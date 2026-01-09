En esto quedan los arriendos de $1.000.000 y $2.000.000 con el IPC de 2025: así puede calcular cualquier otro valor

En 2026, los hábitos de consumo y los gastos de los colombianos experimentarán nuevos cambios impulsados por factores económicos que inciden cada año en la vida cotidiana - crédito Freepik

El índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación, que se fijó en 5,1% para 2025 es, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), “una medida del cambio (variación) en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta familiar”.

Esta canasta se determina a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph), que el Dane actualiza cada diez años, y constituye la base para comprender la evolución de los precios y la inflación en el país.

El Banco de la República define el IPC como el “indicador de la evolución de los precios de los diferentes bienes y servicios que más se consumen en Colombia” y que conforman la canasta familiar.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la principal herramienta para medir la variación de precios y la inflación en Colombia

Por ello, el informe del IPC resulta fundamental para medir los precios de estos bienes y servicios, entender los periodos de inflación y proyectar la situación económica nacional, además de permitir comparaciones internacionales.

Así se llega al cálculo del IPC

El cálculo del IPC abarca 12 divisiones de gasto, entre las que se incluyen: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, servicios públicos (agua, luz, gas, arriendo, combustibles), muebles y artículos para el hogar, vestimenta, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y otros bienes y servicios diversos.

El Dane recopila mensualmente los precios en tiendas de barrio, supermercados, plazas de mercado, grandes superficies y establecimientos de servicios en 38 ciudades del país. Utiliza ponderadores basados en la importancia del gasto de cada artículo según la Enph, otorgando mayor peso a los productos y servicios de consumo frecuente.

Con estos datos, compara los precios actuales con los del periodo base y calcula la variación porcentual para obtener el IPC total y los índices específicos por grupo de gasto.

Para 2026, el incremento de los arriendos urbanos no podrá superar el 5,1%, según el IPC total de 2025 divulgado por el Dane

¿Cuánto sube un arriendo de $1.000.000 o $2.000.000 y cómo sacar la cifra?

En Colombia, según cifras oficiales, cerca de 7,4 millones de hogares viven en arriendo. Para estos hogares, el movimiento del IPC es relevante, ya que determina el incremento máximo legal del canon de arrendamiento cada año.

La Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana, establece que el aumento del arriendo no puede superar el IPC total del año anterior y que su aplicación depende del acuerdo pactado entre arrendador y arrendatario, no entrando en vigencia automáticamente al inicio del año.

Para 2026, el Dane informó que el IPC total correspondiente a 2025 es de 5,1%, cifra que servirá como tope para los incrementos de arriendo en contratos de vivienda urbana.

El efecto de este ajuste puede observarse en distintos escenarios. Si un inquilino paga actualmente un arriendo de $1.000.000, el incremento máximo permitido será de $51.000, resultando en un nuevo canon de $1.051.000 pesos al renovar el contrato en la fecha establecida durante 2026. En el caso de un arriendo de $2.000.000, el aumento será de $102.000, llevando el nuevo valor mensual a 2.102.000 pesos.

La fórmula para calcular el nuevo valor del arriendo es: canon base de arrendamiento × (1 + IPC).

Por ejemplo, para un canon de $921.000, el aumento se calcula así: 921.000 x 0,051 = 46.971; el nuevo valor será 921.000+ 46.971 = $967.971.

La fórmula para calcular el nuevo valor del arriendo es canon base multiplicado por uno más el IPC reportado oficialmente por el Dane

El mismo procedimiento aplica a cualquier monto de arriendo, permitiendo a los arrendatarios estimar con precisión el ajuste correspondiente según el IPC divulgado por el Dane.

Otros elementos que aumentarán su precio con el IPC incluyen las tarifas de servicios públicos, matrículas y pensiones educativas, transporte público y peajes, servicios de salud, restaurantes y hoteles, así como diversos bienes y servicios como ropa, calzado y muebles.

Estos incrementos pueden estar sujetos a regulaciones específicas o depender de decisiones empresariales, pero en la mayoría de los casos se toman como referencia para ajustar los costos y mantener el equilibrio financiero.