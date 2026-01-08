Ciudadano estadounidense murió tras ser atacado en una riña en Medellín: una mujer fue capturada por su presunta responsabilidad

Un ciudadano estadounidense de 45 años murió en Medellín tras una riña en el barrio Estación Villa, zona nororiental de la ciudad - crédito Colprensa

El barrio Estación Villa, ubicado en la zona nororiental de Medellín (Antioquia), fue escenario de un hecho que terminó con la muerte de un ciudadano estadounidense de 45 años, tras una riña que involucró a su compañera sentimental y a varios testigos.

Las autoridades informaron que la discusión habría comenzado cuando el hombre intentó quitarle el teléfono celular a una mujer de 30 años, identificada como su pareja.

Según el informe oficial, “la confrontación escaló rápidamente y derivó en una agresión física que involucró a otras personas”.

El ciudadano extranjero sufrió lesiones graves durante la golpiza. Fue trasladado de urgencia a la Clínica CES, donde ingresó “con signos vitales comprometidos”, según reportó el personal médico.

Los esfuerzos para reanimarlo resultaron infructuosos: “Sufrió un paro cardiorrespiratorio y minutos después se confirmó su fallecimiento”, detalló el parte clínico.

Tras confirmarse la muerte, la Policía Nacional capturó a la mujer señalada como presunta responsable del homicidio. Los uniformados procedieron a su traslado y puesta a disposición de la Fiscalía, bajo el mismo número de noticia criminal, para avanzar con las diligencias judiciales.

Desde la institución declararon: “La mujer fue dejada a disposición del fiscal a cargo para que se adelanten las diligencias correspondientes.”

La Fiscalía General de la Nación indicó que continuará con el proceso judicial para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de la capturada.

Mientras tanto, se llevan a cabo las labores de identificación plena de la víctima y la notificación a sus familiares.

El caso se suma a la lista de homicidios registrados en Medellín durante 2026. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año, diez personas han sido asesinadas de manera violenta: siete hombres y tres mujeres. La Comuna Candelaria concentra la mayoría de los casos, seguida de Robledo.

Al cierre de 2025, la ciudad reportó 326 homicidios, de los cuales 108 estuvieron relacionados con problemas de convivencia y cinco por violencia intrafamiliar.

Joven de 18 años fue enviado a prisión por apuñalar a su hermano durante riña familiar en Medellín

La Fiscalía General de la Nación solicitó que Isaac González Henao, un joven de 18 años, permanezca en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por un ataque con arma blanca a su hermano en Medellín.

El juez de control de garantías determinó que existen elementos suficientes para ordenar la medida de aseguramiento y justificó la decisión señalando que se cumplen los criterios legales para privar provisionalmente de la libertad al acusado.

Durante la audiencia, el joven escuchó la imputación de homicidio agravado en grado de tentativa, pero rechazó los cargos.

El altercado que motivó la investigación ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en una vivienda del barrio Prado Centro. La Fiscalía explicó que la discusión entre los hermanos escaló hasta convertirse en una “confrontación física” que, según la Policía Metropolitana, se trasladó a la vía pública.

Los reportes oficiales indican que “Isaac González Henao sacó un arma blanca y apuñaló a su hermano en el pecho, ocasionándole una herida de gravedad”, detalló la Policía. El ataque dejó a la víctima en estado crítico y fue necesaria la intervención urgente de los servicios médicos.

El ente investigador informó que “la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención oportuna. Debido a la lesión ocasionada, se le otorgó una incapacidad médico-legal de 40 días”.

La salud del herido fue estabilizada y permanece bajo observación médica.

La defensa de Isaac González Henao podrá presentar los recursos que contempla la ley durante el proceso. Por ahora, el joven deberá continuar privado de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.