Adres responde a críticas por su reestructuración y niega aumento de personal en medio de la crisis de salud

La entidad aseguró que convertirá contratistas en empleos formales sin aumentar el número de trabajadores y sostuvo que sus gastos administrativos no superan el 3 por mil de los recursos que administra

La ADRES aseguró que su reestructuración no implica un aumento real de personal, sino la formalización de contratistas que ya cumplen funciones permanentes en la entidad - crédito Colprensa

Tras los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero, quien denunció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) solicitó pasar de una planta de 233 a 930 cargos, estimando que esto podría generar un aumento de más de $51.000 millones anuales en gastos de personal, la entidad respondió a la polémica mediante un comunicado.

En el texto, la Adres aseguró que la solicitud no implica un crecimiento real en el número de trabajadores ni un incremento excesivo en recursos, y destacó la importancia de fortalecer sus capacidades para enfrentar la crisis financiera y los problemas de acceso en el sistema de salud colombiano.

En su comunicado oficial, difundido el 9 de enero de 2026, la Adres calificó como “malintencionada” la información que relaciona su proceso de transformación con una expansión burocrática.

La entidad señaló la gravedad de estas afirmaciones, advirtiendo que pueden afectar la confianza ciudadana en una institución que administra billonarios recursos públicos. También reiteró que la reestructuración tiene como prioridad adaptar la estructura a sus responsabilidades actuales y ofrecer mayor estabilidad laboral a quienes cumplen funciones esenciales.

Como parte de su defensa, la ADRES precisó que actualmente tiene 220 funcionarios de planta y 710 contratistas, sumando un total de 930 personas vinculadas. El rediseño prevé una planta laboral formal de 930 cargos, según el comunicado, lo que elimina cualquier incremento en cantidad, aunque sí implica un cambio en la modalidad de contratación para garantizar la formalidad en puestos que hoy están asociados a contratos de prestación de servicios.

La institución subrayó que este ajuste responde tanto a lineamientos legales como a políticas de dignificación laboral impulsadas por el Gobierno nacional, las cuales se venían avanzando desde hace más de un año. De este modo, la ADRES rechazó los señalamientos que sugieren una gestión improvisada o asociada a intereses electorales.

“Desde el inicio del Gobierno nos hemos enfocado en garantizar el manejo transparente de los recursos del sistema de salud”, afirmó la entidad en el comunicado.

La polémica de la expansión de la Adres explicada

El representante a la Cámara Andrés Forero cuestionó la reestructuración de la ADRES y advirtió sobre un posible aumento del gasto público en medio de la crisis del sistema de salud - crédito @CámaraColombia/X

El debate cobró fuerza cuando Forero criticó la adopción de estas medidas en un contexto de crisis del sistema de salud, señalando impactos negativos para miles de pacientes. Ante estas acusaciones, la administradora destacó que la comparación que realiza el congresista excluye a los contratistas que hoy desempeñan funciones permanentes, y que el enfoque debe estar en la formalización del empleo.

Por otro lado, la ADRES defendió su desempeño administrativo y financiero. Aclaró que, aunque la legislación le autoriza a destinar hasta el 5 por mil de los recursos administrados a gastos de funcionamiento, nunca ha superado el 3 por mil, situándose muy por debajo de los gastos en que incurren las Entidades Promotoras de Salud (EPS), de acuerdo con el informe.

Además, la entidad enfatizó que gran parte del desarrollo institucional ha sido de tipo tecnológico, especialmente en el fortalecimiento de sistemas de información, mecanismos de giro de recursos y controles orientados a la transparencia en el manejo del dinero.

La ADRES recordó su rol central en el sistema: administrar, recaudar y girar los fondos que financian servicios médicos, medicamentos, incapacidades y licencias. Por eso, la entidad considera fundamental el fortalecimiento de su estructura técnica para sostener la viabilidad financiera de la salud en Colombia.

Finalmente, la administradora reiteró su carácter técnico e insistió en rechazar cualquier vínculo del proceso de reestructuración con la política electoral. Mientras tanto, el rediseño de la ADRES permanece en el centro de la discusión pública, reflejando las tensiones en el debate sobre cómo debe gestionarse el sistema de salud colombiano en tiempos de crisis.

