Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Hernán Chica Palacios era una de las piezas más importantes del Ejército de Liberación Nacional en el Pacífico

Este criminal era cabecilla del
Este criminal era cabecilla del frente de Guerra Occidental del ELN - crédito FuerzasMilitares/Reuters

En medio de la tensión que existe por el posible regreso de cabecillas de varios grupos armados a territorio colombiano, el Ministerio de Defensa ha recordado que no existe ningún tipo de cese al fuego con las estructuras criminales del ELN y las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la orden de las Fuerzas Militares es seguir propinándole golpes contundentes a los grupos armados, que controlan la mayoría de rutas del narcotráfico en la actualidad.

Como un resultado positivo al respecto, en la noche del 8 de enero, fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que fue dado de baja Hernán Chica Palacios, más conocido como alias Santiago, cabecilla del frente de Guerra Occidental del ELN.

Tras alejarse de las negociaciones
Tras alejarse de las negociaciones de paz, el Estado ha avanzado en una ofensiva constante contra el ELN - crédito Europa Press

Sobre este peligroso criminal, se sabe que fue responsable de los hechos registrados en varios paros armados en el Chocó, que incluyeron ataques contra la fuerza pública y la población civil, por lo que se ofrecían hasta 1.000 millones de pesos por información relevante que permitiera su captura.

Sobre el operativo en el que se llevó a cabo la baja de “Santiago”, el comunicado de las Fuerzas Militares indica que se registró en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, y que fue ejecutado por uniformados del Ejército y la Policía Nacional.

Debido a la zona selvática en la que estaba ubicado el campamento del ELN, hasta el momento no se ha recuperado el cuerpo del insurgente, pero las Fuerzas Militares confirmaron que su deceso fue confirmado por el personal que participó de la operación.

El ministro ha reafirmado que
El ministro ha reafirmado que no existe ningún tipo de cese al fuego con ningún grupo armado - crédito Reuters

Este golpe representa un impacto significativo para el ELN, ya que “Santiago” era el encargado de controlar algunas rutas de narcotráfico y de minería ilegal en el Pacífico.

La influencia de este criminal se extendía hasta los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, en donde ejerció un control armado contra la población civil.

En informes oficiales, se mencionó que, a través de “Santiago”, el ELN vendía narcóticos a capos incógnitos, a los que les ofrecía dejar los cargamentos en el río Urpua, en Guayabal.

Ese era uno de los motivos por los que el ELN protegía con cautela ese territorio, en el que perpetró varios atentados contra la fuerza pública con cargas explosivas, en algunos casos que eran resistentes al agua y eran detonadas en zonas de paso para las embarcaciones de las Fuerzas Militares.

El historial delictivo de “Santiago”

'Santiago' tenía injerencia de mando
'Santiago' tenía injerencia de mando al interior del ELN en varios departamentos - crédito AFP

Alias Santiago era identificado como uno de los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Chocó. Tenía una trayectoria delictiva asociada a la coordinación y ejecución de acciones armadas en el departamento, incluyendo el liderazgo de estructuras responsables de extorsión, secuestros, desplazamientos forzados y ataques contra la población civil.

A lo largo de los últimos años, “Santiago” había sido señalado por las autoridades como responsable de ordenar y supervisar bloqueos armados que afectaron la movilidad en varias zonas rurales y urbanas. Este tipo de acciones han generado confinamientos masivos, limitando el acceso a alimentos, atención médica y servicios básicos para decenas de miles de personas.

Su prontuario incluye vínculos directos con el control de rutas para el tráfico de armas y drogas, así como la imposición de “impuestos” ilegales a comerciantes, transportadores y pobladores. Además, se le atribuyen ataques contra la Fuerza Pública y el uso de menores en actividades ilícitas.

Alias Santiago también era señalado como uno de los responsables de coordinar alianzas con otras estructuras criminales para fortalecer el control territorial y las economías ilegales en la región del Pacífico colombiano.

