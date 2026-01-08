Paloma Valencia afirmó que Colombia no caerá en un gobierno autoritario: “El Congreso no lo ha permitido”

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, se refirió al papel de la oposición durante el Gobierno Petro y afirmó que no permitieron un gobierno autoritario - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo en una entrevista que Colombia no ha seguido el rumbo de Venezuela debido a las acciones del Congreso, que ha limitado las decisiones del presidente Gustavo Petro.

Durante el diálogo emitió duras críticas contra el Gobierno Petro, cuestionó los diálogos y pactos con los grupos armados, la política de drogas del mandatario y una aparente “complacencia” con el régimen de Nicolás Maduro a lo largo del Gobierno del Cambio.

Sin embargo, según detalló en la conversación que sostuvo en La FM, la legisladora señaló que las instituciones han resistido intentos del Ejecutivo por modificar el funcionamiento democrático del país.

Valencia afirmó que Gustavo Petro ha buscado afectar la “institucionalidad colombiana”, pero las iniciativas del Gobierno han encontrado un contrapeso en el Congreso de la República y en las altas cortes.

“Hemos logrado pararlo con ayuda de un Congreso que entendió los desafíos”, expresó la senadora, y agregó que las decisiones judiciales han sido determinantes para frenar decretos y reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La candidata presidencial por el Centro Democrático comentó que su partido ha promovido acciones legales para impedir políticas que podrían derivar en un control más robusto en el Ejecutivo.

“Los colombianos saben muy bien quiénes hemos hecho oposición a Petro. Hoy muchos le tiran, pero el país sabe quiénes hemos estado desde el principio haciendo una oposición firme”, dijo Valencia.