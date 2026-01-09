David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

El video se robó la atención de los internautas y desató gran cantidad de comentarios positivos - crédito TikTok

David Ospina no solo es reconocido por su trayectoria como arquero de Atlético Nacional y de la selección Colombia, sino por su familia estable, alejada de los escándalos y muy viral con cada aparición en las redes sociales.

Y es que uno de los videos de TikTok que el deportista publicó junto a su hija Dulce María Ospina Sterling durante el 7 de enero de 2026 generó un fuerte impacto en la famosa red social. Allí se aprecia a padre e hija sacando sus mejores pasos para realizar uno de los trends del momento, que fue calificado por sus seguidores como uno de los mejores ante la autenticidad y cercanía de sus protagonistas.

Entre los comentarios más destacados, varios usuarios resaltaron la actitud espontánea de Dulce, señalando que no solo es bella físicamente, sino muy creativa, debido a que la niña de 15 ha demostrado tener mucha habilidad para las redes sociales, pues cada uno de sus videos se viraliza rápidamente.

Las opiniones positivas se repitieron entre aquellos que se quedaron a ver el video, pues la mayoría de los internautas aplaudieron la disposición de Ospina para participar en tendencias digitales, teniendo en cuenta que se notó su esfuerzo: “Nadie más concentrado que David”, “Concentrado pa no dañarle el video a la niña”, “Tan bello hizo todo su esfuerzo para que saliera bien” y “Jajajaja lo que las hijas hacen hacer a sus padres”.

Cabe mencionar que padre e hija seleccionaron un baile popular de la canción La villa, de Ryan Castro y Kapo, que se ha escuchado bastante en la popular plataforma digital.

Los comentarios de sarcasmo sobre el talento del arquero para bailar no se hicieron esperar, debido a que los seguidores bromearon sobre su desempeño fuera de las canchas con las siguientes reacciones: “Mi arquero, menos mal lo tuyo es el fútbol”, “Definitivamente como bailarín es un excelente arquero” y “Ahí donde lo ven, es el mejor arquero de la historia de Colombia”.

Los comentarios no se limitaron a la coreografía, debido a que un gran número de usuarios no pasó desapercibido el parecido físico entre Dulce y su prima Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez.

Las comparaciones sobre sus expresiones y gestos no se hicieron esperar en los comentarios de la popular plataforma, con frases como “parecen hermanas” y referencias a la belleza y talento de los miembros de la familia.

“Ella es Salomé Rodríguez? Hermosa, o es la prima? se parecen mucho estás niñas con esos padres tan lindos, tienen buena genética. Los genes familiares si se notan!”, “Dulce y Salomé se parecen mucho”, “Después de ver 3 veces me di cuenta que no es Salomé, sino la hija de David” y “La niña es igualita a su prima Salomé”.

Los 15 años de Dulce

La celebración se llevó a cabo en marzo de 2025 y llamó la atención en las redes sociales por la presencia de los compañeros de equipo de David Ospina, así como algunas de las celebridades más famosas de la farándula criolla.

Entre los asistentes se destacaron el futbolista Mateus Uribe y el cantante vallenato Pipe Peláez, que interpretó varios de sus éxitos. Además, la cita contó con la presencia de Alfredo Morelos y Edwin Cardona, compañeros de Ospina en Atlético Nacional, que se integraron a la celebración.

Por otro lado, los internautas no dejaron de especular sobre la ausencia de Daniela Ospina y su hija, Salomé Rodríguez Ospina en el evento, aunque lejos de algún problema familiar, se aclaró que la empresaria y modelo estaba tramitando sus papeles oficiales en Estados Unidos y su hija tenía compromisos académicos.