Adolescente de 15 años desapareció en Bogotá: sobrevivió a dos intentos de secuestro por parte de un hombre

Una familia bogotana está viviendo en medio de la angustia y la desesperación por la desaparición de una adolescente de 15 años identificada como Angerlin Michell Rodríguez Melean, cuyo paradero se desconoce desde el 4 de enero de 2026.

La madre de la menor, Naidelyn Melean, relató que la última vez que vio a su hija fue a las 4:.30 p. m., cuando salió de la vivienda familiar en el barrio La Esperanza, en la localidad de Usme. Según precisó, la menor no tiene cercanía con ninguna persona externa a su núcleo familiar. “Ella no tiene amigos ni teléfono. Su único vínculo somos nosotros, su familia. Somos extranjeros y no conocemos a nadie”, detalló la ciudadana, citada por El Espectador.

El día de su desaparición, la adolescente vestía un saco de color gris oscuro, sudadera roja y tenis marrón. Su complexión es delgada, mide 1,52 metros y pesa 48 kilogramos. Tiene tez trigueña, ojos de color café oscuro y el cabello corto teñido de marrón.

Según declaró Naidelyn Melean, la principal hipótesis es que Angerlin podría estar en manos de un hombre que ya la habría secuestrado en dos ocasiones tres meses atrás. “Sospechamos que es la misma persona”, dijo.

El primer episodio se presentó cuando la víctima salió de la casa de su padre; iba de regreso para su casa materna, pero estando a apenas unos metros de la vivienda, un sujeto la abordó. “Un hombre la golpeó en la cabeza, le sacó con un arma de fuego y se la llevó caminando hasta el Parque Canta Rana. Allí, ese hombre la montó en un carro vino tinto y la llevó hasta Tunjuelito”, contó a City Tv,

De acuerdo con su relato, el hombre, cuya identidad no fue revelada, quiso agredirla sexualmente, pero la joven alcanzó a huir. “Ella logró escapar dos veces; la primera vez la encontró en un parque y la volvió a secuestrar. La segunda vez, con la ayuda de personas, logró llegar hasta el portal y nos reencontramos”, aclaró la mujer.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía, aunque, de acuerdo con la madre, la investigación se encuentra detenida debido a que las autoridades le informaron que debían esperar unos días. “Me dijeron que debía esperar de tres a cinco días para revisar las cámaras”, indicó.

En ese contexto, familiares de la menor de edad realizaron un plantón en el Portal de Usme de TransMilenio, exigiendo a las autoridades la intensificación de labores para dar con su paradero. “Les pido más empatía y colaboración, porque no todas las niñas desaparecen por irse con el novio o a una fiesta”, indicó la ciudadana, citada por El Espectador.

Las personas que puedan aportar información sobre el paradero de la menor pueden comunicarse a través del número de celular 305-768-4645 o la línea de emergencias 123.

Un panorama preocupante por las desapariciones en Bogotá

Cifras oficiales de la Sijín y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que hasta julio de 2025, 882 personas habían sido registradas como desaparecidas en la capital colombiana, número que abarca el 42% de los casos a nivel nacional.

El concejal David Saavedra cuestionó la respuesta institucional y advirtió sobre la urgencia de atender estas situaciones: “Cada día que pasa sin acción, se pierde la oportunidad de salvar vidas y encontrar a nuestros desaparecidos”, expresó el funcionario, citado por el Concejo de Bogotá. Además, reclamó que las familias afectadas no recibieron el acompañamiento necesario durante esos momentos críticos y solicitó explicaciones a los organismos involucrados.

Aunado a ello, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres, los adolescentes entre 12 y 17 años representan el grupo con mayor incidencia histórica en los casos de desaparición, seguidos por adultos de 29 a 59 años y jóvenes de 18 a 28 años. Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa figuran como las localidades de Bogotá con más reportes registrados.