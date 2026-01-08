Precio del dólar en Colombia: así cerró el 7 de enero antes de conocerse el IPC de 2025 y acuerdos entre EE. UU. y Venezuela

El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.773,90 en la jornada del 7 de enero - crédito Colprensa

El dólar estadounidense cerró la jornada del 7 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.749,02, lo que representó una subida de $18,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.730,26. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.035 millones en 1.295 transacciones, con un precio de apertura de $3.720,00, un mínimo de $3.710,00 y un máximo de $3.773,90.

Dicho movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, las grandes tecnológicas volvieron a liderar mientras el mercado asimiló datos mixtos de EE. UU. y riesgos geopolíticos. Las nóminas privadas, según ADP, crecieron en 41.000 en diciembre, por debajo de las expectativas del mercado. Además, la mayor parte del crecimiento del empleo se concentró en sectores tradicionales como educación y servicios de salud. Los datos publicados anteceden al informe de empleo de diciembre del viernes 9 de enero, clave por sus posibles implicaciones para la política de la FED.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A nivel geopolítico, se informó que EE. UU. interceptó un buque petrolero que llevaba semanas bajo seguimiento en el Atlántico luego de huir cerca de Venezuela. Asimismo, el presidente Donald Trump afirmó que el país suramericano entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para la venta a precios de mercado, como primer tramo de un acuerdo que contempla ventas continuas y el levantamiento de sanciones de EE. UU.

Al cierre de la jornada del 7 de enero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.685,60, mientras que el de venta se ubicaba en $3.806,88 – crédito José Luis González/Reuters

En Colombia, el Gobierno anunció la eliminación del diésel subsidiado para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales que usan Acpm, que pasarán a pagar de inmediato el precio de paridad internacional. Además, hay expectativas por la publicación del IPC de 2025, que hará el Dane el 8 de enero y que, según expertos, se ubicaría entre 5,1% y 5,3% anual.

Proyecciones sobre el dólar en 2026

Frente a lo que pasa con el dólar en Colombia, el equipo de economistas de DAVIbank dio a conocer sus pronósticos para 2026. Según estos, la tasa de cambio cerrará 2026 en $4.045. Incluso, precisaron que la tasa de interés del Banco de la República cerraría este año en 8,75%, luego de estar en 9,25%.

En lo que tiene que ver con las finanzas de los colombianos, se debe tener en cuenta que, en enero, el mayor error financiero no es que el dólar suba o baje, sino pagar mal y en el orden equivocado. En un mes cargado de compromisos —educación, servicios, compras aplazadas y cuentas que vienen desde diciembre— la tasa de cambio se convirtió en un factor que puede aliviar o castigar el bolsillo, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos.

Con la TRM cerca de $3.770 por dólar, la divisa estadounidense arrancó el año en niveles más bajos de lo que muchos anticipaban, justo cuando las familias enfrentan pagos sensibles: matrículas escolares o universitarias, uniformes, libros y útiles, plataformas digitales que se facturan en moneda extranjera y compromisos que, aunque se pagan en pesos, están indexados al dólar.

DAVIbank proyecta que el dólar en Colombia cerraría 2026 por encima de los 4.000 - crédito DAVIBank

Así las cosas, más que una cifra macroeconómica, el precio bajo de la moneda americana abre una ventana práctica para tomar decisiones inmediatas, pero sobre inteligentes con las finanzas personales. Así lo advierte un análisis financiero de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que pone el foco no en la especulación, sino en cómo ordenar el gasto para evitar errores que se repiten cada inicio de año.

“Este no es un momento para apostar con el dólar, sino para usarlo como guía. La diferencia está en qué se paga primero y qué puede esperar”, explicó la docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la institución Lorena Gutiérrez.

Pagos que conviene hacer ya con el dólar más barato

La experta indicó cinco pagos que conviene hacer en enero con el dólar más barato:

Cuotas educativas que se cobran en dólares: cursos virtuales, diplomados, plataformas de formación o estudios que muchas personas toman desde Colombia suelen estar indexados a la tasa de cambio. Con el dólar alrededor de $3.770, pagar ahora reduce el impacto en pesos frente a momentos recientes en los que la misma cuota resultaba más costosa.

Suscripciones digitales de uso diario: plataformas de entretenimiento, almacenamiento en la nube, correo electrónico, música o estudio hacen parte del gasto fijo de miles de hogares y, en muchos casos, se facturan en dólares. Cancelar estos pagos con una tasa de cambio moderada ayuda a evitar que ese gasto suba sin que la familia lo note.

Son varias las plataformas de streaming que se convierten en un gasto innecesario para miles de colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Servicios para trabajar o estudiar desde casa: aplicaciones y herramientas digitales utilizadas para teletrabajo, clases virtuales o pequeños emprendimientos también se cobran en moneda extranjera. Ejecutar estos pagos ahora puede ayudar a controlar costos ligados al ingreso, especialmente en hogares donde una parte del sustento depende de actividades digitales.

Compras en línea ya planeadas: electrodomésticos pequeños, repuestos, tecnología básica o productos previamente presupuestados y adquiridos en plataformas internacionales pueden salir menos costosos en pesos con la TRM actual.

Pagos que igual tendrá que hacer en los próximos meses: cuotas atrasadas, servicios acumulados o compromisos inevitables conviene ordenarlos ahora, cuando el dólar no está en picos altos, para evitar sobresaltos más adelante.

Gastos que es mejor aplazar

Asimismo, anotó dos gastos que es mejor aplazar y el error que suele salir caro.

Comprar dólares sin una necesidad concreta: guardarlos “por si acaso” no es prioridad para familias con ingresos medios o bajos. Inmovilizar recursos puede afectar gastos básicos como alimentación, transporte o servicios públicos. En este punto aparece uno de los errores más frecuentes de enero: pagar primero lo que genera más angustia emocional y dejar para después lo que tiene mayor impacto financiero.

Hacer gastos no urgentes en moneda extranjera: hacer compras impulsivas, adquirir nuevas suscripciones o servicios prescindibles puede esperar. Muchas personas priorizan el gasto que más les incomoda emocionalmente, cuando deberían empezar por el que tiene mayor efecto cambiario.

Con este dólar barato, el orden de los pagos importa más que nunca, remarcó la docente. Hacia adelante, Lorena Gutiérrez recuerda que la estabilidad no es permanente. Decisiones de política monetaria en Estados Unidos, nuevos datos de inflación global o cambios en los flujos de capital pueden modificar el panorama en pocas semanas. “Por esto esta es una ventana corta para organizar bien las finanzas personales antes de que vuelva la volatilidad”, concluyó.