Perro atacado con machete en Barrancabermeja requiere reconstrucción facial: autoridades buscan al agresor

La Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal de Barrancabermeja rescataron a “Niño”, un perro que fue atacado con un machete en el rostro, provocándole heridas profundas que ponen en riesgo su salud. Tras el hallazgo, el animal fue trasladado de inmediato a un centro veterinario, donde recibe atención especializada y permanece bajo observación profesional.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados Cárdenas, informó que el ataque se presentó en el sector La Represa. Según las autoridades, el perro presentaba múltiples heridas en el rostro, producto de un ataque con arma blanca, lo que califican como un acto de maltrato animal que requiere seguimiento judicial.

Granados Cárdenas indicó que, tras el rescate, “Niño” fue trasladado de manera inmediata a un centro veterinario para recibir atención integral, incluyendo procedimientos de reconstrucción facial, necesarios debido a la profundidad de las lesiones y al riesgo de comprometer la funcionalidad de su rostro.

Niño, el perro que fue agredido a machetazos - crédito Policía

Identificación del presunto agresor

De acuerdo con Blu radio, las autoridades confirmaron que ya tienen identificado al presunto agresor y que se encuentra en curso la formulación de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de iniciar el proceso judicial correspondiente y garantizar la aplicación de sanciones conforme a la Ley Ángel, normativa que protege a los animales frente al maltrato.

Granados Cárdenas explicó que el Gobierno local está coordinando acciones con la Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal para asegurar que el caso sea tratado conforme a la ley, y que no quede impune.

Atención veterinaria especializada

Actualmente, “Niño” se encuentra bajo cuidados médicos integrales, que incluyen reconstrucción facial y seguimiento clínico, dada la gravedad de las heridas. Según las autoridades, la intervención veterinaria es crucial para preservar la salud del animal y evitar secuelas permanentes.

El Departamento de Bienestar Animal precisó que se están aplicando protocolos de atención de emergencia, y que se mantiene vigilancia permanente sobre el estado del perro.

Las autoridades de Barrancabermeja implementan protocolos de bienestar animal y seguimiento judicial luego del maltrato sufrido por “Niño” - crédito captura de video

Medidas institucionales y protocolos

La Alcaldía de Barrancabermeja reiteró la importancia de reportar cualquier caso de maltrato animal. Asimismo, recordó que se activó la Ley Ángel, que establece sanciones penales y administrativas para los responsables de maltrato, y regula la protección de los animales en el distrito.

Granados Cárdenas enfatizó que la activación de la Ley Ángel permite que las instituciones del Gobierno trabajen de manera articulada para garantizar el cumplimiento de la norma y el bienestar de los animales.

Llamado a la ciudadanía

El caso también sirve como recordatorio de la responsabilidad de los ciudadanos de denunciar situaciones de maltrato animal. La Alcaldía señaló que la colaboración de la comunidad es clave para que las autoridades puedan actuar de manera efectiva y prevenir nuevas situaciones de violencia hacia los animales.

Las autoridades hicieron un llamado a reportar cualquier comportamiento sospechoso o agresión hacia animales, destacando que el cumplimiento de la Ley Ángel requiere la participación activa de todos los habitantes del distrito.

Las autoridades activaron la Ley Ángel y trabajan con la Fiscalía para investigar al agresor. - crédito @crisavendanof/X

Compromiso de las autoridades

El Gobierno Distrital afirmó que continuará coordinando acciones con la Policía Ambiental, el Departamento de Bienestar Animal y la Fiscalía para prevenir y sancionar los casos de maltrato.

Granados Cárdenas aseguró: “Estamos comprometidos con la protección de las mascotas y el cumplimiento de la Ley Ángel. Todas las instancias del Gobierno están unidas para garantizar que estos hechos sean investigados y sancionados conforme a la norma”.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, el caso de “Niño” evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de atención y las políticas de protección animal, así como de garantizar que todas las denuncias sean tramitadas oportunamente. La Alcaldía reafirmó que continuará brindando atención integral y seguimiento médico a los animales víctimas de maltrato.