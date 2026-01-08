Colombia

Ejército desactiva explosivos en vías del occidente del Huila y evita afectaciones a población y fuerza pública

El Ejército Nacional neutralizó dos artefactos explosivos instalados en corredores viales del occidente del Huila. Las acciones se realizaron en la vía La Plata–Inzá y en el cruce de Itaibe, evitando riesgos para civiles y uniformados

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

Unidades especializadas del Ejército Nacional adelantaron operaciones de seguridad en el occidente del Huila, donde fueron ubicados y destruidos de forma controlada artefactos explosivos que habían sido instalados en corredores estratégicos que comunican este departamento con el Cauca, según informó Blu Radio.

La primera intervención se llevó a cabo sobre la vía que conecta el municipio de La Plata con el departamento del Cauca, un tramo utilizado de manera frecuente por habitantes de la región, transportadores y autoridades.

En este punto, expertos antiexplosivos de la Novena Brigada acordonaron el área tras identificar un artefacto que representaba un riesgo para la población civil y la fuerza pública.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento incluyó el cierre preventivo del corredor vial mientras se realizaban las labores técnicas necesarias para verificar la presencia de material explosivo.

Una vez confirmada la amenaza, las tropas ejecutaron una detonación controlada, con el fin de eliminar el peligro sin generar afectaciones colaterales.

De manera posterior, los uniformados se desplazaron hasta la vereda Potreritos, sector conocido como el cruce de Itaibe, ubicado en jurisdicción del Cauca, pero conectado directamente con el occidente del Huila por la vía La Plata–Paicol. En este lugar fue hallado un cilindro con explosivos, el cual también fue neutralizado bajo protocolos de seguridad.

El comandante de la Novena Brigada, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, explicó el desarrollo de las operaciones y las técnicas empleadas por las tropas en ambos puntos críticos.

- crédito Redes sociales
- crédito Redes sociales

Mediante el empleo del canino antiexplosivos se realizó el reconocimiento del área, arrojando resultado positivo para la presencia de material explosivo, y luego las tropas efectuaron una detonación controlada, neutralizando el artefacto. De manera simultánea, en la vereda Potreritos de Itaibe, Cauca, se logró la ubicación de un artefacto explosivo tipo cilindro, el cual fue destruido mediante detonación controlada, evitando afectaciones a la población civil y a las tropas”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que, como medida preventiva, el paso vehicular entre el Huila y el Cauca fue restringido durante varias horas, mientras se desarrollaban los procedimientos de verificación y destrucción del material explosivo. Esta restricción buscó reducir cualquier posibilidad de que civiles resultaran afectados durante las maniobras.

Según la información entregada por el Ejército, los artefactos habían sido ubicados en sectores estratégicos del corredor vial, lo que incrementaba el nivel de riesgo debido al constante flujo de personas y vehículos. Por esta razón, se activaron los protocolos de reacción inmediata de las unidades antiexplosivos.

Las operaciones contaron con la participación de tropas especializadas, apoyadas por equipos técnicos y caninos entrenados para la detección de explosivos. El uso de estos recursos permitió identificar con precisión los puntos donde se encontraban los artefactos y proceder a su neutralización sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones están asociadas a estructuras armadas ilegales que hacen presencia en esta zona del país. De acuerdo con los reportes de inteligencia, en el occidente del Huila opera el bloque Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de las Farc, grupo que tendría injerencia en los hechos registrados.

El Ejército explicó que mantiene operaciones permanentes de control y vigilancia en esta región, debido a su ubicación estratégica y a la conexión entre departamentos, lo que la convierte en un punto clave para la movilidad de actores armados ilegales.

Las autoridades reiteraron que la detección temprana de los artefactos permitió evitar posibles atentados contra civiles, transportadores y miembros de la fuerza pública que transitan de manera habitual por estas vías. La presencia institucional se mantendrá para garantizar condiciones de seguridad en el territorio.

Desde el Ejército Nacional se informó que se continuará con labores de patrullaje, registro y control en los corredores viales y zonas rurales del occidente del Huila, con el fin de prevenir nuevas acciones que puedan afectar la movilidad y la seguridad de las comunidades.

Los operativos se desarrollan en coordinación con otras autoridades, como parte de las estrategias de orden público implementadas en el suroccidente del país, donde confluyen rutas interdepartamentales y zonas rurales de difícil acceso, de acuerdo con lo reportado por Blu Radio.

