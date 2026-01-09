Centro Democrático hizo advertencia a sus candidatos al Senado: quiere evitar que finanzas del partido sean infiltradas por recursos ilegales

El Centro Democrático es uno de los partidos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El Centro Democrático delineó el jueves 8 de enero de 2026 la hoja de ruta para su campaña al Senado de la República en el periodo 2026-2030, a falta de 60 días para que se lleven a cabo los comicios en el territorio nacional. El partido, en un comunicado de prensa, dejó en claro que todas las actividades orientadas y destinadas a apoyar la campaña electoral serán coordinadas y dirigidas por el gerente de la campaña, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, y no por otros actores.

Con ello, la colectividad que comanda el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que integra la lista, busca así garantizar el control centralizado de cada aspecto de la estrategia electoral. “Cualquier acto, evento, promoción o actividad electoral que no tenga la autorización expresa del gerente de la campaña, no será reconocida ni asumida por la campaña“, se precisó en la misiva, firmada por Vallejo y que se convierte en una especie de advertencia para proteger el proyecto.

A su vez, el Centro Democrático reforzó la importancia de la autorización previa en todas las iniciativas. ”No se reconocerá ni pagará la elaboración de afiches, camisetas, vallas, pendones, cachuchas, artículos publicitarios o materiales de propaganda electoral alusivos a la campaña electoral para el senado, lista cerrada, cuando no hayan sido autorizados u ordenados expresamente por el gerente“, expresó la representatividad de la oposición al Gobierno.

Con este comunicado, el Centro Democrático lanzó advertencia sobre la campaña al Senado - crédito @cedemocratico/X

Centro Democrático tomó medidas para blindar su campaña a la presidencia

La directriz se extiende también a la gestión de fondos y donaciones. “Se prohíbe la celebración de rifas, sorteos, bazares, remates, subastas, bingos, colectas y cualquier tipo de evento para la recolección de fondos o donaciones en dinero o en especie para la campaña, salvo autorización escrita emitida por el gerente que autorice este tipo de actividades“, se agregó en el comunicado, que causó cierta sorpresa por la manera en que se restringirían los apoyos.

El partido enfatizó que solo una persona podrá manejar los recursos financieros, para mayor seguridad. ”La única persona autorizada para recibir y recaudar donaciones o aportes a la campaña es exclusivamente el gerente de la campaña o quien actúe en representación con autorización escrita de este, de conformidad con los controles de manejo de recursos establecidos por las disposiciones legales vigentes y por los controles adoptados por la campaña“.

Gabriel Vallejo, como director del Centro Democrático y gerente de la campaña al Senado, es el único que dará avales sobre el ingreso de recursos - crédito Centro Democrático

El documento, que buscaría evitar a toda costa la filtración de recursos ilegales, como ha ocurrido en el pasado con otras colectividades, reiteró que la campaña funcionará bajo un esquema de lista cerrada y no por aspiraciones abiertas y personales y enfatizó que ”ningún acto, evento, promoción o actividad electoral que no tenga la autorización expresa del gerente (…) será reconocida ni asumida por la campaña“.

En 2018, en su mejor momento, el Centro Democrático obtuvo 19 curules en el Senado bajo el liderazgo de Uribe y con Iván Duque en la presidencia, pues logró cerca de 2,5 millones de votos. Superar esa cifra para lograr 25 escaños resulta difícil frente a una izquierda que llega con mayor organización e implicaría, como mínimo, que tengan que sumar 3,5 millones de sufragios; pues en caso de no ser así, el exmandatario podría ‘quemarse’ y no volver al Congreso.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aspirará al Senado, al estar en el puesto 25 de la lista - crédito REUTERS

Los 25 puestos de la lista al Senado del Centro Democrático:

Andrés Forero (Cabeza de lista) Rafael Nieto Loaiza Claudia Margarita Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Nuttin Carlos Meisel Christian Garcés María Clara Posada Honorio Enríquez Josué Alirio Barrera Esteban Quintero Enrique ‘Kike’ Cabrales Óscar Leonardo Villamizar Juan Fernando Espinal María Angélica Guerra Juan Fernando Caicedo Zandra Bernal Lizeth Reina José Vicente Carreño Marelén Castillo Carolina Restrepo Estefanía Colmenares Amalia Salgado Camilo Gaviria Álvaro Uribe Vélez