Colombia

Paloma Valencia afirmó que Colombia no caerá en un gobierno autoritario: “El Congreso no lo ha permitido”

La candidata presidencial emitió una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro y realizó un recuento de las barreras que han establecido la oposición a través de la separación de poderes en Colombia en contra del Gobierno

Guardar
Paloma Valencia, candidata presidencial por
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, se refirió al papel de la oposición durante el Gobierno Petro y afirmó que no permitieron un gobierno autoritario - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo en una entrevista que Colombia no ha seguido el rumbo de Venezuela debido a las acciones del Congreso, que ha limitado las decisiones del presidente Gustavo Petro.

Durante el diálogo emitió duras críticas contra el Gobierno Petro, cuestionó los diálogos y pactos con los grupos armados, la política de drogas del mandatario y una aparente “complacencia” con el régimen de Nicolás Maduro a lo largo del Gobierno del Cambio.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, según detalló en la conversación que sostuvo en La FM, la legisladora señaló que las instituciones han resistido intentos del Ejecutivo por modificar el funcionamiento democrático del país.

Valencia afirmó que Gustavo Petro ha buscado afectar la “institucionalidad colombiana”, pero las iniciativas del Gobierno han encontrado un contrapeso en el Congreso de la República y en las altas cortes.

“Hemos logrado pararlo con ayuda de un Congreso que entendió los desafíos”, expresó la senadora, y agregó que las decisiones judiciales han sido determinantes para frenar decretos y reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La candidata presidencial por el Centro Democrático comentó que su partido ha promovido acciones legales para impedir políticas que podrían derivar en un control más robusto en el Ejecutivo.

Los colombianos saben muy bien quiénes hemos hecho oposición a Petro. Hoy muchos le tiran, pero el país sabe quiénes hemos estado desde el principio haciendo una oposición firme”, dijo Valencia.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaCentro DemocráticoOposiciónGustavo PetroAutoritarismoVenezuelaCastrochavismoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO - Mercado de

Alerta en Risaralda por comercialización de leche en polvo falsificada que el Invima ya había reportado

En el mes de diciembre, unas marcas de leche quedaron expuestas por la autoridad sanitaria. La Secretaría de Salud de Dosquebradas emitió una nueva alerta

Alerta en Risaralda por comercialización

Ciudadano estadounidense murió tras ser atacado en una riña en Medellín: una mujer fue capturada por su presunta responsabilidad

El fallecido, de 45 años, fue agredido durante un altercado en el barrio Estación Villa, luego de un conflicto relacionado con una mujer de 30 años

Ciudadano estadounidense murió tras ser

Revelan último video del estudiante alemán que fue asesinado en La Guajira: “Colombia me ha encantado”

Elxnat Leif Lino de 26 años, que se encontraba de intercambio en Bogotá, fue atacado mientras realizaba un viaje exploratorio en una motocicleta por la costa Caribe colombiana

Revelan último video del estudiante

Gustavo Bolívar celebró la llamada entre Petro y Trump y lanzó pullas a la derecha: “La diplomacia supera cualquier problema que quieran crear los opositores”

El exsenador resaltó la relevancia de la diplomacia como herramienta clave para resolver diferencias y fortalecer el vínculo entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Bolívar celebró la llamada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Estos serían los primeros nombres

Estos serían los primeros nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Manuela Gómez aclaró que su amistad con Sara Uribe sigue intacta por su participación en el ‘reality’: “Todo se vale”

Westcol reaccionó a las advertencias de Donald Trump para Colombia y le lanzó una amenaza al presidente de Estados Unidos

Yeferson Cossio genera preocupación al revelar que fue hospitalizado de nuevo: las críticas no tardaron en aparecer

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Independiente Medellín apuntó al regreso de Germán Cano, su goleador histórico para el 2026: esta fue la respuesta

Así se entrena James Rodríguez mientras define su futuro en el año del Mundial: “Bajo la lluvia”

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Fichaje de Millonarios llenó de elogios a Falcao y confesó su compromiso para cumplirle el sueño: “Sería un honor para mí”