Así aumentó el IPC en Colombia en los últimos cinco años y cómo impactó en el costo de vida y los arriendos

Arriendos, alimentos y servicios básicos reflejan el impacto acumulado del Índice de Precios al Consumidor desde 2021

El Índice de Precios al
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia mide la variación de precios en una canasta representativa de productos y servicios- crédito archivo Colprensa

El jueves 8 de enero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revela la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual será fundamental para que los colombianos conozcan cuánto subirán los precios de diferentes elementos de la canasta básica, bienes y servicios. Esto define el costo de vida y la inflación del país, los cuales tienen un impacto monetario en los salarios y pensiones.

Sin embargo, durante los últimos cinco años el dato del IPC se ha visto afectado de forma directa por las contingencias económicas que Colombia ha tenido que afrontar durante los últimos tiempos.

A lo largo del quinquenio, la inflación en Colombia experimentó una fuerte aceleración a partir de 2021, asociada a la recuperación tras la pandemia por covid-19 y las disrupciones logísticas en la economía global. Según los datos oficiales, el IPC fue de 5,62% en 2021, avanzando a un máximo en décadas de 13,12% en 2022, impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos y energía.

Pero a partir de 2023, se observó una tendencia descendente: 9,28% en 2023, con descensos continuos hasta aproximarse nuevamente al 5% al finalizar 2024 y 2025.

Para este año, las estimaciones de expertos del Banco de Bogotá dio a entender en su último informe que la cifra del IPC podría incrementar, debido al impacto que tendría el decreto para aumentar el salario mínimo vigente en un 23,7%.

El IPC es el indicador
El IPC es el indicador económico que mide la variación promedio de los precios de una canasta familiar de bienes y servicios que consumen los hogares - crédito Freepik

¿Cómo impactó en años pasados la cifra del IPC los arriendos en Colombia?

Hay que tener en cuenta que, en el país, los arriendos están regulados para que sus incrementos no superen el índice de la inflación del año previo. Esto se hace para que el aumento del precio de la vivienda esté alineado con el ritmo de cómo se mueve la economía del país, y que tanto la adquisición de casa nueva como el arriendo sea accesible para la población, y así mover el mercado.

En ese sentido, si una persona pagaba $1.500.000 de arriendo en 2020, el aumento legal que sufrió en cada año depende del tope anteriormente explicado. Si tomamos como base ese monto, este habría sido el comportamiento de su canon de arrendamiento:

  • 2021 (IPC 2020: 1,61%): El arriendo subió a $1.524.150.
  • 2022 (IPC 2021: 5,62%): El arriendo subió a $1.609.807.
  • 2023 (IPC 2022: 13,12%): Este fue el salto más fuerte, elevando el valor a $1.821.014.
  • 2024 (IPC 2023: 9,28%): El canon ascendió a $1.989.924.

Esto supone un aumento en el canon de arrendamiento de $489.924, es decir, un incremento de 32,66% en esos cuatro años. A falta de conocer el resultado del IPC para el 2025, el precio de los arriendos podría incrementar.

También hay que mencionar que las tarifas de multas de tránsito y ciertos trámites administrativos están ligadas históricamente al salario mínimo, pero las modificaciones normativas recientes impulsaron su desvinculación progresiva.

Ahora, muchas de estas obligaciones se calculan según la Unidad de Valor Tributario (UVT) o se ajustan por el IPC de ingresos medios, para evitar que los incrementos amplificados del salario mínimo se trasladen de manera directa a estos cobros, su actualización anual depende de la variación del IPC.

¿Cómo se calcula el IPC en Colombia?

Solo alrededor de 21% de
Solo alrededor de 21% de peruanos viven cómodamente con su economía familiar y les alcanza para las compras de la canasta básica. - Créditos Reuters/Yonhap

Todos los años el Dane emplea la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares para calcular el IPC. El resultado es una canasta de 443 artículos, y cada año se visitan fuentes de información en las ciudades del país, incluyendo tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos y grandes superficies.

Cada artículo de la canasta recibe una ponderación específica basada en el peso que tiene dentro del gasto familiar total. Elementos como el arriendo o los alimentos suelen tener mayor influencia en el índice que otros, como el entretenimiento.

Teniendo en cuenta eso, el IPC se calcula con el costo de la canasta en el año / el costo de la canasta en el año base y eso se multiplica por 100. Para determinar la inflación anual, se compara el IPC de un mes concreto con el mismo mes del año anterior. Por ejemplo, el resultado de diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024 permite conocer el cambio porcentual de los precios.

