interventoría se han aumentado los contratos laborales

Andrés Forero hizo grave denuncia

Daniel Palacios afirmó que “Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano”, por anuncio de reunión con Delcy Rodríguez

El candidato presidencial que busca finiquitar los trámites ante la Registraduría para sellar su ingreso a la Gran Consulta

Daniel Palacios afirmó que “Petro

El principal sospechoso del feminicidio de la patrullera Vanessa de León fue hallado muerto en la cárcel de Valledupar

Familiares y sociedad civil reclaman respuestas sobre las deficiencias en los sistemas de protección de servidores públicos y el destino del hijo de la patrullera

El principal sospechoso del feminicidio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro respondió al video en

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Gondwana confirma su regreso a

Gondwana confirma su regreso a Bogotá con un concierto en 2026

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Deportes

El hijo de Falcao aclaró

El hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha: su mamá compartió el video que enterneció las redes sociales

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación