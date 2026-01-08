Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

El mayor (r) Rodríguez dejó tres ejemplos que refuerzan su denuncia - créditos archivo Christian Castillo /Colprensa | @IndumilColombia/X | @GermnAndrs9268/X

El mayor en retiro de la Infantería de Marina, Germán Rodríguez, realizó la tarde del miércoles 7 de enero de 2026 una denuncia pública a través de sus redes sociales, en la que advirtió sobre una presunta filtración de información en los registros de armas de fuego gestionados por la empresa estatal Indumil.

Según sus declaraciones, esta situación estaría poniendo en riesgo la seguridad de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, debido a posibles irregularidades en el manejo de la base de datos con información sensible.

En su comunicado, Rodríguez dirigió sus señalamientos directamente al director de Indumil, el coronel Juan Carlos Mazo, exigiendo explicaciones y acciones inmediatas frente a lo que consideró un riesgo grave.

“Lo que está pasando es gravísimo y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles que tienen armas de fuego para su protección y que van a Indumil a hacer cualquier trámite”, afirmó Rodríguez en un video difundido en sus plataformas.

El centro de la denuncia radica en los casos de ciudadanos y funcionarios que habrían sido víctimas de robos o ataques dirigidos específicamente a obtener armas previamente registradas o actualizadas en los sistemas de Indumil.

“Están llegando a las casas delincuentes armados, preguntándole a la gente por el arma exacta que tienen legalmente. Esto no es coincidencia: es una presunta filtración de información”, aseveró Rodríguez en su grabación.

Entre los ejemplos presentados, el mayor en retiro mencionó el caso de un miembro del Ejército Nacional que, tras registrar una escopeta para su finca en Indumil y actualizar su dirección, fue víctima de un intento de robo en el que los agresores buscaban específicamente esa arma, a pesar de que nunca la había exhibido ni utilizado.

El mayor (r) Rodríguez compartió el video en su cuenta de X la tarde del miércoles 7 de enero de 2026 - crédito @GermnAndrs9268/X

La denuncia incluye también el caso de un policía que fue atacado y apuñalado mientras le exigían la pistola registrada a su nombre.

“No era una pistola nueva, la tenía hace años, pero había ido a Indumil a comprar munición y en Indumil le pidieron actualizar la dirección de su casa”, relató Rodríguez en su mensaje.

Otro de los hechos citados por el militar retirado involucra a un mayor activo del Ejército en Bogotá que sufrió el robo de su arma dentro de su domicilio.

De acuerdo con la denuncia, los atacantes entraron directamente en busca del arma, y con ello se refuerza la hipótesis de que los responsables contaban con información privilegiada sobre la tenencia y ubicación del objeto.

“Repito: no fue un hurto cualquiera, fueron directamente por el arma”, puntualizó Rodríguez.

El exoficial cuestionó de frente la gestión de la base de datos del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, bajo la administración de Indumil.

En su mensaje Rodríguez exigió respuestas claras sobre la trazabilidad de la información y quiénes tienen acceso a los datos reservados de los portadores legales de armas.

Declaraciones del mayor (r) de la Infantería de Marina Germán Rodríguez - crédito @GermnAndrs92683/X

“¿Quién maneja la base de datos del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos? ¿Quién tiene acceso a los nombres, direcciones y tipos de armas? ¿Dónde están los controles, las auditorías y la trazabilidad de cada consulta? Esto es información reservada. Si alguien está fallando, es usted por su falta de control”, planteó Rodríguez en su publicación y apuntando hacia el coronel Mazo.

La denuncia también incluyó una exigencia de medidas inmediatas, como la realización de auditorías, el fortalecimiento de los controles sobre el acceso a la información y la implementación de acciones penales si se comprueba la existencia de filtraciones.

En otro de los fragmentos más enfáticos de su declaración, Rodríguez expresó su preocupación por la seguridad de quienes acuden a Indumil para cualquier trámite de armas.

“¿Con qué seguridad vamos nosotros a Indumil a hacer cualquier trámite si lo primero que nos piden es actualizar nuestras direcciones?”, cuestionó el militar retirado.

El mayor (r) aseguró que esta problemática no es reciente y sostuvo que durante el gobierno Petro existen antecedentes de acceso ilegal a las bases de datos de Indumil por parte de grupos armados ilegales.

Mazo se ha visto en numerosas controversias desde su llegada a la dirección de Indumil - crédito Indumil

“Esta presunta filtración de nuestras bases de datos no es nueva. En este gobierno se tiene conocimiento de que las FARC y el ELN han tenido acceso a nuestras bases de datos”, advirtió Rodríguez, haciendo alusión a incidentes previos en los que la información sobre portadores de armas habría sido utilizada con fines delictivos.

Como parte de su denuncia, el exmilitar también mencionó un hecho ocurrido el día anterior, cuando cinco policías habrían sido secuestrados tras ser identificados por delincuentes que les solicitaron sus cédulas de ciudadanía durante un viaje en bus, al concluir su permiso de servicio.