Venezolanos en Cali piden a Trump definir transición y advierten migración tras captura de Maduro

Activistas venezolanos enviaron una carta al gobierno de Donald Trump exigiendo mayor claridad sobre cómo se adelantará la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y pidieron atención para posibles oleadas migratorias

Un grupo de activistas venezolanos radicados en Cali presentó una carta al gobierno de Estados Unidos, específicamente dirigida al Departamento de Estado, en la cual plantean solicitudes claras sobre la transición democrática en Venezuela tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses, según afirmó Blu Radio.

La carta enviada por estas personas hace referencia a la situación de incertidumbre política que enfrentan los ciudadanos venezolanos, especialmente aquellos cuya familia y entorno siguen en su país de origen.

En esa misiva, los firmantes subrayaron que su principal preocupación radica en definir quién ejerce el control del país luego de estos eventos, y cómo será el proceso de transición que permita el restablecimiento de un gobierno legítimo.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, observan durante una conferencia de prensa tras un ataque estadounidense contra Venezuela, donde fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 3 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

“Hemos enviado esta carta directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, solicitándole inmediatamente una intervención en materia de seguridad, que se hagan cargo del proceso de transición y asuman el control militar y policial del país”, explicó Alejandro Márquez, uno de los líderes de la comunidad venezolana en Cali, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El documento no solo solicita intervención en materia de seguridad, sino que enfatiza la necesidad de que en cualquier proceso de transición se respete la voluntad de la ciudadanía venezolana. Los activistas destacaron que en las últimas elecciones presidenciales ese pueblo otorgó su respaldo a Edmundo González Urrutia como mandatario nacional, y también señalaron a María Corina Machado como figura de liderazgo dentro de ese contexto político.

Fotografía de archivo del excandidato
Fotografía de archivo del excandidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia y la líder antichavista María Corina Machado. EFE/ Henry Chirinos

El grupo de venezolanos hizo hincapié en que la claridad sobre la transición democrática no solo beneficiaría a quienes ya residen fuera de su país, sino que también ayudaría a quienes pudieran verse obligados a migrar en el corto plazo. La comunidad venezolana en Cali ha expresado que la falta de definiciones claras desde Washington dificulta la planificación de las familias, muchas de las cuales mantienen vínculos estrechos con personas que permanecen en Venezuela.

“El llamado que hacemos es que el proceso de transición sea claro, y dé garantías, no solo para los inversionistas de alto nivel, sino a la sociedad que es la principal protagonista de esta situación. Estar en Venezuela internamente, para nosotros, es seguir en ceros, estar sin nada”, añadió Márquez, en la conversación con Blu Radio.

El mensaje de los activistas también advierte que, si no se concreta un marco definido para la transición democrática, la posibilidad de una nueva oleada migratoria desde Venezuela hacia otros países, incluyendo Colombia, será una realidad difícil de evitar.

El escrutinio internacional sobre las declaraciones y políticas del expresidente estadounidense Donald Trump tras esa operación militar ha incluido advertencias que podrían influir en la percepción de estabilidad en la región, destacando que Washington podría mantener presencia en Venezuela hasta asegurar un proceso “seguro y adecuado” para la transición.

Mientras tanto, las autoridades del Valle del Cauca han estado alistando medidas para atender a posibles migrantes venezolanos que lleguen a la región. La Gobernación ha dispuesto equipos de trabajo en terminales de transporte en Cali y otros municipios, con el objetivo de facilitar atención a quienes busquen asistencia humanitaria o apoyo logístico.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona sostiene
FOTO DE ARCHIVO-Una persona sostiene una imagen que representa a la líder opositora venezolana María Corina Machado, mientras la gente celebra después de que Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Santiago de Chile. 3 de enero de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza TPX IMÁGENES DEL DÍA

El envío de la carta se produce en un momento de alta tensión política y social, pues aún persiste incertidumbre sobre la figura de autoridad en Venezuela tras la captura de Maduro y las declaraciones emitidas desde Washington. La falta de detalles precisos sobre cómo se implementará un proceso democrático ha llevado no solo a la comunidad en Cali, sino también a observadores internacionales a cuestionar las previsiones futuras.

Parte de la preocupación de los activistas también está relacionada con los efectos que podría tener la transición para las familias venezolanas que permanecen en su país. Estas personas han expresado que la ausencia de definiciones claras sobre quién asumirá de facto roles de liderazgo político pone en jaque las expectativas de estabilidad y de reconstrucción de sus vidas. Además, el contexto de amenazas de intervención en otros países vecinos, como Colombia y México, ha generado debates sobre el rol de Estados Unidos en la región tras la captura de Maduro y el objetivo declarado de supervisar la transición democrática.

La carta enviada al Departamento de Estado incluye peticiones concretas para que cualquier proceso de transición sea transparente y garantice la participación directa de la población venezolana, así como la protección de sus derechos fundamentales.

