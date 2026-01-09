Aún está a tiempo de cambiarse de régimen pensional: esta es la fecha máxima para realizar el trámite

Colpensiones informó que solo podrán solicitar el traslado de fondo aquellos que cumplieron los requisitos antes del 30 de junio de 2025 - crédito Shutterstock

Aún hay tiempo de modificar su régimen pensional en Colombia, por lo que es necesario conocer una serie recomendaciones para realizar con éxito este trámite.

La fecha límite fue fijada para el 16 de julio de 2026, según informó Colpensiones, en el contexto de la reforma aprobada por el Congreso de la República, que se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional decide cuál será su destino tras recibir 91 demandas de inconstitucionalidad.

Esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que introdujo cambios en el sistema de pensiones del país y cuya vigencia se mantiene mientras la Corte Constitucional revisa algunos de sus apartados.

El proceso de doble asesoría compara beneficios, tiempos de cotización y requisitos de jubilación en ambos regímenes para una mejor toma de decisiones - crédito Colpensiones

La ventana de oportunidad para cambiarse de fondo aplica únicamente a los que hayan cumplido ciertos requisitos antes del 30 de junio de 2025.

El principal filtro corresponde a las semanas cotizadas: se exige que las mujeres acrediten al menos 750 semanas y los hombres 900 semanas registradas en el sistema, independientemente de si actualmente se encuentran afiliados a un fondo privado o a Colpensiones.

Además, existe la posibilidad de acceder a un traslado especial para los que ya alcanzaron la edad de pensión —57 años en el caso de las mujeres y 62 para los hombres— o están dentro de los diez años previos a cumplirla, siempre que también reúnan el mínimo de semanas requerido.

Antes de formalizar el cambio de régimen, la normativa establece la obligatoriedad de cumplir con la llamada “doble asesoría”. Este procedimiento implica recibir información y orientación tanto de Colpensiones como del fondo privado donde cotiza el trabajador.

El propósito es que la decisión se tome con base en una comparación detallada de beneficios, tiempos de cotización y proyecciones de la pensión. Entre los aspectos que abarca esta asesoría gratuita figuran la explicación de las condiciones de cada régimen, la estimación de la pensión bajo ambos esquemas y la comparación de requisitos para acceder a la jubilación.

Perder el plazo del 16 de julio de 2026 significa renunciar a elegir entre el régimen público y privados en Colombia para la gestión pensional - crédito Presidencia de la República/Montaje Infobae

El plazo definido en la ley representa un punto de inflexión para los que cumplen las condiciones y aún no han iniciado el trámite, ya que, una vez vencido el 16 de julio de 2026, perderán la opción de trasladarse bajo las reglas actuales. Dejar pasar la fecha implicará que los afiliados ya no podrán elegir entre el régimen público y los fondos privados para la gestión de sus aportes y el cálculo de su jubilación. .

En paralelo, Colpensiones anunció que desde el 1 de enero de 2026 el requisito de semanas cotizadas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez será de 1.250 semanas, con una reducción gradual hasta alcanzar 1.000 semanas para 2036.

La entidad también recordó que, para los que deseen trasladarse de régimen pensional, las mujeres deben tener al menos 47 años y 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres requieren 52 años y 900 semanas.

El traslado especial aplica a quienes ya alcanzaron la edad de pensión o están a menos de diez años de cumplirla, siempre que sumen las semanas exigidas - crédito Freepik

Corte Suprema permite aplicar norma favorable para otorgar pensión de sobrevivientes

La Corte Suprema de Justicia ordenó el 7 de enero de 2026 a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes a una mujer cuyo esposo falleció en 2002, marcando un precedente sobre la aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia pensional.

El tribunal determinó que puede aplicarse la normativa anterior, como el Acuerdo 049 de 1990, si resulta más favorable para el solicitante. Esta decisión permitió validar la contabilización de semanas cotizadas bajo reglas previas, considerando que eran menos estrictas que las requeridas por la Ley 100 de 1993, vigente al momento de la muerte.

El fallo surgió tras la negativa de Colpensiones a reconocer el derecho en 2019, argumentando que el fallecido no había cotizado las semanas exigidas por la ley posterior. Según la sentencia, este principio protege a los que enfrentan transiciones legales, evitando situaciones injustas derivadas de cambios normativos.