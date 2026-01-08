Los testimonios del colombiano y el mexicano que denuncian “tortura psicológica” por 17 horas del régimen en Venezuela: “Por el delito de ser periodistas”

Jeff Sierra (izq.) y Julián Mazoy (der.) permanecieron detenidos por 17 horas por agentes del Sebin y brindaron varias entrevistas a medios de comunicación en México para denunciar lo que padecieron en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela - crédito Luisa González / Reuters | captura de pantalla W Radio México / YouTube

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció el miércoles 7 de enero de 2026 la detención de dos periodistas extranjeros que intentaban cruzar la frontera desde Colombia (puente Simón Bolívar).

Según la organización, ambos comunicadores fueron identificados como Jeff Martínez, de nacionalidad colombiana y que trabaja para el programa Testigo directo; y Julián Mazoy, de origen mexicano y adscrito a SDP Noticias.

Los dos fueron sometidos a “tortura psicológica” durante su retención por parte de las autoridades venezolanas, según lo que se menciona en el informe que recoge cómo fueron las 17 horas de incertidumbre sobre lo que les pudiera ocurrir solo por realizar su trabajo: el cubrimiento luego de que fue la caída del dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con el primer reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), ambos fueron interceptados poco después del mediodía cuando intentaban ingresar al país por el paso fronterizo de Tienditas, en el límite con el departamento colombiano de Norte de Santander.

La organización informó que desde ese momento se perdió toda comunicación con los periodistas y sus allegados.

Desde el Sntp se pidió la liberación inmediata de los 23 periodistas y trabajadores de la prensa "detenidos arbitrariamente en Venezuela", señala su comunicado emitido el 6 de enero de 2026 - crédito Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa / sitio web

El Sntp también precisó en su versión que los detenidos permanecieron incomunicados durante varias horas, bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la entidad señaló que los funcionarios venezolanos no solo impidieron el ingreso de los comunicadores; también procedieron a revisar y vaciar el contenido de sus equipos de trabajo y teléfonos personales.

“Nos acusaron por el delito de ser periodistas”, afirmó Julián Mazoy en un video publicado en redes sociales la noche del mismo miércoles, y en el que denunció amenazas y abuso de autoridad.

En la grabación, Mazoy relató que fueron liberados tras pasar 17 horas retenidos, aunque el sindicato situó la duración en 10 horas.

“Si no hubiera sido por las redes sociales, no nos habrían soltado”, dijo el periodista mexicano que también confirmó que fue vetado para ingresar a Venezuela durante los próximos diez años.

“Hay un derecho a que la gente sepa qué es lo que está sucediendo en Venezuela y es la ausencia de la libertad de prensa”, declaró Mazoy en entrevista con Radio Fórmula.

No obstante, el Sntp denunció que entre el 5 y el 7 de enero se registraron al menos seis detenciones y cuatro deportaciones de periodistas en la misma zona fronteriza.

El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es escoltado, mientras se dirige a una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, en el helipuerto del centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. - crédito REUTERS/Adam Gray

Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reportó la detención de 14 comunicadores en el país y exigió a las autoridades que respeten la libertad de prensa.

El comunicado de la SIP hizo hincapié en la importancia de garantizar el acceso a información “confiable, plural y oportuna”, y sobre todo después de la captura del jefe del régimen, Nicolás Maduro, por parte de las autoridades (Fuerza Delta) de Estados Unidos en la Operación Resolución Absoluta.

Al final se confirmó que los 14 periodistas mencionados fueron liberados.

El caso de Martínez y Mazoy reavivó las denuncias sobre la situación de los derechos de los comunicadores en Venezuela, un país donde diversas entidades internacionales han alertado sobre restricciones graves al ejercicio periodístico y a la circulación de información.

Como “sala de tortura” calificaron los periodistas el lugar en el que estuvieron detenidos

“En cuánto llegamos ya nos tenían identificados. Nos pidieron los documentos: la carta, el pasaporte, copia del pasaporte e inmediatamente pasaron los documentos a gente del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) no fueron los de migración como normalmente es el trámite, sino que los pasaron al Sebin”, menciona en su testimonio Mazoy en diálogo con el portal mexicano Debate.

Uno de los agentes, sigue con su relato el mismo comunicador “revisó mi celular, quizá un par de horas, me hizo una serie de preguntas: ¿a qué te dedicas?, como siete veces a qué te dedicas, ¿dónde naciste?“

El periodista mexicano, Julián Mazoy dejó su testimonio en redes después de su liberación - créditos @MazoyJulian/X

En este punto, un detalle en sus repuestas motivó más preguntas: “Yo soy nacido en Estados Unidos, ¿dónde naciste en Estados Unidos? ¿qué opinas de eso? ¿qué posición política tienes? Mi religión, estado civil”, indicó Mazoy, fueron las preguntas que se hicieron cada una con una diferencia de al menos 15 minutos.

Lo demás era silencio y zozobra, todo mientras Mazoy y Martínez veían impotentes cómo el agente revisaba los smartphones de ambos.

Del lado del testimonio del periodista colombiano, Martínez indicó que en más de una ocasión los amenazaron con ser detenidos y trasladados a Caracas para que allí purgaran condena.

“Nos amenazaban con que nos iban a meter presos, que nos iban a esposar, que tenían las esposas listas, tenían fusiles, tenían armas”, dijo el colombiano.

Luego de la primera parte del interrogatorio fueron conducidos a un lugar que, en palabras de los dos periodistas, “eran realmente una especie de salas de tortura”.

Al final, y antes de que fueran liberados y pudieran tomar un taxi de regreso a Cúcuta, los oficiales les pidieron a los dos periodistas 500 dólares para poderse ir (un poco más de 1′800.000 pesos colombianos).