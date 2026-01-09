Colombia

Famisanar respondió a denuncias por sueldos millonarios y contratación de personal tras intervención del Gobierno: “Actuamos con la UPC asignada”

La EPS aseguró que la información entregada al representante Andrés Forero fue remitida con los soportes correspondientes y explicó que los reportes utilizados no reflejan de manera integral la formación académica ni el alcance real de algunas vinculaciones laborales cuestionadas

Famisanar sostuvo que algunos datos
Famisanar sostuvo que algunos datos remitidos pudieron ser interpretados de forma incompleta debido a las limitaciones de su sistema de información interno - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

La EPS Famisanar emitió un pronunciamiento oficial en el que respondió a las denuncias formuladas por el representante a la Cámara Andrés Forero, relacionadas con supuestas irregularidades en la contratación de personal y el uso de los recursos del sistema de salud, en medio de la intervención que actualmente adelanta la Superintendencia Nacional de Salud.

La entidad sostuvo que la información solicitada por el congresista fue entregada de manera oportuna y con los respectivos soportes, aunque reconoció que algunos datos contenidos en los reportes remitidos pudieron ser interpretados de forma incompleta, debido a las limitaciones del sistema de información del que se extrajeron.

En un comunicado fechado el 9 de enero de 2026, Famisanar explicó que la respuesta enviada a Forero se elaboró a partir de la información disponible en su sistema interno y que, ante la controversia generada, consideró necesario realizar precisiones adicionales para garantizar una correcta comprensión de los datos suministrados.

Sobre el origen y alcance de la información

La EPS explicó que los
La EPS explicó que los reportes generados no incluyen el detalle total de perfiles de cargo, estudios académicos ni experiencia laboral de los funcionarios - crédito Andrés Forero

Según el comunicado, la información remitida al representante fue obtenida directamente del sistema de información de la compañía, denominado Kaktus, a partir de los filtros aplicados conforme a los datos solicitados por el congresista. La EPS aclaró que los reportes generados por este aplicativo no incluyen el detalle completo de los perfiles por cargo ni la totalidad de los estudios académicos y la experiencia laboral de los trabajadores.

En este contexto, Famisanar se refirió de manera específica al caso de la gerente financiera y administrativa, sobre quien se habían formulado cuestionamientos públicos. De acuerdo con la EPS, el sistema únicamente arrojó uno de sus títulos académicos, correspondiente a Técnico Auxiliar en Enfermería, sin reflejar el conjunto de su formación profesional y de posgrado.

La entidad detalló que la funcionaria cuenta con otros estudios complementarios: Técnico Auxiliar de Enfermería del Centro Vocacional Salud (2010); Técnica en Administración en Salud del Instituto Ingabo (2012); Administradora Financiera de la Universidad Minuto de Dios (2018); Especialista en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2019); y un MBA en Administración de Empresas, con énfasis en procesos de calidad e innovación, de la Universidad EAN, actualmente en proceso de grado.

Vinculación de personal y criterios administrativos

Andrés Forero denunció que hay
Andrés Forero denunció que hay salario de hasta 40 millones de pesos en servidores de la salud bachilleres en Famisanar, tras interventoría - crédito Andrés Forero

Frente a la denuncia sobre la contratación de una persona con título de bachiller, Famisanar indicó que la vinculación correspondió a un periodo estrictamente transitorio de empalme técnico, sustentado en la experiencia sectorial del funcionario, con el propósito de asegurar la continuidad operativa durante un proceso de transición que tuvo lugar en diciembre de 2025.

En relación con la estructura administrativa y financiera, la EPS afirmó que sus actuaciones se rigen por el principio de negocio en marcha y que la organización responde a una política de austeridad y eficiencia, manteniéndose dentro de los márgenes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada. En el comunicado se señala que se ha dado continuidad al cumplimiento de los procedimientos internos, los manuales de funciones y los perfiles de cargo, con responsabilidad en el manejo de los recursos del sistema de salud.

Asimismo, Famisanar informó que se han impulsado acciones orientadas al saneamiento administrativo y financiero, al fortalecimiento del talento humano y a la consolidación de estrategias para promover una atención integral, oportuna y con calidad, en concordancia con los principios de la seguridad social en salud. La EPS añadió que, durante la actual administración, se ha priorizado el ordenamiento interno y el fortalecimiento de la red de prestadores, con acciones enfocadas en la eficiencia operativa, la transparencia y el enfoque humano del servicio.

Andrés Forero compartió cuántas personas
Andrés Forero compartió cuántas personas fueron contratadas y con qué sueldos desde el 15 de noviembre hasta el cierre del año en Famisanar - crédito Andrés Forero

La respuesta de Famisanar se produce tras las acusaciones públicas realizadas por Forero, a través de su cuenta en X. El congresista calificó la situación interna de la EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, como un “feriaje descarado” de los recursos públicos.

Forero sostuvo que estas presuntas irregularidades se estarían presentando mientras pacientes con enfermedades de alto costo enfrentan interrupciones en sus tratamientos desde el mes de octubre. En una de sus publicaciones, el legislador afirmó: “Es indignante que mientras los pacientes mueren por falta de medicamentos, los interventores del Gobierno nacional estén haciendo fiestas con los recursos”.

El comunicado indicó que se
El comunicado indicó que se han impulsado acciones de saneamiento administrativo y fortalecimiento del talento humano - crédito Famisanar EPS

En su comunicado, Famisanar reiteró su compromiso con la transparencia institucional y con la gestión responsable de los recursos de salud de sus afiliados, y señaló que continuará atendiendo los requerimientos de los organismos de control y de las autoridades competentes en el marco de la intervención vigente.

