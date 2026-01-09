Colombia

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

El divertido trend sacó lo mejor de la faceta de padre del famoso futbolista

Guardar
El video se robó la atención de los internautas y desató gran cantidad de comentarios positivos - crédito TikTok

David Ospina no solo es reconocido por su trayectoria como arquero de Atlético Nacional y de la selección Colombia, sino por su familia estable, alejada de los escándalos y muy viral con cada aparición en las redes sociales.

Y es que uno de los videos de TikTok que el deportista publicó junto a su hija Dulce María Ospina Sterling durante el 7 de enero de 2026 generó un fuerte impacto en la famosa red social. Allí se aprecia a padre e hija sacando sus mejores pasos para realizar uno de los trends del momento, que fue calificado por sus seguidores como uno de los mejores ante la autenticidad y cercanía de sus protagonistas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los comentarios más destacados, varios usuarios resaltaron la actitud espontánea de Dulce, señalando que no solo es bella físicamente, sino muy creativa, debido a que la niña de 15 ha demostrado tener mucha habilidad para las redes sociales, pues cada uno de sus videos se viraliza rápidamente.

El éxito del trend fue
El éxito del trend fue notorio en las diferentes plataformas digitales - crédito Colprensa

Las opiniones positivas se repitieron entre aquellos que se quedaron a ver el video, pues la mayoría de los internautas aplaudieron la disposición de Ospina para participar en tendencias digitales, teniendo en cuenta que se notó su esfuerzo: “Nadie más concentrado que David”, “Concentrado pa no dañarle el video a la niña”, “Tan bello hizo todo su esfuerzo para que saliera bien” y “Jajajaja lo que las hijas hacen hacer a sus padres”.

Cabe mencionar que padre e hija seleccionaron un baile popular de la canción La villa, de Ryan Castro y Kapo, que se ha escuchado bastante en la popular plataforma digital.

Los comentarios de sarcasmo sobre el talento del arquero para bailar no se hicieron esperar, debido a que los seguidores bromearon sobre su desempeño fuera de las canchas con las siguientes reacciones: “Mi arquero, menos mal lo tuyo es el fútbol”, “Definitivamente como bailarín es un excelente arquero” y “Ahí donde lo ven, es el mejor arquero de la historia de Colombia”.

Además de su éxito deportivo,
Además de su éxito deportivo, David Ospina es reconocido por su amorosa familia - crédito Instagram

Los comentarios no se limitaron a la coreografía, debido a que un gran número de usuarios no pasó desapercibido el parecido físico entre Dulce y su prima Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez.

Las comparaciones sobre sus expresiones y gestos no se hicieron esperar en los comentarios de la popular plataforma, con frases como “parecen hermanas” y referencias a la belleza y talento de los miembros de la familia.

“Ella es Salomé Rodríguez? Hermosa, o es la prima? se parecen mucho estás niñas con esos padres tan lindos, tienen buena genética. Los genes familiares si se notan!”, “Dulce y Salomé se parecen mucho”, “Después de ver 3 veces me di cuenta que no es Salomé, sino la hija de David” y “La niña es igualita a su prima Salomé”.

Daniela Ospina y su hija
Daniela Ospina y su hija Salomé salieron a relucir en los comentarios del video - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Los 15 años de Dulce

La celebración se llevó a cabo en marzo de 2025 y llamó la atención en las redes sociales por la presencia de los compañeros de equipo de David Ospina, así como algunas de las celebridades más famosas de la farándula criolla.

Entre los asistentes se destacaron el futbolista Mateus Uribe y el cantante vallenato Pipe Peláez, que interpretó varios de sus éxitos. Además, la cita contó con la presencia de Alfredo Morelos y Edwin Cardona, compañeros de Ospina en Atlético Nacional, que se integraron a la celebración.

Por otro lado, los internautas no dejaron de especular sobre la ausencia de Daniela Ospina y su hija, Salomé Rodríguez Ospina en el evento, aunque lejos de algún problema familiar, se aclaró que la empresaria y modelo estaba tramitando sus papeles oficiales en Estados Unidos y su hija tenía compromisos académicos.

Temas Relacionados

David OspinaHija de David OspinaTikTokVideo viralDavid Ospina familiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro y Lula da Silva celebraron la liberación de presos en Venezuela y se comprometieron a llevar ayuda humanitaria

El presidente de Colombia y su homólogo de Brasil coincidieron en que la situación en el país con el que comparten frontera debe resolverse mediante el diálogo

Petro y Lula da Silva

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO Mercado de fichajes:

Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

El conjunto español está muy cerca de perder una enorme cantidad de dinero por los dos colombianos, que llegaron como promesas y no destacaron en estos años

Yáser Asprilla y Jhon Solís

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La llegada de expertos europeos a territorio nacional tendría como propósito monitorear los comicios que se llevarán a cabo en el primer semestre, en un nuevo capítulo en la cooperación política y económica entre ambas delegaciones, que avanzan en acuerdos sobre seguridad, inversiones y diálogo birregional

Canciller de Gustavo Petro sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe lanzó picante advertencia

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, ya alista su regreso a Bogotá junto con sus hijos: “Vamos allá Millos”

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026