Revelan último video del estudiante alemán que fue asesinado en La Guajira: “Colombia me ha encantado”

Elxnat Leif Lino de 26 años, que se encontraba de intercambio en Bogotá, fue atacado mientras realizaba un viaje exploratorio en una motocicleta por la costa Caribe colombiana

El estudiante destacó su experiencia en Bogotá y la exploración de paisajes colombianos en moto como parte de su viaje - crédito Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

El asesinato de Elxnat Leif Lino, un estudiante alemán de 26 años que se encontraba de intercambio universitario en Bogotá, ha generado conmoción tanto en Colombia como en Alemania.

El joven, quien cursaba Ingeniería Ambiental y se encontraba realizando turismo en moto por el departamento de La Guajira, fue ultimado el martes 6 de enero durante un intento de robo en una vía rural del norte del país.

Tras el trágico hecho, la Escuela de Ingenieros Julio Garavito de Bogotá compartió un video en el que muestra la pasión de Elxnat Leif por el país y su entusiasmo por descubrir nuevos destinos sobre dos ruedas.

“Hola, soy Lief, soy de Alemania y, bueno, de la Escuela Colombiana me ha gustado mucho que los profesores están muy abiertos, también van a conocer extranjeros y apoyar con cualquier duda que tenía”, expresó el joven alemán en el material audiovisual.

Además, describe su amor por recorrer el territorio colombiano en motocicleta. “De Colombia me ha encantado viajar por el país, con la moto, conocer diferentes lugares y manejar las calles, por las montañas”, recalcó.

De otro lado, la institución académica lamentó profundamente su fallecimiento a través de un comunicado, en el que precisó que Lino había cursado estudios en Ingeniería Ambiental como parte del programa de intercambio hasta el mes de diciembre.

