El embajador de Colombia ante la Ocde cuestionó la postura de la oposición sobre las relaciones con Estados Unidos: “Dice mucho”

El embajador de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Luis Fernando Medina, se refirió a la situación actual entre Colombia y Estados Unidos. Sus gobiernos, liderados por el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump, respectivamente, han atravesado varios momentos de tensión, debido a diferencias que tienen en temas clave como el narcotráfico.

El jefe de Estado norteamericano aseguró que le parecía acertado llevar a cabo una intervención militar en suelo colombiano, similar a la que adelantó en Venezuela, donde sus tropas bombardearon bases militares y capturaron al dictador Nicolás Maduro, que ahora enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, en medio de la preocupación por ese escenario, los presidentes de ambos países conversaron telefónicamente por primera vez y redujeron las tensiones. Acordaron reunirse en Washington para continuar el diálogo.

Esta situación suscitó todo tipo de opiniones en el país político colombiano, provenientes, sobre todo, de la oposición. Algunos políticos aseguraron que el primer mandatario tuvo que arrodillarse ante Trump para evitar cualquier ataque por parte de Estados Unidos. Además, algunos congresistas recurrieron el Gobierno norteamericano para dar a conocer su beneplácito ante la eventual intervención; pidieron al jefe de Estado tomar acciones en Colombia e, incluso, arrestar a Gustavo Petro.

El embajador Luis Fernando Medina rechazó la postura que adoptó la oposición con respecto a las relaciones diplomáticas entre las naciones. Desde su perspectiva, la visión opositora reduce la relación bilateral a un esquema de “confrontación” o “entrega total”, lo cual considera errado, teniendo en cuenta que, a su juicio, esos conceptos no son necesariamente excluyentes y así lo ha demostrado la historia de varios países, según precisó.

“Dice mucho de Colombia el que la oposición solo pueda entender la interacción del gobierno con EEUU desde la óptica “confrontación vs. entrega total.” En muchos países del mundo, incluso en América Latina, la confrontación ha sido una parte del diálogo con EEUU”, explicó el funcionario en su cuenta de X.

Además, aseguró que suelen existir movilizaciones sociales por parte de la ciudadanía, que defiende la soberanía nacional como un recurso para fijar las condiciones de negociación entre países. En referencia al contexto local, Luis Fernando Medina consideró llamativo que en Colombia la comprensión de estas dinámicas es limitada.

“Se dialoga pero desde una posición autónoma clara. Por eso muchos gobiernos del mundo llenan plazas con gente defendiendo la soberanía para demarcar las coordenadas de la negociación. Que eso no se entienda aquí dice mucho de la historia colombiana del último siglo”, aseveró.

Ahora bien, así como Trump expuso sus intenciones de adelantar una intervención en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro también se pronunció anticipando ese escenario. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó en una rueda de prensa, que se llevó a cabo un día antes de que los mandatarios conversaran al teléfono, que el Ejército Nacional estaba preparado para una confrontación con las tropas estadounidenses.

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un Ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro”, detalló la canciller.

Luego de que los jefes de Estado dialogaran, la ministra se pronunció indicando que, pese a que se hablaba de un posible enfrentamiento armado, en todo momento se buscó establecer comunicaciones diplomáticas para desescalar las tensiones y evitar esa situación. Dijo que se realizaron “más de seis reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo”.