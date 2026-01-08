Auxilio funerario de Colpensiones: así quedó para el 2026, tras incremento del salario mínimo

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa

Frente a la realidad de los gastos fúnebres que enfrentan muchas familias en Colombia tras la muerte de un afiliado o pensionado, el apoyo económico de Colpensiones es un mecanismo regulado que busca aliviar de manera concreta esa carga económica inesperada.

Esta ayuda, definida y limitada por ley al salario mínimo vigente, establece rangos precisos que evitan pagos indebidos y mantienen la sostenibilidad del sistema.

Uno de los aspectos clave es que el auxilio funerario no se entrega automáticamente ni está restringido a familiares, sino que puede solicitarlo cualquier persona que haya cubierto los gastos, siempre que aporte documentos probatorios, como la factura de los servicios.

Así quedó el auxilio funerario para el 2026

El cálculo del monto a pagar toma como base el último ingreso del afiliado o la última mesada pensional.

Sin embargo, la normativa establece que, independientemente del sueldo previo, el pago oscila entre un mínimo de cinco salarios mínimos y un máximo de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con el salario mínimo fijado en $1.750.905, esto implica que la ayuda puede ir desde $8.754.525 hasta $17.509.050, dependiendo del caso.

Para acceder a estos recursos, es necesario presentar identificación, registro de defunción, facturas originales, certificación de la funeraria y, si el trámite es efectuado por un tercero, una autorización formal.

El cálculo del auxilio funerario dependerá del incremento del salario mínimo de cada año - crédito montaje Infobae Colombia

También debe entregarse información bancaria y, cuando corresponda, documentos de un plan exequial previo. La entidad revisa que toda la documentación esté en regla antes de autorizar el desembolso.

De acuerdo con la información proporcionada por Semana, quienes tramiten este auxilio ante Colpensiones deben acreditar tanto la relación del fallecido con el sistema pensional como la responsabilidad efectiva sobre el desembolso funerario.

El beneficio no caduca de inmediato, pero los expertos consultados advierten que dejar pasar el tiempo puede llevar a la prescripción del derecho. Se recomienda realizar la gestión dentro del primer año desde el fallecimiento para evitar complicaciones jurídicas.

El tiempo de respuesta de Colpensiones puede prolongarse hasta dos meses debido al volumen de solicitudes y a la necesidad de validar todos los documentos.

Colpensiones insiste en que este auxilio busca compensar al menos parte de los costos del sepelio, sin distinción del vínculo entre quien lo solicita y el fallecido.

Las nuevas reglas de Colpensiones modifican la pensión de mujeres en 2026

Con el inicio de 2026, Colpensiones implementó nuevas reglas que afectan la pensión de mujeres afiliadas, entre ellas una reducción progresiva en las semanas de cotización requeridas.

El nuevo umbral inicial se fijó en 1.250 semanas desde el 1 de enero de 2026, con una disminución paulatina cada año hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036 para el acceso a la pensión de vejez.

Colpensiones comunicó que esta modificación incluye una fase transitoria de diez años, conforme a los parámetros de la Ley 2381 de 2024, dirigida particularmente a mujeres del sistema público que planifican el retiro laboral.

En Colombia se requiere un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y cumplir la edad para obtener la jubilación - crédito Freepik

La entidad también informó que continúa disponible la Oportunidad de Traslado para quienes consideren cambiar entre el régimen privado y el público.

El fondo estatal detalló los requisitos para efectuar un traslado de régimen: las mujeres deben tener al menos 47 años cumplidos y 750 semanas cotizadas, mientras que en el caso de los hombres, se exige 52 años de edad y 900 semanas cotizadas.

Cumplir con el proceso de doble asesoría es obligatorio para cualquier persona interesada en el cambio de régimen. Este mecanismo exige que el afiliado reciba orientación tanto en el sistema actual como en el que planea trasladarse, con el objetivo de evaluar en ambos casos la historia laboral, semanas acumuladas y estimaciones de la futura mesada.

La entidad reiteró que las consultas y asesorías se brindan por canales oficiales, sin intermediarios, y recordó que los afiliados pueden recurrir a dichos medios para esclarecer inquietudes sobre proyecciones pensionales o trámites administrativos.