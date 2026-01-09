Colombia

Fuerzas Militares adelanta operativo contra pieza clave del ELN, esto se sabe

El Ejército de Liberación Nacional ha mantenido su actuar criminal a pesar de las intenciones de paz del Gobierno nacional

La orden del Ministerio de
La orden del Ministerio de Defensa es arremeter contra todos los grupos armados del país - crédito Europa Press

En medio de la tensión que existe por el posible regreso de cabecillas de varios grupos armados a territorio colombiano, el Ministerio de Defensa ha recordado que no existe ningún tipo de cese al fuego con las estructuras criminales del ELN y las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la orden de las Fuerzas Militares es seguir propinándole golpes contundentes a los grupos armados, que controlan la mayoría de rutas del narcotráfico en la actualidad.

Como un resultado positivo al respecto, Infobae Colombia conoció que las Fuerzas Militares están adelantando un operativo que tiene como objetivo a uno de los objetivos más importantes del ELN en la actualidad.

En desarrollo...

