Ideam aclaró si Colombia está en riesgo de una “tormenta negra” en estos días de enero

Las autoridades meteorológicas de Colombia han tenido que aclarar la situación ante rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta "tormenta negra" que afectaría al país entre el nueve y el doce de enero de 2026 - crédito @IDEAMColombia/X

Las autoridades meteorológicas de Colombia han tenido que aclarar la situación ante rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta “tormenta negra” que afectaría al país entre el 9 y el 12 de enero de 2026. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que tales afirmaciones carecen de fundamento.

El Ideam informó que no ha emitido ninguna alerta, comunicado ni boletín respecto a la aparición de la mencionada tormenta. La institución enfatizó que “la información que actualmente circula en algunos espacios digitales, medios de comunicación y redes sociales es falsa y carece de todo sustento técnico y científico”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El comunicado del instituto rechaza de manera firme la difusión de mensajes no verificados que puedan generar alarma o confusión en la población. El instituto meteorológico insistió en que cualquier dato sobre condiciones meteorológicas y ambientales del país será divulgado exclusivamente a través de sus canales oficiales y autorizados.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que evite compartir información sin confirmar y, en su lugar, verifique siempre la fuente antes de replicar datos relacionados con el clima o fenómenos naturales.

“El Ideam invita cordialmente a consultar y corroborar toda la información relacionada con el estado del tiempo, alertas y fenómenos naturales únicamente a través de los medios oficiales del Instituto”, remarcó la entidad.

Ideam desmintió riesgo de una "Tormenta Negra" en varias regiones del país - crédito Ideam

La institución reiteró su compromiso de mantener informada a la población con datos confiables y oportunos sobre el comportamiento climático en el territorio nacional.

Se desconoce cuál fue el origen de la invención del término tormenta negra, que es las redes sociales y varios medios de comunicación empezaron a replicar la información, generando confusión entre los lectores.

Ideam advirtió condiciones climáticas adversas en Colombia

Las recientes advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han puesto la atención en las condiciones atmosféricas que se presentan en el país, especialmente por la nubosidad y las precipitaciones detectadas en sectores estratégicos.

La entidad amplió su alcance a través de publicaciones en redes sociales para alertar sobre el impacto de estos fenómenos durante las jornadas más recientes, puntualizando: “En horas de la tarde se han registrado precipitaciones y nubosidad sobre diversos sectores del oriente de la Amazonía, suroriente de la Orinoquía, norte del Pacífico y nororiente de la región Andina”, según la comunicación publicada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Ideam sobre condiciones climáticas en Colombia - crédito @IDEAMColombia/X

Las advertencias del Ideam subrayan la importancia de mantener la vigilancia ante los cambios climáticos previstos en distintas regiones durante los próximos días, reafirmando su compromiso de informar con precisión sobre las condiciones del tiempo.

Reporte de atención por emergencia de lluvias en Kennedy

Tras los incidentes reportados por encharcamientos y rebose de aguas residuales ocurridos la tarde y noche del 6 de enero en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señaló que la situación en la zona retornó a la normalidad.

El balance de la emergencia revela que, a pesar del impacto inicial, las condiciones actuales no presentan mayores complicaciones y los servicios esenciales funcionan con regularidad.

Desde el cierre de la contingencia, el instituto y otras entidades distritales mantienen un monitoreo constante sobre los efectos que han dejado las lluvias en distintas zonas de Bogotá. Este esquema de vigilancia, informado por el Instituto, busca anticipar cualquier eventualidad y coordinar respuestas rápidas en caso de nuevos reportes.

En Bogotá, lo más seguro al quedar varado por el agua es pedir grúa y no forzar el motor - crédito VisualesIA

Las autoridades han recordado a los ciudadanos que cualquier emergencia vinculada a precipitaciones puede canalizarse a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo habilitado para centralizar acciones de respuesta en situaciones similares. Según el informe difundido por el Idiger, la colaboración ciudadana resulta determinante para garantizar la eficacia de la atención y la seguridad de las comunidades afectadas.

El reporte íntegro del incidente y los detalles del operativo fueron publicados en los canales oficiales del Idiger, donde la entidad reiteró su compromiso con la gestión y reducción del riesgo ante eventos climáticos en la capital.