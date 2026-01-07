Colombia

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Una de las participantes pidió respeto por su vida personal y estableció límites claros, mientras la otra aseguró que no ha cruzado esas líneas y señaló que el intercambio fue apenas un anticipo de la dinámica que podría darse durante el reality

Tenso intercambio en televisión anticipa
Tenso intercambio en televisión anticipa conflictos en la próxima temporada del reality. - crédito Buen día Colombia

A pocos días del estreno de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, el reality del Canal RCN comienza a generar expectativa no solo por su nómina de participantes, sino por los primeros roces entre algunas de las celebridades confirmadas.

En las últimos días, Sara Uribe y Manuela Gómez fueron protagonistas de un cara a cara cargado de tensión, durante una aparición en televisión que dejó entrever posibles conflictos en la convivencia que está por comenzar.

El programa, que se consolidó como uno de los formatos de mayor audiencia y conversación digital durante 2025, regresará a la pantalla el próximo lunes 12 de enero, con una propuesta renovada que promete estrategias más marcadas, retos exigentes y relaciones que podrían definir el rumbo de la competencia desde sus primeros días.

Un reencuentro con antecedentes televisivos

Sara Uribe y Manuela Gómez comparten un antecedente que no pasa desapercibido para los seguidores de los realities en Colombia. Ambas hicieron parte de ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’, una temporada recordada por la intensidad de sus participantes y la repercusión mediática que tuvo en su momento. Tras más de una década, las dos antioqueñas vuelven a coincidir en un formato de convivencia, esta vez en ‘La casa de los famosos Colombia 3’.

Mientras Sara Uribe consolidó su carrera como presentadora, actriz e influencer, Manuela Gómez se posicionó como una figura mediática que posteriormente incursionó en el mundo empresarial y la creación de contenido digital. Este reencuentro ha despertado el interés del público, que recuerda la dinámica que ambas sostuvieron en su anterior experiencia televisiva.

Sara Uribe y Manuela estuvieron
Sara Uribe y Manuela estuvieron juntas en la misma temporada de 'Protagonistas' - crédito Canal RCN

El cruce de declaraciones

Como parte de la estrategia de promoción del reality, Sara Uribe y Manuela Gómez fueron invitadas al programa matutino ‘Buen día, Colombia’, donde participaron en una entrevista conjunta. Durante el espacio, se produjo un intercambio de declaraciones que llamó la atención de los presentadores y de los televidentes.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Sara Uribe se refirió de manera directa a los comentarios relacionados con su vida personal, marcando una postura clara frente a su compañera.

“Haga su contenido, no se enfoque en lo mío. Ya está hablando de mí, aproveche esos tres minutos de fama que tiene en televisión”, expresó Uribe, en un tono que evidenció incomodidad frente a la situación.

Límites antes del inicio del reality

En el mismo espacio, la exintegrante de ‘Lo sé todo’ fue enfática en señalar que existen temas que no deberían ser abordados durante la convivencia en el reality.

“Mi vida personal es mi vida personal y hay límites que tú no puedes cruzar porque yo no me he metido en la tuya”, afirmó, dejando claro que espera respeto por su intimidad dentro de la casa estudio.

Ante estas declaraciones, Manuela Gómez respondió que no tiene intención de interferir en la vida personal de Sara Uribe y aseguró que, hasta el momento, no ha cruzado ningún límite. No obstante, reconoció que el intercambio vivido en televisión podría ser apenas una muestra de lo que se verá durante el desarrollo del programa.

Declaraciones cruzadas entre participantes marcan
Declaraciones cruzadas entre participantes marcan el ambiente previo a la convivencia. - crédito Buen día Colombia

Una antesala de lo que vendrá en la convivencia

Con su estilo característico, Manuela Gómez señaló que este cruce de palabras puede interpretarse como una antesala de la tercera temporada del reality, en el que las diferencias de carácter y las estrategias individuales suelen generar tensiones entre los participantes.

“Hasta este momento no me he metido en absolutamente nada de tu vida personal”, puntualizó la empresaria, cerrando el intercambio frente a las cámaras.

En redes sociales, algunos usuarios consideran que el episodio forma parte del contenido previo al estreno y de la dinámica promocional del programa. Otros, en cambio, aseguran que podría existir un distanciamiento entre ambas desde su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, lo que aumentaría la expectativa sobre su convivencia.

Detalles del estreno de <i>‘La casa de los famosos Colombia 3’</i>

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ se estrenará oficialmente el 12 de enero, y podrá seguirse de manera permanente a través de la aplicación oficial del Canal RCN, donde los usuarios tendrán acceso a la transmisión en tiempo real.

Hasta el momento, la producción ha confirmado más de 15 participantes, entre los que se encuentran Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Frank Luna ‘Campanita’, Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Juanse Laverde, Sara Uribe y Juanda Caribe.

Sara Uribe es la nueva
Sara Uribe es la nueva participante elegida por el Jefe en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

A ellos se suman los concursantes elegidos mediante votación del público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban ‘Tebi’ Bernal, Luisa Cortina, Edwin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

La edición anterior, que concluyó a mediados de 2025, registró altos niveles de audiencia y conversación digital, por lo que el canal espera que esta nueva entrega mantenga el interés del público y consolide el formato como uno de los más fuertes del entretenimiento nacional.

