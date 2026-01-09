Colombia

Confirmado: el pasaje de Transmilenio sube $350 en 2026 y queda en $3.550 para servicios zonales y troncales

El incremento entrará en vigencia en el mes de febrero de 2026. La tarifa también aplicará para los buses del Sistema Integrado del Transporte Público (Sitp)

Transmilenio quedó para el 2026
Transmilenio quedó para el 2026 con un incremento de 350 pesos, para un valor de 3.550 pesos - crédito Alcaldía de Bogotá

El Distrito de Bogotá confirmó el nuevo valor del pasaje para el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) para el 2026.

A partir del miércoles 14 de enero de 2026, la tarifa para utilizar el servicio de transporte público masivo de la capital del país, tanto en rutas troncales como zonales, quedó establecida en 3.550 pesos.

Con esta decisión, el aumento del costo de pasaje fue de 350 pesos, cifras que había sido ya anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La información fue confirmada por María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, que en una rueda de prensa emitió los detalles que integran la medida, así como las motivaciones económicas del incremento.

Transmilenio confirmó incremento de 350
Transmilenio confirmó incremento de 350 pesos al pasaje del sistema - crédito Transmilenio

Durante la presentación de la novedad, Ortiz comentó que, en primer lugar, “En el 2026, de acuerdo con las proyecciones, que estas proyecciones se basan en los históricos, en lo que sabemos que va a pasar, en las variables macroeconómicas, el sistema Transmilenio en su totalidad tiene un costo total de $6,9 billones. Necesitamos que los ingresos sean iguales a los costos para garantizar la prestación del servicio. Bogotá tiene un sistema subsidiado más no desfinanciado”, comunicó.

Incluso, explicó que los costos del sistema también fueron cruciales para poder determinar cuánto requería el sistema para poder emitir una cifra de incremento.

“Sobre los costos del sistema, 20% del total se ajustan con el salario mínimo, quiere decir que en 2025 crecieron 23,7%. A su vez, 34,29% de nuestra nómina gana un mínimo y 53,7% ganan entre uno y dos mínimos”, aclaró la gerente general de Transmilenio.

Borrador del decreto del aumento
Borrador del decreto del aumento del pasaje de TransMilenio, teniendo en cuenta el aumento del 23% del salario mínimo - crédito X

Ortiz detalló que antes de que se conociera el salario mínimo para el 2026, se estaba considerando una cifra menor de aumento del pasaje del sistema de transporte, pero un incremento del 23% implica mayores costos operativos.

Habíamos propuesto al Concejo de Bogotá un alza de $250 en el pasaje de Transmilenio con la expectativa de un alza del mínimo de 11%. El alza de 23,7% trajo una diferencia superior a $150.000 millones que se ajustó con el alza de $350″, dijo.

Pasaje de Transmilenio subió a $3.550 pesos para el 2026 - crédito Transmilenio

El 1 de enero de 2025, el sistema masivo de transporte capitalino ya había proyectado el incremento en 3250 pesos. Para ese momento, indicaron que “el ajuste en la tarifa permite garantizar que más de 4 millones de viajes diarios continúen realizándose, proteger el empleo de más de 35.000 colaboradores y asegurar que Transmilenio siga operando con estabilidad y calidad para Bogotá”.

De hecho, especificaron que el aumento “responde al aumento de los costos operativos, que crecen por el ajuste del Smlmv en un 23,7%, el IPC (5,3%), el incremento del diésel en más del 15% y del gas en más del 10%”.

Incremento de pasajes intermunicipales en Colombia para el 2026

El alza en los pasajes de buses intermunicipales para 2026 responde también al aumento del diésel y del salario mínimo, según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).

Este ajuste impacta directamente a los usuarios, con boletos que en algunas rutas superan un alza del 25%. La demanda de pasajeros aún no alcanza los niveles previos a la pandemia.

La operación de buses intermunicipales sigue por debajo del 90 % de su nivel histórico, afectada por el mal estado de las vías, bloqueos, retrasos en proyectos viales y una gestión de infraestructura considerada deficiente.

Las nuevas tarifas reflejan el impacto de estos incrementos. Ejemplos de los nuevos precios, consultados por El Tiempo:

Concorde:

  • Bogotá-Tunja: $45.000
  • Bogotá-Cúcuta: $215.000
  • Bogotá-Sogamoso: $54.000
  • Barranquilla-Valledupar: $85.000
  • Cartagena-Valledupar: $97.000
  • Bogotá-Bucaramanga: $131.000
  • Santa Marta-Maicao: $69.000

Expreso Brasilia:

  • Barranquilla-Bogotá: $336.000
  • Barranquilla-Cali: $384.000
  • Bucaramanga-Medellín: $158.000
  • Bogotá-Cartagena: $368.000
  • Bogotá-Medellín: $163.000
  • Bogotá-Tunja: $46.000
  • Bogotá-Santa Marta: $370.000
  • Cali-Ibagué: $100.000
  • Cartagena-Medellín: $268.000
  • Cúcuta-Valledupar: $200.000
  • Medellín-Santa Marta: $324.000

Rápido El Carmen:

  • Centro Chía: $7.000
  • Cajicá: $7.500
  • Zipaquirá: $10.500
  • Represa del Neusa: $16.000
  • Ubaté: $21.000
  • Fúquene: $31.000
  • Chiquinquirá: $40.000
  • Ráquira: $45.000
  • Sutamarchán: $47.000
  • Villa de Leyva: $50.000

Coomotor: aumento promedio del 6,3 % en todas sus rutas.

Según el Dane, los costos fijos abarcan el 32,99 % de la canasta del sector. Además, las terminales como la del Salitre en Bogotá enfrentan largas filas y demoras, con más de 51.300 usuarios diarios y picos de hasta 192.000 personas en festivos.

