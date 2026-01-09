En redes sociales denuncian que hombre besó a una viajera dormida en vuelo de Avianca: esto contestó la aerolínea colombiana

Un hombre habría besado a una viajera en vuelo de Avianca - crédito Colprensa y @AlexaRochi__/X

Durante la tarde del 8 de enero de 2026, comenzó a circular en redes sociales una publicación en la que una usuaria denuncia que un hombre habría besado sin consentimiento a una viajera en un vuelo de la aerolínea Avianca.

Los hechos habrían ocurrido en el vuelo AV222, realizado la noche del miércoles 7 de enero.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la denunciante, la viajera ―que fue identificada en la publicación como Ivonne―, “viajó anoche en @avianca a Bostón, AV222 despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida. Cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. @avianca no tiene protocolos de VBG.(el tipo es el del saco con letra roja)”, escribió la usuaria.

Esta fue la denuncia que realizó una usuaria en redes sociales - crédito redes sociales/X

Con su denuncia, también publicó un video en el que se observa al presunto responsable de espaldas.

Además, según la denuncia, la afectada no solo acudió al servicio de asistencia del vuelo, sino que también contactó a la aerolínea a través de un chat de ayuda.

Publicó una fotografía que muestra la conversación con la aerolínea, la cual respondió de manera institucional que los hechos están en verificación y le aseguró a la usuaria que tomarán medidas para evitar que estos episodios se repitan.

“Queremos asegurarnos de que este tipo de situaciones no se repitan, por lo que iniciaremos una revisión interna sobre su reporte y el manejo del protocolo ante este tipo de situaciones”, señala el mensaje incluido en la fotografía del chat.De hecho, la usuaria replicó a ese mensaje: "Ojalá jamás se repitan. Porque no soy la única mujer que tiene que pasar por esto sin que AV haga nada“.

La aerolínea le contestó: “Sra. Ivonne, en este caso, procederemos con la investigación y revisión de su reporte de forma prioritaria y tan pronto como tengamos avances se los estaremos comunicando”.

Por su parte, la usuaria denunciante, comentó que la respuesta de la línea aérea era “una lavada de manos”.

La usuaria que realizó la denuncia en redes comentó que la respuesta de Avianca fue "una lavada de manos" - crédito X

La respuesta oficial de Avianca

La aerolínea colombiana, por su parte, aseguró que los hechos se encuentran en verificación, y compartió con Infobae Colombia una respuesta oficial.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia, acoso o abuso y reafirma su política de Cero Tolerancia ante comportamientos disruptivos y actos que vulneren los derechos humanos”, se lee en la respuesta institucional.

“Tan pronto como conocimos el caso, establecimos contacto directo con la pasajera y en este momento nos encontramos adelantando las investigaciones correspondientes”, confirmó la aerolínea colombiana.

Política de Cero Tolerancia de Avianca con comportamientos disruptivos

La aerolínea Avianca ha establecido una política de Tolerancia Cero de cara a distintos escenarios como comportamientos disruptivos, corruptos y de distintos tipos de acoso. Y se aplica a cada área de operación que tiene la compañía, incluso, la relacionada con la seguridad del equipaje.

A través de la página web de la compañía aérea se evidencian las estrategias para enfrentar comportamientos que pongan en riesgo a clientes y tripulación.

Un caso reciente fue el de un vuelo que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá se retrasó una hora debido al comportamiento perturbador de un pasajero.

Entre los afectados por la situación se encontraba una mujer embarazada, que entró en pánico tras escuchar las amenazas de un joven que aseguraba que “era mejor que el avión no volara con él a bordo”, declararon pasajeros.

El pasajero debió ser evacuado de la aeronave - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La tripulación procedió a desembarcar tanto al individuo como a quienes lo acompañaban, tras las advertencias que generaron alarma entre los presentes. Esta intervención permitió la normalización del vuelo, aunque provocó una demora de 60 minutos en la operación programada.

La aerolínea Avianca se pronunció oficialmente sobre el suceso, calificando el comportamiento del pasajero como “disruptivo”. De acuerdo con la compañía, los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de todos los ocupantes de la aeronave fueron activados de inmediato.

El incidente fue captado en video por otros viajeros y difundido en redes sociales, intensificando la atención sobre las condiciones de seguridad en vuelos comerciales en Colombia.