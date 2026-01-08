Roy Barreras pidió a la oposición abandonar el “discurso del odio” tras conversación entre Petro y Trump: “El presidente no dejará de sorprenderlos”

El candidato afirmó que la llamada desvirtúa la narrativa de confrontación promovida por sectores opositores - crédito @RoyBarreras/X

El candidato presidencial Roy Barreras llamó a los aspirantes de la derecha colombiana a abandonar lo que calificó como un “discurso del odio” contra el presidente Gustavo Petro, tras conocerse la conversación telefónica sostenida entre el mandatario colombiano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pronunciamiento fue difundido a través de un video publicado en su cuenta de X, acompañado posteriormente por mensajes adicionales en los que se refirió tanto al contenido de la llamada como a sus implicaciones políticas y diplomáticas.

En su declaración inicial, Barreras se refirió de manera directa a los sectores políticos que, según él, han centrado su estrategia en cuestionar y deslegitimar al presidente Petro, particularmente en el ámbito internacional. El candidato sostuvo que la comunicación entre ambos mandatarios dejó en evidencia un escenario distinto al que, afirmó, había sido promovido desde la oposición durante los últimos meses.

“Los invito a que abandonen el discurso del odio que no les sirvió. Porque Petro no va a dejar de sorprenderlos”, expresó Barreras en el video, en el que también aludió a la reacción pública de Trump tras la llamada, cuando el mandatario estadounidense señaló que había sido “un honor” conversar con el presidente colombiano.

El mensaje fue divulgado horas después de que se conocieran detalles del intercambio telefónico entre Petro y Trump, una conversación que, de acuerdo con la información divulgada, tuvo una duración cercana a una hora y se desarrolló alrededor de las 12:30 a. m. La llamada fue atendida por Trump desde la Oficina Oval, donde se encontraba concediendo una entrevista a periodistas de The New York Times, la cual fue interrumpida para dar paso a la comunicación con el jefe de Estado colombiano.

El llamado político de Roy Barreras

Roy Barreras pidió a los candidatos de la derecha abandonar el “discurso del odio” contra el presidente Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras/X

En el video publicado en su cuenta de X, Barreras cuestionó el comportamiento de algunos dirigentes de derecha que, según afirmó, acudieron a Estados Unidos para solicitar acciones contra el Gobierno colombiano. En su intervención, el candidato utilizó expresiones directas para describir ese comportamiento y pidió que se deje de recurrir a la confrontación política basada en descalificaciones.

“Y me pregunto qué van a hacer ahora todos esos candidatos de la extrema derecha de la consulta que se dedicaron durante meses a sembrar el odio contra el presidente Petro”, señaló Barreras, agregando que la conversación con Trump contradice la narrativa de aislamiento internacional que, a su juicio, se ha intentado posicionar.

En el mismo mensaje, sostuvo que la llamada evidenció un trato respetuoso entre ambos líderes y reiteró su invitación a cambiar el tono del debate político. “No será el odio el que decida el destino de Colombia, será una Colombia unida, que avanza”, afirmó en el video.

El contenido audiovisual fue acompañado por un texto en el que Barreras reforzó su postura. En ese mensaje escrito, señaló: “Invito a todos los candidatos de la derecha a abandonar el discurso del odio contra Petro que no les sirvió. Hicieron daño sí. Pero Petro no dejará de sorprenderlos”.

Reconocimiento al papel diplomático

La llamada entre ambos mandatarios tuvo una duración cercana a una hora y se realizó alrededor del mediodía del 7 de enero - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Horas más tarde, Roy Barreras publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X, en el que destacó el trabajo del cuerpo diplomático colombiano y estadpunidense. En esta publicación, el candidato atribuyó el restablecimiento del diálogo a ambos gobiernos.

“Felicitaciones y reconocimiento al Embajador de Colombia en Washington Daniel García Peña que ha trabajado durante meses en la ardua tarea de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos”, escribió Barreras. En el mismo mensaje, afirmó que la comunicación entre Petro y Trump fue facilitada por el senador estadounidense Rand Paul y que es resultado del trabajo del embajador y su equipo.

Barreras también agregó: “Al éxito le salen muchos dueños que ahora cacarean lo que no fueron capaces de hacer”, en referencia a las reacciones posteriores a la llamada y a los sectores que, según él, no contribuyeron al proceso diplomático previo.

Barreras destacó el papel del embajador Daniel García Peña en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas - crédito @RoyBarreras/X

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, la conversación entre Trump y Petro se extendió por cerca de 60 minutos y abordó temas relacionados con la política antidrogas y otros desacuerdos existentes entre ambos países. Esa descripción fue replicada por el propio Trump en sus redes sociales tras finalizar la llamada.

Tras concluir la llamada, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, en el que se refirió de manera directa al diálogo con el presidente colombiano. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió el exmandatario estadounidense.