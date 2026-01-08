Rescatan a una perrita que era golpeada por una familia en Itagüí: hasta los niños la pateaban

Las investigaciones se abrieron después de que la comunidad denunciara reiterados episodios de violencia hacia una perra, rescatada tras la difusión de videos que evidenciaron repetidas agresiones en un barrio local - crédito Nine Londoño / Facebook

Una serie de denuncias de la comunidad permitió a las autoridades de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, rescatar a una perrita víctima de agresiones físicas y abandono.

El caso se registró en una vivienda del barrio El Porvenir, donde el animal permanecía amarrado en un balcón sin resguardo, expuesto tanto a las inclemencias del clima como a reiterados episodios de maltrato, incluso por parte de niños, según se observa en videos que circularon en redes sociales.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación fue alertada por vecinos que intentaron intervenir en repetidas ocasiones. Los residentes reportaron que, pese a los llamados a la Policía Nacional, la atención inicial fue remitida a la Secretaría de Medio Ambiente local.

La presión aumentó cuando la denuncia se viralizó y se difundió material audiovisual que evidenciaba los golpes propinados al animal mientras permanecía inmovilizado, lo que provocó una ola de indignación en la comunidad.

El rescate y la atención de la perrita

La intervención se produjo en el barrio El Porvenir luego de que residentes y redes sociales alertaran sobre la situación, lo que condujo al traslado del animal a un lugar seguro para su recuperación - crédito Alcaldía de Itagüí / Facebook

La intervención de la Policía y la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí permitió extraer a la canina, llamada Princesa, de la vivienda donde sufría los maltratos. Andrés Mauricio Bedoya Montoya, secretario de Medio Ambiente del municipio, explicó que el animal fue trasladado de inmediato para recibir valoración de expertos.

De acuerdo con el funcionario, “hoy se le están brindando todos los cuidados médico-veterinarios y albergue para garantizar su vida e integridad”.

El examen veterinario determinó que la perrita no presentaba lesiones graves que comprometieran su estado físico general, aunque sí manifestaba signos de nerviosismo y estrés, consecuencia de la violencia sufrida.

Bedoya subrayó que el caso constituye un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de conductas y proteger a los animales como seres sintientes, pues el maltrato puede implicar tanto sanciones económicas como penas de prisión.

El papel de la comunidad y las redes sociales

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran cómo, pese a los intentos de algunos vecinos por detener las agresiones, los habitantes de la vivienda, incluidos menores de edad, continuaban golpeando a la cachorra.

La perrita ‘Princesa’ fue rescatada en Itagüí tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre episodios reiterados de maltrato animal - crédito Nine Londoño / Facebook

La presión social y la masificación de las pruebas gráficas obligaron a una intervención inmediata de las autoridades competentes. El caso fue ampliamente comentado en la región y provocó cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante denuncias de maltrato animal.

Vecinos del sector aseguraron que la perrita permanecía atada día y noche, expuesta al sol y a la lluvia, lo que constituye una forma de negligencia. Testigos relataron que, en varias oportunidades, la comunidad solicitó la presencia de la Policía para atender el caso, pero la respuesta inicial fue que la situación debía ser asumida por la dependencia de Bienestar Animal.

Este hecho generó molestia entre los denunciantes y resaltó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los animales.

Consecuencias legales y procesos en curso

El secretario de Medio Ambiente de Itagüí recordó que el maltrato animal en Colombia está tipificado como delito y puede derivar en sanciones tanto administrativas como penales.

Las autoridades abrieron proceso sancionatorio contra la familia involucrada y mantienen bajo cuidado a la perrita en un centro de protección animal - crédito Montaje Jesús Áviles

Actualmente, la perrita se encuentra recuperándose de las lesiones físicas y del trauma psicológico ocasionados por las agresiones. Las autoridades iniciaron un proceso sancionatorio contra la familia involucrada, con el objetivo de determinar las responsabilidades y aplicar la legislación vigente.

Este caso ocurre en un contexto regional donde se han reportado otros hechos de violencia contra animales. En el municipio de Amagá, por ejemplo, un hombre fue capturado tras asesinar a un perro bajo argumentos supersticiosos, mientras avanza su proceso de judicialización.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia oportuna y en el cumplimiento de la normativa vigente para proteger la vida y la integridad de los animales en Antioquia y en todo el país.