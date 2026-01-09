Expresidente Álvaro Uribe calificó a Gustavo Petro como “campeón de la corrupción” por entrevista con diario español: “Insultaba a Trump”

Uribe dijo que Petro tiene a Colombia con cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca - crédito Centro Democrático - Comunidad Oficial/Facebook | @gustavopetrourrego/IG

Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en una entrevista con el diario español El País América, realizada en el marco de una ronda de medios internacionales, provocaron una contundente respuesta del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

El dirigente antioqueño y líder del partido Centro Democrático (CD) rechazó la postura de Petro frente al régimen venezolano, después de la captura de Nicolás Maduro, lo que generó una tensión diplomática sin precedentes en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Respuesta a parte de la entrevista de Petro a El País de Madrid: Siempre miente, apoyó a Chávez, a Maduro, a los Castro, insultaba a Trump. Hoy Colombia tiene más de 300 mil hectáreas de droga, decomisó el 28 %, antes llegamos a decomisar el 57 %”, comienza el mensaje de réplica de Uribe Vélez frente a lo dicho por Petro sobre la lucha antidrogas en el medio español.

El expresidente Uribe calificó a Petro como el “campeón de la corrupción” la mañana del viernes 9 de enero de 2026, día en que se publicó la entrevista. Al final de su publicación, Uribe le recordó a Petro que “700 municipios de 1.105 están con presencia terrorista”.

“Le hacen el juego quienes nada hicieron para proteger a los pueblos torturados de Cuba y Venezuela. El fisco quebrado, la inversión privada paralizada”, concluyó Uribe en su mensaje.

El expresidente madrugó a referirse el viernes 9 de enero a lo que la entrevista que le concedió Gustavo Petro al diario El País América, de España - crédito @AlvaroUribeVel/X

El Centro Democrático compartió su posición oficial luego de la entrevista de Gustavo Petro

A su vez, la misma mañana del viernes, el partido Centro Democrático publicó en un comunicado a través de un mensaje desde sus redes sociales y afirmó que “Petro miente descaradamente y sin sonrojarse”.

“Le miente a El País y ahora pretende hacerlo también con el presidente Donald Trump, a quien primero atacó con insultos y hoy quiere confundir con falsedades”, añade el mensaje oficial.

Más adelante en el mensaje, se destacó que “la realidad es clara: Colombia concentra hasta el 70 % de la coca del mundo, cuenta con cerca de 300 mil hectáreas sembradas y registra exportaciones ilegales de cocaína por entre 18.000 y 25.000 millones de dólares al año, superando el ingreso por remesas e incluso las exportaciones de café”.

El “recorderis” del Centro Democrático a Gustavo Petro: la presencia de grupos armados ilegales en Colombia

En la segunda parte de la publicación del Centro Democrático se resaltó una problemática de carácter interno: la situación por cuenta de los grupos armados ilegales colombianos en algunas poblaciones.

“Le recordamos al señor Petro que la Defensoría del Pueblo alertó que en 790 municipios hay presencia de actores armados ilegales, lo que demuestra el grave riesgo para la población civil. Ese es el resultado de su política de ‘Paz Total’ que les ha dado ventaja a los grupos criminales y les ha permitido expandir su control territorial”, señala el mensaje en la cuenta de X del CD.

El Centro Democrático dejó en su comunicado que Petro tiene que pensar más en la situación interna del país por la presencia de grupos armados ilegales en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

En otra parte del mensaje, el CD le lanzó otro dardo a Petro al recapitular que “es necesario señalar que los máximos jefes guerrilleros que hoy mantienen bajo terror a la población han afirmado que le brindaron apoyo para ser elegido presidente”.

Al final, el comunicado reprochó al presidente colombiano, al finalizar diciendo: “No trate de vender humo, señor Petro. Hoy el país se rinde al narcotráfico y al crimen organizado”.

Qué dijo Petro en su entrevista con el diario español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que su homólogo Donald Trump le advirtió sobre la posibilidad de “hacer cosas malas” en Colombia, incluyendo una operación militar, según una entrevista concedida a El País América.

El mandatario colombiano compartió detalles inéditos de la llamada que sostuvo con el expresidente estadounidense en medio de un clima de alta tensión política, marcado por amenazas públicas y la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La conversación telefónica, que se extendió por casi una hora el miércoles 7 de enero, se produjo en la antesala de un discurso de Petro en la plaza de Bolívar, en Bogotá, y tras convocar movilizaciones nacionales en defensa de la soberanía.

La llamada entre los dos presidentes se extendió por 55 minutos - créditos EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

El presidente colombiano se apoyó en el respaldo popular ante la ausencia de infraestructura militar adecuada. “Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea. Nunca se compró porque la lucha es interna. La guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el Ejército no cuenta con ese tipo de defensa”, explicó.

Durante la llamada, Trump expresó directamente a Petro que consideraba viable “hacer cosas malas en Colombia”, sugiriendo que una acción militar estaba siendo planificada.

“El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”, relató el mandatario en declaraciones al diario español.

El ambiente de incertidumbre se acentuó tras las palabras de Trump, quien días antes había advertido públicamente a Petro que debía “cuidarse el trasero”, en referencia a la operación que culminó con la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

En el transcurso de la entrevista, Petro abordó también el tema del narcotráfico y las políticas de extradición, adoptando una postura crítica hacia los grupos armados y el enfoque estadounidense.

La madrugada del sábado 3 de enero se confirmó la captura del dictador Nicolás Maduro - crédito REUTERS/Adam Gray

“En realidad yo no les reconozco ese estatus porque son grupos que se han dedicado a la codicia”, afirmó el mandatario que objetó la contradicción de que “Estados Unidos negocia con los señores capos que nosotros extraditamos”, y señaló que la fiscalía colombiana ha evitado asumir negociaciones por temor.

En cuanto a la situación política interna, el presidente colombiano evitó pronunciarse sobre posibles sucesores para las elecciones de 2026.

“Yo no me puedo meter en política. Está prohibido”, declaró. Petro también diferenció su futuro del de otros expresidentes: “No soy tan viejo como él [Álvaro Uribe]. Prefiero dedicarme a leer y a escribir libros”.

La relación personal entre ambos mandatarios ocupó parte del diálogo. Petro reconoció similitudes de carácter con Trump: “Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar”.

Sobre la percepción mutua en temas de narcotráfico, destacó: “Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’”, según relató al medio español.

El impacto de la caída del régimen de Nicolás Maduro y la instauración de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela también fue un punto central en la entrevista.

Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

Petro se refirió a su amistad con Rodríguez y a la presión que enfrenta desde diversos sectores.

“Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar”, afirmó Petro.